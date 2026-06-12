È sufficiente utilizzare un manufatto come posto auto per accedere al bonus ristrutturazioni? Cosa accade se il vincolo di pertinenzialità non è indicato nel titolo edilizio? E quale peso assume la categoria catastale attribuita all'immobile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione?

A fugare ogni dubbio ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta dell'8 giugno 2026 n. 118, riguardante la possibilità di accedere alla detrazione prevista per autorimesse e parcheggi pertinenziali in relazione a una struttura in legno utilizzata come posto auto a servizio dell'abitazione principale.

Il chiarimento affronta due aspetti spesso sottovalutati nella gestione degli interventi agevolati, ovvero la necessità che il vincolo pertinenziale emerga dalla documentazione urbanistico-edilizia, insieme alla rilevanza della classificazione catastale del manufatto.

Bonus ristrutturazioni e posti auto pertinenziali: il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

L'istanza è stata presentata da un contribuente che, nel corso del 2025, ha appunto realizzato una capanna in legno su un cortile in comproprietà, utilizzata esclusivamente come posto auto a servizio della propria abitazione principale e per la quale ha sostenuto i costi di realizzazione, comprese le spese accessorie di progettazione, gli oneri amministrativi e l'IVA.

Da qui la richiesta se per questa tipologia di manufatto fosse possibile beneficiare della detrazione prevista dall'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986.

La particolarità del caso risiede nel fatto che la concessione edilizia utilizzata per la realizzazione dell'intervento non conteneva alcun riferimento né alla destinazione del manufatto a posto auto né all'esistenza di un vincolo pertinenziale con l'abitazione.

A sostegno della propria posizione, il contribuente ha evidenziato che il manufatto risultava effettivamente utilizzato come parcheggio pertinenziale dell'abitazione principale. Inoltre, la struttura era stata considerata pertinenza ai fini dell'Imposta Municipale Immobiliare ed era stata prodotta una dichiarazione tecnica attestante sia il rapporto pertinenziale con l'abitazione sia l'idoneità del manufatto a essere utilizzato come posto auto.

Secondo l'istante, tali elementi avrebbero dovuto essere sufficienti per dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti per l'accesso all'agevolazione fiscale.

Quali sono i requisiti per la detrazione autorimesse e posti auto pertinenziali

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi dell'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, è prevista una detrazione IRPEF per le spese sostenute su edifici residenziali e relative pertinenze, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

La disposizione ha individuato una serie di interventi agevolabili eseguiti sia sulle parti comuni degli edifici sia sulle singole unità immobiliari residenziali, tra cui la lettera d) del comma 1, che disciplina la detrazione fiscale per la costruzione o l'acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, a condizione che sussista un vincolo pertinenziale con un'unità abitativa.

L'Agenzia ha inoltre richiamato l'art. 16 del D.L. n. 63/2013, come modificato dalla Legge n. 199/2025, che per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 ha disciplinato le aliquote applicabili al bonus ristrutturazioni. In particolare, per gli interventi effettuati sull'abitazione principale da parte dei titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, la detrazione è stata riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, entro il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Proprio nell'ambito di questa disciplina si è collocata la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali. Come ricordato dall'Agenzia, la regola generale ha previsto che il bonus ristrutturazioni riguardasse interventi eseguiti su edifici esistenti e non nuove costruzioni. La realizzazione di parcheggi pertinenziali ha tuttavia rappresentato una specifica eccezione prevista dal legislatore.

Richiamando la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, l'Amministrazione finanziaria ha ribadito infatti che la detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 917/1986 può essere riconosciuta per la realizzazione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, a condizione che esista o venga costituito un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare abitativa.

Il requisito non può essere semplicemente desunto dall'utilizzo concreto del bene. La stessa circolare richiamata dall'Agenzia ha precisato infatti che, ai fini della spettanza dell'agevolazione, il contribuente deve essere in possesso di una specifica documentazione e, in particolare, di una concessione edilizia dalla quale risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione.

Perché il vincolo pertinenziale deve risultare dal titolo edilizio

È stato proprio questo l'aspetto sul quale si è concentrato il primo rilievo mosso dall'Agenzia nel caso oggetto dell'interpello, poiché la concessione edilizia prodotta dal contribuente non conteneva alcun riferimento né alla destinazione della struttura a posto auto né all'esistenza del vincolo pertinenziale con l'unità abitativa.

Richiamando quanto già chiarito dalla circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, il Fisco ha ribadito che, ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di una concessione edilizia dalla quale emerga il vincolo di pertinenzialità tra il parcheggio e l'abitazione.

Nel caso in esame, tale requisito non risultava soddisfatto: la concessione edilizia autorizzava infatti la realizzazione della capanna in legno, senza riportare però alcuna indicazione circa la destinazione dell'opera a posto auto né circa il rapporto pertinenziale con una specifica unità abitativa.

Secondo l'Agenzia, tale circostanza sarebbe stata già sufficiente per escludere il riconoscimento dell'agevolazione fiscale.

Uno degli aspetti più interessanti della risposta riguarda il valore attribuito agli elementi probatori prodotti dal contribuente. L'Agenzia non ha ritenuto determinante il fatto che il manufatto fosse concretamente utilizzato come posto auto. Allo stesso modo, non ha attribuito rilievo decisivo né al riconoscimento della pertinenza ai fini dell'imposizione locale né alla dichiarazione tecnica prodotta a supporto dell'istanza.

La posizione espressa dall'Amministrazione conferma un approccio fondato sulla necessità che il rapporto pertinenziale sia formalmente documentato nel titolo edilizio e non soltanto desumibile dall'utilizzo concreto del bene.

Categoria catastale e bonus ristrutturazioni: il peso della classificazione C/2

Il diniego dell'agevolazione non si è fondato tuttavia soltanto sull'assenza del vincolo pertinenziale nella concessione edilizia.

L'Agenzia non si è limitata a contestare l'assenza del requisito documentale. Nella risposta viene infatti evidenziato un ulteriore profilo ostativo, relativo alla stessa qualificazione catastale del manufatto.

Dalla documentazione allegata all'interpello è risultato che la capanna in legno fosse censita nella categoria catastale C/2, corrispondente ai magazzini e ai locali di deposito.

Secondo il Fisco, questo elemento impedisce di qualificare il bene come autorimessa o posto auto ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, in quanto le autorimesse rientrano normalmente nella categoria catastale C/6.

Proprio sulla base di tale distinzione, l'Agenzia ha ritenuto che un manufatto accatastato come C/2 non possa essere considerato un'autorimessa ai fini della detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 917/1986.

Il beneficio fiscale non spetta quindi soltanto in relazione alla funzione svolta dal bene, ma anche alla sua qualificazione catastale. La classificazione catastale assume pertanto un ruolo sostanziale nella verifica dei requisiti richiesti per l'accesso all'agevolazione.

Le indicazioni del Fisco

In caso di autorimesse o posti auto pertinenziali, il bonus ristrutturazioni può essere riconosciuto soltanto in presenza di una serie di presupposti strettamente collegati fra loro.

Il manufatto deve essere effettivamente qualificabile come autorimessa o posto auto pertinenziale e il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione deve risultare dalla documentazione edilizia. Inoltre, il contribuente deve essere in possesso della documentazione richiesta dalla normativa e dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate.

L'assenza anche di uno solo di tali requisiti può determinare la perdita dell'agevolazione.

La risposta n. 118/2026 conferma quindi che, nel caso delle autorimesse e dei posti auto pertinenziali, la verifica dei requisiti fiscali non può essere limitata all'utilizzo concreto del manufatto. Diventano determinanti sia il contenuto del titolo edilizio sia il corretto inquadramento catastale dell'immobile, aspetti che devono essere attentamente valutati già nelle fasi di progettazione, autorizzazione e accatastamento dell'opera.

Nel caso esaminato, la contemporanea assenza del vincolo pertinenziale nella concessione edilizia e la classificazione catastale in categoria C/2 hanno portato all'esclusione della detrazione, nonostante il manufatto fosse utilizzato di fatto come posto auto a servizio dell'abitazione principale.