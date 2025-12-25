Cari lettori,

il Natale è sempre un momento in cui sentiamo il bisogno di rallentare un attimo, guardarci indietro e riconoscere il valore di ciò che abbiamo costruito insieme durante l’anno. È anche il momento più sincero per dirvi grazie: per la fiducia, per l’attenzione quotidiana, per il confronto costante che rende LavoriPubblici.it una comunità prima ancora che un portale di informazione tecnica.

Anche nel 2025 siamo stati al vostro fianco, portando informazione tecnica concreta, analisi puntuali e approfondimenti utili per affrontare le sfide quotidiane della nostra professione. Un lavoro intenso che ci vede continuamente impegnati non solo per “informare”, ma anche per offrire una lettura qualificata e autorevole delle trasformazioni normative e operative che interessano il nostro settore.

E non è stato un anno semplice.

Il 2025 si è aperto con il correttivo al Codice dei contratti – il D.Lgs. n. 209/2024 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ultimo giorno del 2024 ed entrato in vigore senza un attimo di respiro, il 1° gennaio. Una partenza che ha imposto subito una riflessione profonda sulle nuove regole, sui loro effetti e sulle ricadute operative per stazioni appaltanti, professionisti e imprese.

A questo si sono aggiunte altre novità, tra cui il Decreto Infrastrutture 2025, che ha riaperto l’antico dibattito sulla necessità di testi normativi stabili e coerenti. È evidente che il nostro settore ha bisogno di norme chiare, durature e facilmente applicabili; la continua stratificazione, invece, rende spesso complesso orientarsi e genera la sensazione di un cantiere normativo perenne.

Il 2025 è stato anche l’anno del Salva Casa che, pur essendo stato introdotto a metà 2024, ha continuato a produrre effetti significativi e un acceso confronto tra prassi e giurisprudenza. La gestione delle difformità edilizie, completamente ridisegnata dal decreto, ha imposto nuove interpretazioni e ha alimentato l’attesa per una riforma organica del settore edilizio, che potrebbe concretizzarsi tra il 2026 e il 2027 con il futuro Codice dell’edilizia e delle costruzioni, una volta che il Parlamento avrà definitivamente approvato la delega.

Non è mancato il dibattito sulle grandi opere, come il Ponte sullo Stretto di Messina, che dopo la bocciatura della delibera CIPESS da parte della Corte dei Conti, ha visto contrapporsi letture e valutazioni molto diverse. C’è chi ha interpretato la decisione in chiave politica e chi – come noi – ha preferito concentrarsi sugli aspetti giuridici e procedurali della vicenda, cercando di restituire un’analisi seria, tecnica e libera da polarizzazioni inutili.

In un contesto così complesso, LavoriPubblici.it ha continuato a essere la casa dell’informazione tecnica: notizie, confronti, normative, pareri, giurisprudenza, strumenti di lavoro e approfondimenti pensati per orientarsi nel mare di cambiamenti che caratterizza il nostro settore. È grazie alle vostre letture, ai vostri commenti, alle domande che arrivano ogni giorno che questa piattaforma cresce, si affina e continua a rappresentare un punto di riferimento affidabile.

Oggi i nostri contenuti hanno superato 33 milioni di visualizzazioni, un traguardo che naturalmente ci gratifica, ma che non orienta – e non orienterà mai – le nostre scelte editoriali. I numeri contano, ma conta molto di più il rapporto di fiducia che negli anni si è costruito con migliaia di professionisti che trovano in LavoriPubblici.it un luogo di confronto e di approfondimento serio.

Il Natale è il momento perfetto per dirvi grazie: a chi ci legge ogni mattina, a chi ci scrive per confrontarsi, a chi utilizza i nostri contenuti nella pratica quotidiana del proprio lavoro. È per voi che continuiamo a metterci passione, competenza e chiarezza.

Il 2026 è ormai alle porte. Porterà nuove norme, nuovi appalti, nuove sfide operative. Ma porterà anche – ne sono certo – opportunità concrete per innovare, migliorare i processi e rafforzare il ruolo del professionista tecnico nell’Italia che progetta, costruisce e gestisce il territorio. Guardiamo al futuro con fiducia, curiosità e responsabilità.

Un Natale sereno a voi e alle vostre famiglie, e un nuovo anno ricco di soddisfazioni professionali e personali.

Con stima e affetto,

Ing. Gianluca Oreto

Direttore responsabile di LavoriPubblici.i