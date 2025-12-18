È attivo il nuovo contratto Consip per la fornitura dei buoni pasto alle pubbliche amministrazioni, introducendo un modello profondamente rinnovato sotto il profilo tecnologico, organizzativo ed economico.

L’iniziativa, del valore complessivo di oltre 1,5 miliardi di euro, incide su uno dei servizi più diffusi all’interno della PA, con effetti diretti sulle amministrazioni, sui dipendenti pubblici e sull’intera rete degli esercizi convenzionati.

Buoni pasto elettronici: attivo il nuovo contratto Consip per le PA

Il nuovo contratto consente alle amministrazioni di acquistare buoni pasto in formato elettronico, utilizzabili tramite app su dispositivi mobili o mediante card, superando progressivamente il tradizionale ticket cartaceo.

Per la prima volta viene inoltre introdotta la possibilità di rendere disponibili i buoni esclusivamente in modalità digitale, senza l’emissione di supporti fisici.

La digitalizzazione del servizio produce benefici immediati sul piano operativo e ambientale e garantisce tempi di consegna rapidi: i ticket elettronici sono resi disponibili entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta.

La principale innovazione riguarda l’introduzione di un terminale di lettura unico multi-fornitore. Gli esercizi convenzionati potranno accettare tutte le tipologie di buoni pasto elettronici utilizzando un solo dispositivo, superando la frammentazione tecnologica che in passato aveva limitato l’adesione di molti operatori, in particolare di piccole dimensioni.

L’obiettivo è semplificare la gestione operativa, ampliare la rete dei locali aderenti e garantire una maggiore spendibilità dei buoni per i lavoratori della PA.

Sconti in gara e commissioni massime fissate per contratto

Dal punto di vista economico, la gara ha prodotto risultati significativi. Lo sconto medio sul valore nominale del buono pasto si attesta al 12,60%, con effetti diretti sulla spesa sostenuta dalle amministrazioni.

Per gli esercenti, il nuovo contratto introduce un elemento di maggiore certezza: la commissione applicata dalle società emettitrici è fissata contrattualmente in un valore massimo del 4,99%, riducendo l’incidenza dei costi di servizio e favorendo così l’adesione dei piccoli operatori.

Aggiudicazione e articolazione territoriale

La gara, bandita nell’ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella PA, è stata aggiudicata a sei operatori economici, registrando un elevato livello di partecipazione e competitività.

L’articolazione per lotti territoriali assicura la copertura dell’intero territorio nazionale e una distribuzione dei massimali coerente con i fabbisogni regionali.

Tra gli aggiudicatari figurano Pellegrini S.p.A., Edenred Italia S.r.l., 360 Welfare S.r.l., Pluxee Italia S.r.l., Day Ristoservice S.p.A. ed EP S.p.A., con massimali di acquisto differenziati per regione e, in alcuni casi, articolati in più quote all’interno dello stesso ambito territoriale.

Qui di seguito il prospetto complessivo dei lotti e dei massimali acquistabili, suddivisi per ambito territoriale.