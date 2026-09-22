Buoni pasto o indennità di mensa in edilizia: costi e vantaggi per le imprese

Nelle imprese edili la questione del pasto in cantiere viene quasi sempre risolta allo stesso modo: qualche euro in busta paga a titolo di indennità sostitutiva di mensa, importo invariato da anni, voce che nessuno rimette in discussione. È una prassi consolidata e perfettamente legittima. È anche, oggi, la più costosa delle tre strade che la normativa mette a disposizione.

Il motivo è che le soglie di esenzione previste per le diverse forme si sono mosse in modo asimmetrico. Una è rimasta ferma, l'altra è salita. E la distanza che si è creata vale, per un'impresa con venti o trenta operai, decine di migliaia di euro di spazio fiscale non utilizzato.

Le tre strade previste dall'articolo 51 TUIR

L'articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR disciplina in un unico blocco tutte le modalità con cui il datore di lavoro può far fronte all'esigenza del pasto, con trattamenti differenziati.

Il servizio di mensa. Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, comprese quelle rese tramite mense organizzate direttamente o gestite da terzi, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente senza alcun limite di importo. È la forma fiscalmente più efficiente in assoluto, e anche la meno praticabile in edilizia: presuppone una struttura stabile, difficile da immaginare su un cantiere che dura otto mesi.

Le prestazioni sostitutive, cioè i buoni pasto. Non concorrono al reddito fino a 10 euro giornalieri se in formato elettronico, soglia elevata dagli 8 euro precedenti dall'articolo 1, comma 14 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Per i buoni cartacei il limite resta fermo a 4 euro. L'eventuale eccedenza è imponibile solo per la parte che supera la soglia.

L'indennità sostitutiva in denaro. È la forma pensata esattamente per il settore: non concorre al reddito fino a 5,29 euro al giorno, ma solo se erogata ad addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo, oppure a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Riferite alla stessa giornata lavorativa, le tre forme operano in via alternativa. E vale la pena sottolineare un punto che in sede di verifica si rivela spesso critico: il limite di 5,29 euro è riservato alle situazioni sopra elencate. Estenderne l'applicazione al personale amministrativo di sede, dove la mensa o la ristorazione sono disponibili, è un errore ricorrente e facilmente contestabile.

Il confronto in cifre

Si consideri un operaio con 220 giornate lavorative annue.

Con l'indennità sostitutiva, lo spazio esente massimo è di 5,29 euro al giorno, cioè 1.163,80 euro l'anno. Tutto ciò che viene erogato oltre quella soglia entra nell'imponibile fiscale e contributivo, con l'effetto noto: per far arrivare un euro netto in più al lavoratore all'impresa ne servono quasi due.

Con il buono pasto elettronico, lo spazio esente arriva a 10 euro al giorno, cioè 2.200 euro l'anno. La differenza è di 1.036,20 euro per lavoratore. Su una squadra di trenta operai supera i 31.000 euro di capienza esente aggiuntiva, a parità di forma giuridica del rapporto e senza toccare la retribuzione.

Il divario è destinato ad ampliarsi. La soglia dell'indennità sostitutiva è ferma da molti anni, mentre quella dei buoni elettronici è stata rivista due volte nell'ultimo periodo. Chi ha impostato il proprio sistema di welfare sull'indennità sta subendo un'erosione silenziosa del beneficio.

Cosa cambia sul lato dell'impresa

Sul versante dei costi aziendali le tre forme non sono equivalenti nemmeno in bilancio.

Il costo sostenuto per l'acquisto dei buoni pasto destinati ai dipendenti è integralmente deducibile dal reddito d'impresa. A questo si aggiunge un vantaggio che riguarda solo il formato digitale: l'IVA agevolata al 4% è interamente detraibile sui buoni elettronici, mentre resta indetraibile su quelli cartacei. Entro la soglia non è dovuta contribuzione.

L'indennità sostitutiva, essendo erogazione in denaro, è deducibile come costo del lavoro ma non genera alcun recupero IVA. Sopra i 5,29 euro sconta imposizione piena, fiscale e contributiva.

Un aspetto operativo spesso trascurato riguarda la tracciabilità. L'indennità confluisce nel cedolino e si confonde con le altre voci; i buoni pasto producono una reportistica separata per centro di costo, che nelle imprese che lavorano su più commesse e devono rendicontare il costo della manodopera è un vantaggio gestionale non marginale.

L'obiezione vera: in cantiere dove si spende?

A questo punto il ragionamento incontra la ragione per cui l'indennità sostitutiva esiste. Il legislatore l'ha prevista proprio perché su un cantiere, o in una zona industriale isolata, spesso non c'è nulla intorno: nessuna mensa, nessun bar convenzionato, nessun supermercato. Dare al lavoratore un buono che non può spendere significa dargli niente.

È qui che la valutazione si sposta dal piano fiscale a quello pratico, e dove la scelta dell'operatore diventa decisiva. Le reti convenzionate non sono intercambiabili: le reti dei singoli operatori coprono i territori in modo molto diverso, e il numero complessivo di esercenti dichiarato a livello nazionale non dice assolutamente nulla su cosa accade in un comune di provincia o lungo una statale.

Per un'impresa con cantieri distribuiti la verifica va fatta cantiere per cantiere, non una volta sola. Le domande utili sono due: quanti esercizi risultano attivi negli ultimi novanta giorni nel raggio effettivamente percorribile, distinti tra ristorazione e alimentari, e quel dato regge alla prova diretta di quattro o cinque telefonate ai negozi della zona.

Va considerato anche come il buono viene realmente utilizzato in questi contesti. Dove la ristorazione è assente, i lavoratori li impiegano per la spesa, e diventa rilevante la regola che consente di cumulare fino a otto buoni per singola transazione, prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale 122/2017. Con buoni da 10 euro significa coprire una spesa fino a 80 euro. Utile ricordare, per evitare malintesi, che non è previsto resto in denaro.

Il vincolo che viene prima di tutti

Prima di qualsiasi valutazione di convenienza va verificata la fonte dell'obbligo. Il trattamento del pasto in edilizia discende dalla contrattazione collettiva nazionale e, molto spesso, dagli accordi territoriali e dalle prassi gestite a livello di Cassa Edile, che possono disciplinare importi e modalità in modo puntuale.

Passare dall'indennità al buono pasto non è quindi una decisione unilaterale che l'impresa può assumere guardando solo alle tabelle fiscali: va confrontata con la disciplina applicabile e, dove questa lo richieda, gestita in sede negoziale. Il trattamento fiscale determina quanto conviene, non se è possibile.

Come impostare la decisione

La sequenza che funziona è semplice. Verificare cosa prevedono CCNL e accordi territoriali applicabili. Quantificare lo spazio esente attualmente utilizzato e confrontarlo con il tetto disponibile per giornata e per lavoratore. Mappare i cantieri attivi e previsti, e testare su quelle aree l'accettazione reale dei circuiti candidati. Solo a quel punto confrontare le offerte, riportandole a un costo netto annuo per dipendente comprensivo di ogni voce accessoria.

Per molte imprese edili l'esito sarà una soluzione mista: buono pasto dove la rete regge, indennità sostitutiva dove il cantiere è davvero isolato. È una scelta legittima e, soprattutto, più efficiente dell'applicazione automatica dell'indennità a tutti, che oggi lascia sul tavolo circa metà del beneficio disponibile.