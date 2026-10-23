L'impresa che monta un ponteggio può essere chiamata a rispondere dell'infortunio di un lavoratore appartenente a un'altra impresa, quando la caduta è riconducibile alle irregolarità dell'opera provvisionale. Una responsabilità che può affiancarsi a quella derivante dall'esercizio di fatto di poteri gestionali nel cantiere, indipendentemente dagli incarichi formalmente attribuiti.

Su queste responsabilità si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20006 del 1° giugno 2026, confermando la condanna per omicidio colposo del responsabile di un'impresa incaricata del montaggio dei ponteggi, in seguito alla morte di un lavoratore precipitato da un'altezza di circa sei metri.

I giudici hanno ricondotto la caduta all'apertura presente tra due campate del ponteggio, soffermandosi sul rapporto tra le condizioni della struttura e l'infortunio e sulla necessità di accertare quali violazioni delle disposizioni antinfortunistiche abbiano effettivamente contribuito alla produzione dell'evento.

La caduta dal ponteggio e le irregolarità contestate

L'incidente si è verificato in un cantiere per la realizzazione di un complesso immobiliare, dove un lavoratore impiegato senza regolarizzazione da un'impresa subappaltatrice, impegnata in lavori di intonacatura e pitturazione, è precipitato da un ponteggio riportando lesioni che ne hanno provocato il decesso.

L'impalcatura era stata montata da un'altra società, il cui socio accomandatario è stato chiamato a rispondere dell'infortunio per le irregolarità attribuite alle modalità di installazione, tra cui l'assenza di adeguati parapetti e tavole fermapiede e le carenze nei sistemi di accesso e discesa.

La struttura presentava due sezioni separate da uno spazio di circa un metro, collegate da una sola tavola di passaggio. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, il lavoratore sarebbe precipitato attraverso quell'apertura mentre si accingeva a scendere dall'impalcatura.

Il Tribunale ha condannato il responsabile dell'impresa installatrice per omicidio colposo, ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, del Codice penale, e la Corte d'Appello ha confermato la decisione, riconoscendo anche un coinvolgimento dell'imputato nella gestione delle attività del cantiere più ampio rispetto al montaggio dei ponteggi.

Nel ricorso per Cassazione sono state contestate le condizioni dell'impalcatura, la ricostruzione della caduta e l'attribuzione di una posizione di garanzia ulteriore rispetto a quella derivante dall'incarico di installazione.

Montaggio del ponteggio: gli obblighi dell'impresa installatrice

L'imputato non era il datore di lavoro della vittima, ma il responsabile della società che aveva provveduto al montaggio dell'impalcatura, attività alla quale il Tribunale aveva ricondotto la posizione di garanzia e le violazioni contestate.

La Corte d'Appello aveva individuato anche un ruolo dell'imputato nella gestione delle lavorazioni, senza tuttavia escludere la responsabilità originariamente attribuita alle modalità di installazione del ponteggio. La Cassazione ha confermato questa impostazione, riconoscendo la coesistenza delle due posizioni di garanzia.

L'impresa che provvede al montaggio di un ponteggio è tenuta a rispettare gli obblighi di sicurezza connessi all'attività svolta, anche quando la struttura viene utilizzata da lavoratori appartenenti ad altre imprese. Le irregolarità riconducibili all'installazione possono quindi fondare una responsabilità per l'infortunio, quando risultino causalmente collegate all'evento.

Nella motivazione è stata richiamata anche la distinzione tra mera fornitura di materiali o attrezzature e partecipazione alla loro posa in opera, già affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 6073/2026.

L'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 esclude l'obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza (POS), previsto dal comma 1, lettera g), per le imprese che effettuano mere forniture di materiali o attrezzature, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 dello stesso decreto.

L'esclusione non si estende alle attività che comprendono anche la posa in opera dei beni forniti, sicché l'impresa che provvede al montaggio di un ponteggio non può essere equiparata a quella che si limita alla consegna dei suoi componenti.

Gestore di fatto del cantiere e posizione di garanzia

Alla responsabilità contestata per il montaggio dell'impalcatura, la Corte d'Appello ha affiancato quella derivante dall'effettivo coinvolgimento dell'imputato nella gestione delle lavorazioni. Dalle dichiarazioni raccolte durante il processo è emerso infatti un ruolo organizzativo che ha portato i giudici a ritenere che la separazione formale tra le imprese presenti in cantiere non corrispondesse a un'effettiva distinzione delle attività svolte.

La Cassazione ha confermato tale valutazione sulla base dell'art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008, che estende le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto a chi, pur senza una regolare investitura, ne esercita effettivamente i poteri giuridici.

La posizione di garanzia di fatto dipende dalle funzioni concretamente esercitate e può essere riconosciuta quando il soggetto interviene stabilmente nell'esecuzione delle opere, organizza il lavoro, acquista materiali e attrezzature oppure impartisce istruzioni e direttive, assumendo poteri propri delle figure individuate dalla normativa prevenzionistica.

Alla posizione di garanzia derivante dal montaggio del ponteggio si è quindi aggiunta quella collegata all'esercizio effettivo di poteri gestionali, riconosciuta sulla base delle attività svolte e non della qualifica formalmente rivestita.

L'applicazione dell'art. 299 richiede comunque di accertare l'effettivo esercizio di tali poteri, poiché la presenza in cantiere o la collaborazione con altre imprese non comportano automaticamente l'assunzione degli obblighi propri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.

Ponteggio non sicuro: le verifiche e le norme violate

La ricostruzione delle condizioni del ponteggio è stata uno dei punti maggiormente contestati dalla difesa, che ha richiamato una verifica ispettiva durante la quale era stata accertata l'ottemperanza alle prescrizioni precedentemente impartite dagli organi di vigilanza.

Secondo il ricorrente, mancava la prova che la struttura fosse stata modificata prima dell'incidente, mentre le irregolarità riscontrate successivamente non potevano essere riferite con certezza al ponteggio utilizzato dal lavoratore.

I giudici di merito hanno valutato anche gli accertamenti eseguiti dopo l'infortunio, quando l'impalcatura interessata era già stata rimossa dalla posizione originaria. Nel sopralluogo erano state rilevate carenze compatibili con quelle descritte nelle dichiarazioni acquisite, mentre la precedente verifica favorevole non è stata ritenuta sufficiente a escludere che le condizioni del ponteggio fossero successivamente cambiate.

Per quanto riguarda le disposizioni violate, il riferimento principale è l'art. 122 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, per i lavori in quota, l'adozione di adeguate impalcature, ponteggi, opere provvisionali o altre precauzioni idonee a prevenire la caduta di persone e cose.

I giudici hanno richiamato anche il punto 2.1 dell'Allegato XVIII, relativo ai sistemi di accoppiamento dei montanti delle opere provvisionali, considerando inadeguata la configurazione del ponteggio, caratterizzata dalla presenza di uno spazio vuoto di circa un metro tra due campate e da un collegamento costituito da una sola tavola di passaggio.

Il ricorrente aveva fatto riferimento all'art. 130 del D.Lgs. n. 81/2008, sostenendo che non prevedesse un numero minimo di tavole per collegare le sezioni della struttura. La Cassazione ha escluso la pertinenza del richiamo, poiché la disposizione disciplina le andatoie e le passerelle, mentre la contestazione riguardava l'adeguatezza del collegamento tra le campate del ponteggio.

Infortunio sul ponteggio: quando sussiste il nesso causale

La responsabilità per l'infortunio è stata ricondotta alla configurazione del ponteggio e, in particolare, all'apertura presente tra le due campate, attraverso la quale i giudici hanno ritenuto che il lavoratore fosse precipitato.

La Corte ha richiamato il principio della causalità della colpa, secondo cui la violazione di una regola cautelare può fondare la responsabilità per un evento lesivo soltanto quando questo rappresenta la realizzazione del rischio che la disposizione violata mira a prevenire.

La dinamica della caduta è stata ricostruita attraverso le dichiarazioni raccolte, gli accertamenti sulle condizioni dell'impalcatura e la compatibilità delle lesioni riscontrate dal consulente medico-legale. Nessuno dei dichiaranti aveva assistito direttamente al momento della caduta, ma gli elementi acquisiti sono stati ritenuti sufficienti dai giudici di merito, la cui motivazione è stata giudicata logicamente sostenibile dalla Cassazione.

Nella valutazione del nesso causale, la larghezza dello spazio tra le campate è stata individuata come causa diretta dell'infortunio, mentre le altre irregolarità contestate, tra cui l'assenza di parapetti e tavole fermapiede, non sono state specificamente valorizzate per ricostruire la dinamica dell'evento.

La presenza di una violazione antinfortunistica non comporta, di per sé, che ogni infortunio verificatosi durante le lavorazioni sia riconducibile a quella violazione, dovendo essere accertato il rapporto tra la condotta contestata e il rischio effettivamente realizzato.

La condotta imprudente del lavoratore esclude la responsabilità?

La difesa aveva sostenuto che il lavoratore fosse precipitato mentre cercava di scendere dal ponteggio senza utilizzare la scala, attribuendo a tale comportamento un possibile rilievo nella ricostruzione delle cause dell'incidente.

I giudici, richiamando l'orientamento secondo cui le disposizioni antinfortunistiche tutelano i lavoratori anche dalle conseguenze delle imprudenze commesse durante l'attività lavorativa, hanno escluso che la condotta potesse interrompere il nesso causale.

La condotta colposa dell'infortunato può assumere efficacia interruttiva quando introduce un rischio eccentrico o esorbitante rispetto a quello che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a governare, mentre non è sufficiente che il lavoratore abbia agito in modo imprudente o abbia omesso di utilizzare un dispositivo previsto per la sicurezza, se l'infortunio deriva da un rischio compreso nella sfera degli obblighi prevenzionistici del garante.

Il lavoratore si trovava sul ponteggio per svolgere la propria attività e la caduta è stata ricondotta alle condizioni dell'opera provvisionale, senza che fossero emersi elementi idonei a qualificare il suo comportamento come causa di un rischio estraneo a quello che i soggetti responsabili avrebbero dovuto prevenire.

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, confermando la condanna per omicidio colposo del responsabile dell'impresa installatrice, la cui posizione di garanzia è stata riconosciuta sia in relazione alle modalità di montaggio del ponteggio sia per l'effettivo esercizio di poteri gestionali nel cantiere.