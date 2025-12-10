Calcestruzzo difettoso e costruzione da demolire: Direttore dei lavori non sempre responsabile

Nella responsabilità per i difetti delle opere edilizie, la giurisprudenza italiana ha sempre distinto tra vizi riconoscibili attraverso la normale diligenza tecnica e vizi che, per la loro natura, rimangono nascosti nella struttura del materiale o nelle sue modalità di produzione.

Le responsabilità del direttore dei lavori

È un principio consolidato secondo cui il direttore dei lavori risponde verso il committente solo quando la difformità dell’opera deriva da omissioni che rientrano nell’ambito del controllo che egli può e deve esercitare. Non si tratta di un garante universale e la Suprema Corte ha più volte chiarito che il direttore dei lavori non è tenuto a individuare ciò che non è oggettivamente rilevabile senza indagini specialistiche. Proprio per questo, nonostante venga quasi automaticamente coinvolto in ogni controversia edilizia, non sempre la sua responsabilità è configurabile.

Una conferma autorevole giunge dal Tribunale di Messina, con la sentenza n. 2065/2025 del 15 novembre 2025, che affronta un caso emblematico in cui un edificio di recente ricostruzione si è rivelato strutturalmente inidoneo a causa di un calcestruzzo gravemente difettoso. La gravità dei risultati delle prove strumentali aveva portato alla conclusione che l’unica soluzione possibile fosse la demolizione dell’intero fabbricato. Tuttavia, pur di fronte a un esito così estremo, il giudice ha escluso qualsiasi responsabilità in capo al direttore dei lavori, riconoscendo che il vizio era completamente occulto e non rilevabile con la normale vigilanza.

La vicenda parte da un intervento di ricostruzione realizzato con un calcestruzzo che, a lavori conclusi, ha restituito valori di resistenza ben lontani da quelli di progetto. Le prove eseguite in sede di CTU hanno messo in luce un quadro decisamente compromesso. Come scrive il consulente, “l’interpretazione delle prove di schiacciamento su carote […] ha fornito valori della resistenza media cubica compresi nell’intervallo (50÷162) daN/cm², notevolmente inferiori rispetto al valore di progetto”.

Un materiale così debole non poteva garantire il minimo livello di sicurezza richiesto dalla normativa antisismica e, secondo la consulenza, l’opera era priva dei requisiti indispensabili per essere utilizzata. Il giudice recepisce tale conclusione, rilevando che la compromissione era tale da rendere necessaria la demolizione integrale dell’edificio.