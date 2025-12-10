deas Gestione completa successioni e volture catastali
Calcestruzzo difettoso e costruzione da demolire: Direttore dei lavori non sempre responsabile

Il Tribunale di Messina (sentenza n. 2065/2025) chiarisce i limiti della vigilanza del direttore dei lavori e individua le responsabilità dell’impresa nella filiera del calcestruzzo

di Cristian Angeli - 10/12/2025

Il calcestruzzo difettoso e la natura “invisibile” del vizio

Le indagini hanno individuato le ragioni profonde del difetto, mostrando un insieme di criticità difficilmente rilevabili dall’esterno. Il calcestruzzo risultava già indebolito alla fonte, poiché le resistenze misurate erano sistematicamente inferiori ai valori dichiarati nei documenti di accompagnamento. Si aggiungevano poi tempi di trasporto eccessivi, spesso di cinque o otto ore, incompatibili con la corretta lavorabilità del materiale. Una volta in cantiere, il calcestruzzo veniva trasferito da una prima autobetoniera a un mezzo più piccolo e da questo alle casseforme tramite scivoli di fortuna.

Durante queste operazioni, come osserva la sentenza, “il calcestruzzo, giunto sul posto di getto in condizioni precarie dal punto di vista della lavorabilità, è stato riversato sugli scivoli sicuramente in concomitanza con acqua”, alterando il rapporto acqua-cemento e favorendo la dispersione di cemento.

Il materiale manteneva un aspetto esteriore apparentemente normale, ma la sua struttura interna era irrimediabilmente compromessaNessun direttore dei lavori avrebbe potuto accorgersene senza prove distruttive o analisi di laboratorio, che esulano dalla vigilanza ordinaria e non possono diventare un requisito generalizzato.

