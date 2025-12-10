Calcestruzzo difettoso e costruzione da demolire: Direttore dei lavori non sempre responsabile

Le responsabilità dell’impresa esecutrice

La sentenza, pur assolvendo il direttore dei lavori, individua chiare responsabilità in capo all’impresa. È l’esecutore, infatti, il soggetto che risponde della correttezza dei materiali impiegati e delle modalità con cui questi vengono messi in opera. Nel caso esaminato, l’impresa ha utilizzato un calcestruzzo già non conforme in origine e lo ha ulteriormente compromesso attraverso un trasporto inadeguato, attese eccessive e procedure di movimentazione non corrette.

La filiera del materiale risultava completamente sotto il suo controllo e proprio da tale filiera sono derivate le criticità che hanno minato la sicurezza dell’intero edificio. È un principio noto, ma spesso trascurato nelle aule di tribunale: la responsabilità del direttore dei lavori non si sovrappone a quella dell’impresa, né può sopperire a scelte e condotte che attengono alla sfera esclusiva dell’esecutore. Nel caso di Messina, l’impresa non è stata in grado di garantire la conformità del calcestruzzo né di adottare modalità di posa idonee, ed è su questo fronte che la decisione concentra le sue conclusioni.