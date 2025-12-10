Calcestruzzo difettoso e costruzione da demolire: Direttore dei lavori non sempre responsabile

La decisione: il direttore dei lavori non è un garante universale

Il Tribunale ribadisce che il direttore dei lavori risponde solo dei vizi riconoscibili con la normale diligenza tecnica. Nel caso esaminato, nessun elemento della condotta del direttore dei lavori lasciava presumere negligenza o carenza di controllo. Il difetto era totalmente interno al materiale e non individuabile senza indagini specialistiche. La sentenza richiama un principio fondamentale: il direttore dei lavori risponde quando il risultato insoddisfacente deriva da carenze nei controlli che gli sono propri, non quando il vizio è occulto. La sua funzione non si estende alla garanzia intrinseca dei materiali né alla verifica chimico-meccanica del calcestruzzo. È un limite fisiologico della sua attività, che non può essere interpretato in senso estensivo o punitivo.

È per questo che, pur essendo coinvolto quasi automaticamente in ogni contenzioso edilizio, il direttore dei lavori non può essere considerato responsabile ogni volta che si riscontrano gravi difetti dell’opera. Il caso di Messina lo dimostra con particolare forza, e rappresenta un richiamo utile per tutti gli operatori: non ogni errore è riconducibile alla direzione lavori, e non ogni vizio è rilevabile da chi ha compiti di sorveglianza tecnica.

A cura di Cristian Angeli

Ingegnere esperto di agevolazioni fiscali, perizie e contenziosi edilizi

www.cristianangeli.it