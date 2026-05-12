Quando si parla di calcestruzzo drenante, il rischio più frequente è ridurre la scelta a un aspetto puramente estetico oppure alla sola capacità di assorbire l’acqua. In realtà, la progettazione di una pavimentazione drenante richiede valutazioni molto più articolate, perché ogni intervento presenta esigenze differenti in termini di portanza, gestione delle acque meteoriche, durabilità e comfort superficiale.
La vera questione non è individuare il “miglior” calcestruzzo
drenante in senso assoluto, ma scegliere la soluzione più coerente
con la funzione che la pavimentazione dovrà svolgere nel tempo.
Calcestruzzo drenante: una scelta che parte dal progetto
La selezione di un sistema drenante efficace dovrebbe sempre nascere da un’impostazione progettuale ben definita. Cambiando il contesto applicativo, infatti, cambiano anche le prestazioni richieste al materiale.
Una pista ciclabile, un parcheggio, una viabilità secondaria o un’area pedonale pongono problemi differenti:
- variano i carichi da sopportare;
- cambia il livello di drenanza necessario;
- mutano le esigenze di regolarità superficiale;
- incidono in modo diverso gli aspetti legati alla durabilità e alla manutenzione.
Per questo motivo non esiste una soluzione standard valida per
ogni situazione. La scelta corretta deriva sempre dall’equilibrio
tra le prestazioni richieste dall’opera e il comportamento atteso
della pavimentazione nel corso della sua vita utile.
Il video: quali criteri contano davvero nella scelta
Nel video dedicato al tema, il dott. Francini analizza i principali criteri di scelta del calcestruzzo drenante, soffermandosi sui parametri che incidono realmente sulle prestazioni finali della pavimentazione.
Un approfondimento utile per comprendere perché la corretta selezione del materiale debba sempre partire da una valutazione progettuale complessiva e non da considerazioni esclusivamente estetiche o commerciali.
Drenanza, portanza e finitura: il giusto equilibrio prestazionale
Uno degli errori più comuni consiste nel privilegiare una sola caratteristica tecnica trascurando tutte le altre.
Una pavimentazione estremamente permeabile, ad esempio, potrebbe non risultare adeguata sotto il profilo meccanico se destinata ad aree soggette a carichi elevati. Al contrario, una superficie troppo compatta rischia di compromettere proprio la funzione drenante che rappresenta il principale obiettivo dell’intervento.
La progettazione del calcestruzzo drenante richiede quindi un approccio prestazionale:
- capacità drenante;
- resistenza ai carichi;
- comportamento superficiale;
- comfort di utilizzo;
- integrazione con il contesto urbano o infrastrutturale.
Sono questi i parametri che dovrebbero guidare realmente la
scelta.
La destinazione d’uso cambia le priorità progettuali
Ogni applicazione modifica la gerarchia delle esigenze tecniche.
In alcuni contesti prevale la necessità di garantire una maggiore portanza; in altri diventa prioritaria la regolarità superficiale o la rapidità di smaltimento delle acque meteoriche. In ambito urbano, inoltre, assumono rilievo anche aspetti legati alla sicurezza, alla riduzione dei ristagni e alla qualità percepita degli spazi esterni.
È proprio in questa fase che il calcestruzzo drenante smette di essere una semplice scelta di prodotto e diventa una vera scelta progettuale.
Per approfondire le caratteristiche e le applicazioni del
sistema drenante è possibile consultare la scheda dedicata di
Unicalcestruzzi.