Quando si parla di calcestruzzo drenante , il rischio più frequente è ridurre la scelta a un aspetto puramente estetico oppure alla sola capacità di assorbire l’acqua. In realtà, la progettazione di una pavimentazione drenante richiede valutazioni molto più articolate, perché ogni intervento presenta esigenze differenti in termini di portanza, gestione delle acque meteoriche, durabilità e comfort superficiale.

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