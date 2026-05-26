Strade vicinali, parcheggi, piste ciclopedonali, aree sportive o superfici urbane non hanno le stesse esigenze prestazionali. Eppure, quando si parla di calcestruzzo drenante, spesso si tende ancora a considerarlo come un’unica categoria di prodotto. Un approccio che oggi rischia di essere limitativo, soprattutto in fase progettuale.
La crescente diffusione delle pavimentazioni drenanti ha infatti evidenziato un aspetto fondamentale: non esiste un solo “calcestruzzo drenante”, ma una pluralità di soluzioni che devono essere valutate in relazione all’impiego previsto, alle sollecitazioni attese e alle prestazioni richieste.
È proprio da questa evoluzione tecnica che nasce la gamma Unical Drain Advanced, sviluppata per offrire soluzioni differenziate in funzione del campo di applicazione ed esigenza progettuale.
La gamma Unical Drain Advanced propone soluzioni specifiche quali: Unical Drain Bike per piste ciclabili drenanti, Unical Drain Parking per parcheggi drenanti, Unical Drain Sport per impianti sportivi drenanti, Unical Drain Garden per aree e corsie pedonali drenanti, Unical Drain Road per strade vicinali drenanti e Unical Drain Deep per corpi drenanti nel suolo.
Pavimentazioni in calcestruzzo drenante: perché le prestazioni cambiano in base all’applicazione
Una pavimentazione destinata a un parcheggio pubblico non richiede le stesse caratteristiche di una pista ciclopedonale o di un sottofondo sportivo. Cambiano le esigenze di:
- resistenza meccanica;
- capacità drenante;
- comportamento superficiale;
- tessitura;
- durabilità;
- funzione all’interno della stratigrafia.
Per questo motivo il calcestruzzo drenante non può più essere interpretato come un materiale indistinto. La progettazione richiede oggi una lettura più evoluta del prodotto, basata sulle reali condizioni di esercizio.
La logica non è più quella della semplice “famiglia merceologica”, ma quella della risposta prestazionale.
Il video: come scegliere il calcestruzzo drenante in base al campo di applicazione
Nel terzo video dedicato alla gamma, il dott. Francini illustra l’evoluzione del concetto di calcestruzzo drenante e spiega perché oggi sia più corretto parlare di soluzioni differenziate in funzione dell’impiego previsto.
Il video approfondisce la struttura della gamma Unical Drain e mostra come la scelta del prodotto debba partire sempre dall’analisi del campo di applicazione.
Calcestruzzo drenante e progettazione: come migliorare la prescrizione tecnica
Quando ogni soluzione è associata a un’applicazione riconoscibile, diventa più semplice definire:
- gli obiettivi prestazionali;
- le caratteristiche richieste alla pavimentazione;
- il comportamento atteso in esercizio;
- la coerenza tra materiale e destinazione d’uso.
La logica di gamma diventa quindi anche uno strumento utile per migliorare il dialogo tra progettista, direzione lavori e impresa, contribuendo a una prescrizione più consapevole del calcestruzzo drenante.
Gamma Unical Drain: soluzioni per pavimentazioni drenanti progettate per ogni utilizzo
La gamma Unical Drain nasce proprio con questo obiettivo: collegare ogni soluzione al corretto scenario applicativo, aiutando progettisti e operatori a individuare il prodotto più coerente con le esigenze dell’intervento.
Non si tratta quindi di semplici varianti commerciali, ma di un sistema articolato pensato per accompagnare il progetto dalla scelta del materiale fino alla definizione delle prestazioni attese.
In questo modo il calcestruzzo drenante viene letto in funzione dell’applicazione:
- alcune soluzioni privilegiano la portanza;
- altre massimizzano la capacità di infiltrazione;
- altre ancora sono progettate per specifiche prestazioni superficiali o funzionali.
Un approccio che consente di impostare con maggiore precisione anche il rapporto tra progettazione e prescrizione tecnica.
Per maggiori informazioni sulla gamma e sulle diverse soluzioni disponibili è possibile consultare la pagina dedicata di Unical.