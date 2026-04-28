Il calcestruzzo drenante viene spesso raccontato come un conglomerato che lascia passare l’acqua. La definizione è corretta, ma non basta a descriverne la natura.

Parlare genericamente di “passaggio d’acqua” significa trascurare gli aspetti più interessanti: il calcestruzzo drenante è un materiale progettato per garantire una permeabilità e una prestazione meccanica misurabili e coerenti con l’applicazione.

Calcestruzzo drenante: un materiale poroso, ma non per questo elementare

La sua struttura aperta, caratterizzata da vuoti interconnessi, consente all’acqua meteorica di attraversare la pavimentazione e di raggiungere gli strati sottostanti. È questa proprietà a renderlo particolarmente interessante in un contesto segnato da superfici urbane impermeabili, piogge intense e crescente attenzione al controllo del ruscellamento superficiale.

Ma proprio questa struttura pone un tema tecnico decisivo: maggiore porosità significa maggiore capacità drenante, ma anche maggiore necessità di governare il comportamento meccanico del sistema.

La qualità del calcestruzzo drenante sta nell’equilibrio

Il punto non è ottenere semplicemente un impasto aperto. Il punto è far sì che quella porosità si traduca in prestazioni affidabili, durabilità e coerenza con l’applicazione prevista. È qui che il calcestruzzo drenante progettato a regola d’arte si distingue da una soluzione improvvisata: non nella sola capacità di far filtrare l’acqua, ma nel corretto equilibrio tra vuoti, tenacità e portanza.

Per questo il calcestruzzo drenante non può essere considerato un prodotto povero o semplificato. Al contrario, è una tecnologia che richiede formulazione, controllo e consapevolezza progettuale.



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Cos'è il calcestruzzo drenante e perché è efficace: guarda il video

Nel primo video il dott. Francini chiarisce proprio questo aspetto: che cos’è davvero un calcestruzzo drenante e perché la sua efficacia non dipende da una definizione generica, ma dalla capacità di leggere correttamente il materiale.