Calcestruzzo sostenibile e filiera locale: il modello Concrete Italia tra grandi opere e mercato diffuso

Il settore delle costruzioni è oggi attraversato da un forte dinamismo, in cui materiali e tecniche evolvono rapidamente per rispondere a esigenze sempre più articolate.

Alle prestazioni tradizionali si affiancano richieste stringenti in termini di sostenibilità ambientale, contenimento delle emissioni e uso efficiente delle risorse, in un quadro che pone crescente attenzione al rapporto tra costruito, uomo e ambiente. A queste si aggiunge una crescente complessità organizzativa dei cantieri, in cui tempi, logistica e continuità delle forniture assumono un ruolo determinante.

In questo scenario, anche cemento e calcestruzzo non sono più soltanto materiali da costruzione, ma elementi centrali di una filiera che deve garantire prestazioni tecniche, affidabilità operativa e controllo dell’impatto ambientale.

È all’interno di questa trasformazione che si collocano modelli produttivi capaci di integrare scala industriale, presenza sul territorio e innovazione nei materiali.

Tra questi, l’esperienza di Concrete Italia rappresenta un caso significativo di integrazione tra organizzazione industriale, radicamento territoriale e sviluppo di soluzioni sostenibili.

Concrete Italia: dal calcestruzzo per le grandi opere al mercato diffuso, con una filiera sostenibile e radicata nel territorio tra le province di Brescia e Mantova

Giuseppe Cella, cementeria Heidelberg Materials di Rezzato-Mazzano (BS)

Concrete Italia nasce nel 2017 come joint venture tra due realtà complementari: Vezzola, gruppo bresciano fortemente radicato nel territorio e con una consolidata esperienza nella filiera degli aggregati e delle costruzioni, e Heidelberg Materials Italia (all’epoca Calcestruzzi Spa del Gruppo Italcementi), player industriale internazionale che apporta metodologie strutturate, una governance consolidata e una visione orientata all’innovazione e alla sostenibilità.

Dalla loro integrazione ha preso forma un modello operativo ibrido, che combina gli standard e l’affidabilità di un grande gruppo industriale con la flessibilità e la prossimità di un operatore locale.

Concrete Italia opera secondo processi industriali strutturati, mantenendo un presidio diretto del territorio attraverso impianti e un’organizzazione pensati per rispondere in modo efficiente alle esigenze dei cantieri, dalle grandi infrastrutture agli interventi di scala più contenuta.

La scelta di dar vita a Concrete Italia testimonia la volontà di Heidelberg Materials di investire nel settore dei materiali per le costruzioni, valorizzando una presenza industriale capace di offrire al mercato bresciano e mantovano soluzioni affidabili, tempestive e coerenti con le specificità del contesto locale.

Impianti di calcestruzzo: rete produttiva e logistica tra Brescia e Mantova

La gestione della logistica del calcestruzzo rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’intero processo produttivo. In questo senso, la distribuzione degli impianti sul territorio diventa un elemento determinante per garantire qualità, continuità e tempestività delle forniture.

Concrete Italia ha sede a Brescia e dispone di una rete di 12 impianti di calcestruzzo, distribuiti in modo strategico tra le province di Brescia e Mantova, aree caratterizzate da una forte densità industriale, infrastrutturale e urbana, che richiedono flessibilità produttiva e una profonda conoscenza del contesto locale. Nove impianti sono localizzati nel Bresciano, mentre tre siti operano in provincia di Mantova – Ponti sul Mincio, Cavriana e Mantova – a supporto sia delle grandi opere infrastrutturali sia del mercato diffuso.

La rete produttiva comprende impianti a secco e con pre-mescolatore, una combinazione che garantisce qualità costante del prodotto e flessibilità operativa, consentendo di adattare la produzione alle diverse esigenze di cantiere, dalle forniture su grandi volumi alle consegne puntuali tipiche del mercato locale.

La presenza capillare sul territorio, unita alla diversificazione tecnologica degli impianti, rappresenta quindi non solo un asset organizzativo, ma un fattore competitivo che consente di ottimizzare la logistica, ridurre le distanze di trasporto e garantire continuità e affidabilità del servizio anche in contesti complessi.

Mercato del calcestruzzo: differenze tra grandi opere e mercato diffuso

L’attività di Concrete Italia si sviluppa secondo un modello di prossimità, in cui ciascun impianto serve prevalentemente un bacino territoriale circoscritto, con un raggio operativo di circa 30 chilometri. Questa impostazione consente di ottimizzare la logistica, ridurre le distanze di trasporto e garantire continuità e affidabilità delle forniture, elementi centrali nella gestione del calcestruzzo.

All’interno di questo perimetro, Concrete Italia opera su due ambiti distinti ma complementari:

da un lato le grandi opere infrastrutturali, che richiedono capacità produttiva, organizzazione e affidabilità su cantieri complessi; dall’altro il mercato diffuso, che comprende interventi residenziali, industriali e urbani, dove prossimità al cliente e rapidità di risposta sono fattori determinanti.

Questa doppia presenza consente all’azienda di adattare processi e servizi alle diverse scale di intervento, mantenendo coerenza industriale e continuità operativa nel rapporto con imprese, progettisti e operatori del territorio.

Filiera del calcestruzzo e radicamento territoriale: il ruolo della produzione locale

La relazione tra produzione e territorio rappresenta un elemento chiave nella gestione del calcestruzzo, materiale fortemente condizionato da logistica e disponibilità locale delle risorse.

Concrete Italia interpreta il territorio non come semplice mercato di riferimento, ma come sistema produttivo con cui costruire relazioni stabili e di lungo periodo. Un’impostazione che affonda le radici nel DNA di Vezzola, storicamente legata allo sviluppo infrastrutturale del Bresciano, e trova un complemento naturale nella presenza consolidata di Heidelberg Materials Italia, attiva da decenni sul territorio anche attraverso la cementeria di Rezzato–Mazzano (BS), impianto tra i più performanti e sostenibili in Europa e tra i più rilevanti in Italia per capacità produttiva e qualità delle materie prime.

Una sinergia che permette di sviluppare una filiera integrata a servizio del territorio, garantendo a Concrete Italia la fornitura di un cemento di elevata qualità, prodotto localmente secondo standard ambientali avanzati, in grado di rispondere in modo puntuale alle esigenze del mercato locale.

In questo quadro, le infrastrutture assumono un valore che va oltre la dimensione tecnica, diventando leva di sviluppo e beneficio per le comunità locali. Il risultato è un modello in cui industria e territorio si rafforzano reciprocamente, sostenendo una crescita orientata alla solidità nel tempo, più che alla sola espansione dei volumi.

Calcestruzzo sostenibile: prestazioni, durabilità e impatto ambientale

La crescente attenzione ai temi della sostenibilità e del risparmio energetico sta ridefinendo le aspettative del mercato nei confronti dei materiali per l’edilizia. Anche cemento e calcestruzzo sono oggi chiamati a garantire prestazioni evolute, che includono efficienza energetica, comfort acustico, durabilità, facilità di messa in opera e capacità drenante, con effetti positivi su costi, tempi di cantiere e qualità del costruito.

In questo contesto, la sostenibilità dei materiali rappresenta uno dei pilastri dell’attività di Concrete Italia, non solo come risposta a vincoli normativi, ma come scelta industriale strutturale che orienta i processi produttivi, la selezione delle materie prime e lo sviluppo dell’offerta.

L’attenzione si concentra in particolare sulla riduzione delle emissioni di CO₂, sull’uso efficiente delle risorse e sul riutilizzo delle acque nei cicli di produzione, in un’ottica di tutela ambientale estesa all’intera filiera. Il tema dell’impatto ambientale del calcestruzzo viene così affrontato in modo sistemico, attraverso interventi mirati sia sul cemento sia sugli aggregati, integrando prestazioni tecniche, responsabilità ambientale e continuità industriale.

Riduzione della CO₂ nel calcestruzzo: cementi CEM III e strategie produttive

La riduzione delle emissioni nel settore del calcestruzzo passa principalmente attraverso la composizione dei cementi.

Concrete Italia ha orientato in modo strutturale la propria produzione verso calcestruzzi a basse emissioni di CO₂, con un ampio ricorso a cementi d’altoforno di tipo CEM III, caratterizzati da un’elevata presenza di loppa e da un contenuto di clinker significativamente ridotto.

Nel complesso, negli ultimi due anni circa il 90% della produzione è stata realizzata utilizzando cementi a bassa emissione di CO₂, con un impatto diretto sulla riduzione dell’impronta carbonica del calcestruzzo.

Questo risultato è il frutto di un progressivo passaggio dall’uso di cementi di tipo CEM II a quelli di tipo CEM III alla loppa, che ha consentito di ottenere una riduzione stimata delle emissioni di CO₂ pari a circa il 12% nel 2025 rispetto al 2024, senza penalizzare le prestazioni richieste nei diversi contesti applicativi.

Un risultato che conferma come l’efficienza ambientale possa essere perseguita mediante scelte tecnologiche mirate e coerenti con le esigenze dei cantieri.

Economia circolare nel calcestruzzo: aggregati riciclati e materie prime seconde

Sul fronte degli aggregati, Concrete Italia utilizza in modo stabile aggregati artificiali e/o riciclati (MPS, materie prime seconde) derivati da scorie d’altoforno e da calcestruzzo provenienti dal recupero dei sottoprodotti dell’industria siderurgica e dalle attività di demolizione selettiva.

Negli ultimi due anni sono state utilizzate circa 25.000 tonnellate di aggregati artificiali e riciclati nelle miscele di calcestruzzo, con una conseguente riduzione dell’impiego di aggregati naturali e un contributo concreto ai principi di sostenibilità ed economia circolare.

L’integrazione di cementi a ridotta impronta ambientale e di aggregati artificiali e riciclati consente a Concrete Italia di collocare una parte significativa della propria produzione, circa il 90%, in una condizione di sostanziale conformità ai nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM), anticipando le esigenze del mercato.

Fornitura di calcestruzzo nelle grandi opere: organizzazione e gestione dei cantieri

Nel mercato delle grandi opere infrastrutturali, Concrete Italia opera come fornitore di calcestruzzo capace di integrarsi in contesti di cantiere complessi, dove continuità operativa, coordinamento logistico e rispetto dei tempi sono fattori determinanti. L’attività non si esaurisce nella produzione del materiale, ma comprende la gestione delle modalità di consegna in funzione delle esigenze della committenza e dell’organizzazione del cantiere.

La capacità di operare su turni estesi, anche in modalità H24, consente di rispondere alle fasi più critiche dei lavori, in particolare in contesti con forti vincoli logistici, come cantieri in galleria o infrastrutture attive. A supporto di questa operatività, Concrete Italia si avvale di personale dedicato e di un parco mezzi dimensionato per sostenere forniture concentrate e picchi di volumi, garantendo continuità qualitativa del prodotto.

Questo approccio consente di assicurare il rispetto della programmazione di cantiere, elemento centrale nelle grandi opere, dove affidabilità e puntualità, oltre che alla sicurezza, assumono un valore pari alle prestazioni tecniche del calcestruzzo fornito.

Grandi opere infrastrutturali: applicazioni e casi reali

Tra le principali opere infrastrutturali realizzate negli ultimi anni spicca la Linea Alta Velocità Brescia-Verona del consorzio CEPAV Due, uno dei cantieri ferroviari più rilevanti a livello nazionale.

In questo ambito, Concrete Italia ha fornito calcestruzzo attraverso più impianti dislocati lungo il tracciato - Lonato, Cavriana, Ponti sul Mincio, Montichiari e Mantova – garantendo continuità di approvvigionamento su volumi complessivi dell’ordine di 500.000 m³ nel corso degli anni.

Un secondo intervento di rilievo è il raddoppio ferroviario della tratta Piadena-Mantova, opera strategica per il potenziamento della rete regionale. Per questo progetto, Concrete Italia ha qualificato specifici impianti locali, assicurando una presenza continuativa a supporto di un cantiere a sviluppo pluriennale.

Calcestruzzo nel mercato diffuso: edilizia civile, industriale e urbana

Accanto alle grandi infrastrutture, Concrete Italia è strutturalmente presente nel mercato diffuso, che comprende interventi residenziali, industriali, logistici e urbani, con forniture destinate a edifici civili, capannoni produttivi, piattaforme logistiche e opere di urbanizzazione.

L’attività si concentra sulla fornitura di calcestruzzo e su soluzioni dedicate alle strutture orizzontali, ambito in cui l’azienda ha sviluppato competenze specifiche in linea con le esigenze più ricorrenti del mercato locale. In questo contesto si inserisce la collaborazione con Ibuild Italia, società di Heidelberg Materials specializzata nelle pavimentazioni in calcestruzzo, che consente di integrare alla fornitura del materiale soluzioni coordinate per le strutture orizzontali.

Applicazioni del calcestruzzo: logistica, edilizia e infrastrutture locali

Nel mercato diffuso, Concrete Italia ha fornito calcestruzzo per interventi civili, industriali e infrastrutturali di rilievo, rispondendo a requisiti prestazionali e ambientali differenziati.

In ambito aeroportuale, l’azienda sta partecipando con Ibuild Italia alla realizzazione di nuove infrastrutture, fornendo circa 40.000 m³ di calcestruzzo con forniture garantite dagli impianti di Montichiari e Brescia San Polo.

nel settore civile–industriale, Concrete Italia ha fornito 12.000 m³ di calcestruzzo per un nuovo polo logistico a Ospitaletto (BS) realizzato da Asca Costruzioni, progettato secondo criteri di sostenibilità e orientato alla certificazione BREEAM “Very Good”, con l’impiego di prodotti in linea con i requisiti CAM, ovvero calcestruzzi con un contenuto minimo di riciclato del 5%;

a questi si aggiungono la fornitura di 2.000 m³ di calcestruzzo a basse emissioni di CO₂ per una struttura alberghiera a Torri del Benaco (Formaggioni Group) e di 10.000 m³ di calcestruzzo con un contenuto minimo di riciclato del 5% (ECOCAM) per nuovi uffici produttivi del Leonessa Hub Scarl a Brescia. I prodotti sono in grado di massimizzare l’uso di materie prime seconde e l’impiego di materiali locali, secondo i principi dell’economia circolare.

L’eterogeneità degli interventi evidenzia la capacità di operare su contesti applicativi differenti, mantenendo coerenza prestazionale e rispetto dei requisiti ambientali.

Modello industriale del calcestruzzo: innovazione, sostenibilità e sviluppo del settore

L’esperienza di Concrete Italia evidenzia come il settore del calcestruzzo stia evolvendo verso modelli produttivi integrati, in cui organizzazione industriale, radicamento territoriale e sostenibilità diventano elementi interdipendenti.

La combinazione tra grandi infrastrutture e mercato diffuso, insieme all’attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale dei materiali, rappresenta una delle traiettorie di sviluppo del settore.

In questo contesto, Concrete Italia si configura come un operatore in grado di interpretare questa evoluzione, integrando scala industriale, presenza territoriale e innovazione nei materiali all’interno di un modello produttivo coerente e strutturato.

Il calcestruzzo assume così un ruolo sempre più centrale non solo come materiale da costruzione, ma come componente strategica di una filiera che deve coniugare prestazioni tecniche, efficienza operativa e responsabilità ambientale.