ANCE ha pubblicato una nota di approfondimento sulla UNI/PdR 176:2025 “Profili di sostenibilità del calcestruzzo preconfezionato”, la prassi di riferimento elaborata su iniziativa di ATECAP (Associazione Tecnico Economica Calcestruzzo Preconfezionato) e pubblicata il 24 luglio 2025.

Nel documento l'Associazione esamina i criteri utilizzati per classificare il calcestruzzo in base alle emissioni di gas a effetto serra associate alla sua produzione, soffermandosi sulle applicazioni nella progettazione, nella redazione dei capitolati e nella scelta delle forniture.

Il tema interessa direttamente progettisti e imprese, perché la classificazione ambientale del calcestruzzo permette di affiancare ai tradizionali requisiti di resistenza e durabilità anche informazioni sull'impronta carbonica del materiale, documentate attraverso dichiarazioni ambientali verificate.

La UNI/PdR 176:2025, che può essere consultata integralmente sul sito ufficiale, si collega alla UNI 11104:2025 e alla UNI EN 206:2021, che rimangono i riferimenti per le specificazioni e le prestazioni del calcestruzzo. La sua applicazione non è obbligatoria in via generale, trattandosi di una prassi condivisa e non di una norma nazionale.

I requisiti ambientali nei capitolati

Nella scelta del calcestruzzo, il progettista deve normalmente definire la classe di resistenza, quella di esposizione ambientale, la consistenza e il diametro massimo dell'aggregato. A queste caratteristiche, secondo quanto previsto dalla UNI/PdR 176:2025, possono essere aggiunti requisiti relativi alle emissioni associate alla produzione del materiale.

La nota ANCE richiama alcuni esempi di prescrizioni per calcestruzzi destinati alle fondazioni e alle strutture in elevazione, nei quali viene indicata anche una classe di efficienza ambientale oppure una percentuale di riduzione delle emissioni rispetto a un calcestruzzo di riferimento.

L'inserimento di questi parametri nei capitolati interessa anche le imprese, che devono poter verificare la rispondenza delle forniture alle caratteristiche richieste dal progetto. Il riferimento per i dati ambientali è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), elaborata secondo regole condivise e sottoposta a verifica indipendente.

Nell'approfondimento vengono richiamati anche gli EPD Tool, strumenti informatici che i produttori possono utilizzare per valutare gli impatti ambientali delle diverse formulazioni del calcestruzzo. ANCE precisa, tuttavia, che i risultati ottenuti con questi programmi non sostituiscono una EPD verificata.

Come funzionano le classi ambientali del calcestruzzo

La valutazione delle emissioni si basa sul Global Warming Potential (GWP), espresso in chilogrammi di CO₂ equivalente per metro cubo di calcestruzzo e determinato attraverso la metodologia Life Cycle Assessment (LCA).

La UNI/PdR 176:2025 prevede due metodi di classificazione.

Con il metodo delle classi di efficienza, le emissioni vengono rapportate alla resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck). La classificazione comprende nove classi, dalla E03 alla E20, e permette di valutare l'efficienza ambientale del materiale considerando anche le sue prestazioni meccaniche. A un rapporto GWP/Rck inferiore corrisponde una maggiore efficienza.

Il metodo del calcestruzzo di riferimento utilizza invece valori convenzionali nazionali di GWP, differenziati in funzione della classe di resistenza, rispetto ai quali viene calcolata la riduzione percentuale delle emissioni.

Per un calcestruzzo C30/37, ad esempio, il valore di riferimento è pari a 360 kg CO₂eq/m³, mentre per un C40/50 sale a 440 kg CO₂eq/m³. La riduzione ottenuta rispetto a questi valori viene espressa attraverso le classi GWR: la GWR10 identifica una riduzione compresa tra il 10% e meno del 20%, la GWR20 tra il 20% e meno del 30%, con classi successive fino alla GWR90.

I due criteri offrono informazioni diverse. Il rapporto tra emissioni e resistenza permette di valutare l'efficienza ambientale del materiale, mentre il confronto con un calcestruzzo di riferimento misura la riduzione delle emissioni rispetto a un valore convenzionale associato alla stessa classe di resistenza.

La sostenibilità del materiale e quella dell'opera

Un altro aspetto affrontato da ANCE riguarda i limiti della classificazione ambientale, che non deve essere confusa con una valutazione della sostenibilità dell'intera costruzione.

La riduzione delle emissioni del calcestruzzo può essere ottenuta utilizzando cementi a minore impronta carbonica, materiali riciclati e materie prime seconde, ma nella valutazione complessiva dell'opera incidono anche le scelte strutturali, le quantità impiegate e la durabilità.

La UNI/PdR 176:2025 considera, ai fini della classificazione, il GWP relativo alle fasi A1-A3 del ciclo di vita, dall'approvvigionamento delle materie prime alla fabbricazione del prodotto. Non comprende quindi le emissioni dovute al trasporto del calcestruzzo fino al cantiere e alla messa in opera, che appartengono alle successive fasi A4 e A5.

Anche per questo motivo, un calcestruzzo con emissioni inferiori per metro cubo non garantisce necessariamente un minore impatto ambientale dell'intera struttura. Il risultato dipende dalle quantità utilizzate, dalle soluzioni costruttive e dagli impatti delle altre fasi del ciclo di vita.

Rimangono inoltre imprescindibili i requisiti di resistenza meccanica e durabilità previsti dal progetto e dalle norme tecniche applicabili, che la classificazione ambientale non può in alcun caso sostituire.

L'approfondimento offre quindi ai professionisti un'occasione per familiarizzare con criteri che possono già essere utilizzati nelle specifiche progettuali e nella selezione delle forniture. La disponibilità di dati ambientali verificati permette di valutare le emissioni del calcestruzzo prima della sua scelta, fermo restando che la sostenibilità di una costruzione va giudicata considerando l'opera nel suo complesso.