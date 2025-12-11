blumatica software bim
Calcolo livelli ottimali prestazioni energetiche: in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento delegato UE

Il Regolamento Delegato (UE) 2025/2273 introduce il nuovo quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Un importante tassello in ottica Direttiva Green

di Redazione tecnica - 11/12/2025

Il 2026 si aprirà con la piena operatività del Regolamento delegato (UE) 2025/2273, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 novembre 2025 e in vigore già dallo scorso 26 novembre.

Il provvedimento aggiorna in modo sostanziale il quadro metodologico per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, stabilendo un passaggio chiave nel percorso avviato dalla Direttiva (UE) 2024/1275 e, più in generale, nella strategia europea per la decarbonizzazione del patrimonio edilizio.

Prestazioni energetiche edifici: il nuovo Regolamento Delegato per il calcolo

Il regolamento definisce il nuovo schema di riferimento che tutti gli Stati membri dovranno utilizzare per valutare l’efficienza energetica in relazione a:

  • edifici nuovi e quelli esistenti;
  • elementi edilizi soggetti a interventi significativi;
  • pacchetti e arianti di misure di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili, sulla base sia della prestazione energetica primaria sia dei costi complessivi del ciclo di vita.

Per garantire l’applicazione omogenea a livello europeo, il quadro metodologico è stato associato anche a “edifici di riferimento” sui quali testare gli scenari comparativi.

Oltre a potere essere applicabile dal 1° gennaio 2026, alla stessa data il Regolamento manderà in soffitta il regolamento delegato (UE) 244/2012, che verrà definitivamente abrogato.

Gli Stati membri, inoltre, dovranno comunicare alla Commissione i risultati del calcolo dei livelli ottimali entro il 30 giugno 2028.

ENERGIA Efficienza energetica Gazzetta Ufficiale Prestazione energetica Efficientamento energetico Direttiva Green

