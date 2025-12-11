deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni

Calcolo livelli ottimali prestazioni energetiche: in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento delegato UE

Il Regolamento Delegato (UE) 2025/2273 introduce il nuovo quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Un importante tassello in ottica Direttiva Green

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 11/12/2025

Cosa cambia con il nuovo regolamento

Rispetto al quadro precedente, il Regolamento delegato (UE) 2025/2273 assume una funzione più operativa. Non si limita a definire criteri generali, ma struttura un percorso metodologico che gli Stati membri devono adottare obbligatoriamente per:

  • aggiornare i requisiti minimi nazionali di prestazione energetica;
  • armonizzare il metodo di analisi costi-benefici per il ciclo di vita degli edifici;
  • integrare in modo più sistematico le tecnologie rinnovabili e le misure di riduzione dei consumi;
  • garantire che la progettazione energetica sia coerente con le politiche climatiche dell’UE.

Pur essendo direttamente applicabile, il regolamento richiede agli Stati membri di intervenire sulle rispettive normative interne per rendere coerente l’intero sistema: controlli, sanzioni, monitoraggio, procedure autorizzative e requisiti tecnici.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA Efficienza energetica Gazzetta Ufficiale Prestazione energetica Efficientamento energetico Direttiva Green

INDICE

1
Calcolo livelli ottimali prestazioni energetiche: in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento delegato UE
2
Cosa cambia con il nuovo regolamento
3
Un provvedimento inserito nel Green Deal europeo
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026