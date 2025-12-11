Calcolo livelli ottimali prestazioni energetiche: in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento delegato UE
Il Regolamento Delegato (UE) 2025/2273 introduce il nuovo quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Un importante tassello in ottica Direttiva Green
Cosa cambia con il nuovo regolamento
Rispetto al quadro precedente, il Regolamento delegato (UE) 2025/2273 assume una funzione più operativa. Non si limita a definire criteri generali, ma struttura un percorso metodologico che gli Stati membri devono adottare obbligatoriamente per:
- aggiornare i requisiti minimi nazionali di prestazione energetica;
- armonizzare il metodo di analisi costi-benefici per il ciclo di vita degli edifici;
- integrare in modo più sistematico le tecnologie rinnovabili e le misure di riduzione dei consumi;
- garantire che la progettazione energetica sia coerente con le politiche climatiche dell’UE.
Pur essendo direttamente applicabile, il regolamento richiede agli Stati membri di intervenire sulle rispettive normative interne per rendere coerente l’intero sistema: controlli, sanzioni, monitoraggio, procedure autorizzative e requisiti tecnici.
IL NOTIZIOMETRO