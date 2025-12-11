Blumatica Energy
Calcolo livelli ottimali prestazioni energetiche: in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento delegato UE

Il Regolamento Delegato (UE) 2025/2273 introduce il nuovo quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Un importante tassello in ottica Direttiva Green

di Redazione tecnica - 11/12/2025

Un provvedimento inserito nel Green Deal europeo

Il 2026 sarà anche l’anno in cui la EPBD entrerà pienamente a regime, motivo per cui il nuovo regolamento assume ancor di più un ruolo di particolare importanza.

Il nuovo quadro metodologico arriva in un momento in cui gli edifici sono al centro della strategia di decarbonizzazione dell’Unione, imponendo un’accelerazione:

  • sull’efficientamento degli immobili esistenti, oggi responsabili di una quota significativa dei consumi energetici europei;
  • sulla diffusione di soluzioni integrate che uniscano involucro, impianti e fonti rinnovabili;
  • sull’adozione di strumenti di progettazione sempre più orientati alla prestazione reale dell’edificio.

Il regolamento, in questo senso, rappresenta un tassello strategico della politica energetica europea, confermando la determinazione della UE nel trasformare il parco edilizio in un asset strategico per la sostenibilità energetica. La metodologia comparativa rende infatti più chiaro cosa si intende per “livelli ottimali in funzione dei costi” e spinge gli Stati membri a innalzare gli standard nazionali.

