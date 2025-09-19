2si programmi free
CAM negli appalti: quando sono davvero obbligatori?

Il Consiglio di Stato chiarisce i confini applicativi dell’art. 57 del Codice dei contratti pubblici sull'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nelle procedure di affidamento

di Redazione tecnica - 19/09/2025

L’inserimento dei criteri ambientali minimi (CAM) nei bandi di gara rappresenta uno degli strumenti principali per garantire sostenibilità e responsabilità ambientale negli appalti pubblici. La loro applicazione pratica risulta però spesso oggetto di contenzioso: non sempre è chiaro quando le stazioni appaltanti debbano effettivamente includerli, con il rischio di ricorsi fondati sull’omessa previsione dei criteri ministeriali.

Da qui i dubbi: esistono dei limiti all’obbligo di inserire i criteri ambientali minimi (CAM) nei bandi di gara? Le stazioni appaltanti devono prevederli in ogni procedura, oppure solo quando l’appalto rientra nelle categorie coperte dai decreti ministeriali?

A fare chiarezza sul punto è il Consiglio di Stato con la sentenza del 19 agosto 2025, n. 7074, relativa a un appalto multilotto per l’affidamento di servizi di gestione di asili nido.

Secondo l’operatore economico escluso, l’omessa previsione dei CAM nel bando per la gestione degli asili nido avrebbe comportato un vizio di legittimità e inciso sulla congruità del prezzo posto a base d’asta. La tesi poggiava sull’idea che i servizi accessori avrebbero dovuto attrarre l’intera procedura nell’ambito applicativo del decreto del 2021.

Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Criteri ambientali minimi Codice Appalti 2023

INDICE

1
CAM negli appalti: quando sono davvero obbligatori?
2
CAM appalti: il quadro normativo
3
La decisione del Consiglio di Stato
4
Conclusioni operative
