Quanto spazio devono avere i criteri ambientali minimi nella valutazione delle offerte? Il Codice dei contratti pubblici ne impone la considerazione e, per i servizi di progettazione, i CAM Edilizia richiedono che ai criteri premianti venga riservata una quota significativa del punteggio tecnico, senza però stabilire quanto debba valere.

Le stazioni appaltanti possono scegliere quali criteri utilizzare e determinarne il peso in funzione delle prestazioni da affidare, ma una valutazione che riservi troppo poco spazio alle migliorie ambientali rischia di renderle irrilevanti nella formazione della graduatoria. Rimane quindi da stabilire quando il punteggio possa considerarsi adeguato e quali elementi permettano di sindacare le scelte dell'amministrazione.

Con la delibera n. 422 del 28 ottobre 2026, ANAC ha esaminato il problema nell'ambito di una procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura mediante accordi quadro, precisando che la significatività dei criteri premianti non dipende da una percentuale prestabilita, ma dalla loro capacità di attribuire un vantaggio apprezzabile alle offerte ambientalmente migliori, tenendo conto delle caratteristiche dell'affidamento.

La gara e la contestazione del punteggio ambientale

La procedura riguardava la conclusione di accordi quadro triennali, suddivisi in quattro lotti, per l'affidamento di servizi di progettazione, rilievi, indagini, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, relativi a interventi edilizi su immobili pubblici.

Un'associazione operante nel settore della sostenibilità ambientale aveva presentato un'istanza di precontenzioso lamentando, tra gli altri profili, l'insufficienza del punteggio attribuito agli elementi energetico-ambientali nella valutazione dell'offerta tecnica, soprattutto in considerazione della rilevanza economica dell'appalto e delle prescrizioni dei CAM Edilizia 2025.

La censura si concentrava sui 5 punti, rispetto agli 80 complessivamente disponibili, attribuiti al criterio relativo alla professionalità e all'adeguatezza dei tecnici in ambito ambientale, ritenuti incompatibili con l'obbligo di riservare ai CAM una quota significativa del punteggio tecnico.

ANAC ha dichiarato inammissibili gli altri rilievi per carenza di legittimazione attiva dell'istante, riconoscendo invece che la valorizzazione dei criteri ambientali nella documentazione di gara era direttamente collegata alle finalità statutarie dell'associazione e poteva pertanto essere esaminata nel merito.

Criteri premiali CAM: gli obblighi dell'art. 57 del Codice Appalti

L'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 obbliga le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, prevedendo inoltre che gli stessi criteri, in particolare quelli premianti, siano tenuti in considerazione quando l'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La disposizione distingue quindi le prescrizioni ambientali che devono essere recepite nella documentazione di gara dagli elementi premianti utilizzati per valutare le offerte. Le prime definiscono condizioni e requisiti che l'affidamento deve rispettare, mentre i secondi permettono di riconoscere un punteggio aggiuntivo alle proposte che presentano caratteristiche migliorative rispetto alle prestazioni richieste.

Per i servizi di progettazione, il paragrafo 2.6 dei CAM Edilizia, approvati con D.M. 24 novembre 2025, stabilisce che, quando viene utilizzato il miglior rapporto qualità-prezzo, la stazione appaltante tiene in considerazione uno o più criteri premianti, assegnando loro una quota significativa del punteggio tecnico disponibile. La scelta dipende dalle priorità dell'amministrazione, dal valore dell'appalto e dai risultati attesi, senza che sia imposto un numero minimo di criteri da richiamare o una percentuale prestabilita.

Le stazioni appaltanti conservano quindi la possibilità di individuare gli elementi maggiormente pertinenti alle prestazioni richieste e di stabilirne il peso, ma devono garantire che la componente ambientale trovi un'adeguata valorizzazione nella valutazione delle offerte. La discrezionalità amministrativa riconosciuta nella scelta dei criteri non elimina il vincolo relativo alla loro significatività, che deve essere verificata considerando la struttura complessiva della gara.

Quando il punteggio CAM può considerarsi significativo?

Secondo ANAC, l'espressione «quota significativa» deve essere interpretata considerando la possibilità che le offerte caratterizzate da soluzioni tecniche migliorative sotto il profilo ambientale ottengano un vantaggio apprezzabile nella graduatoria.

Il rapporto percentuale tra i punti riservati ai CAM e il punteggio tecnico complessivo non è sufficiente a stabilire se la quota sia significativa, dal momento che la sua adeguatezza dipende dalla capacità dei criteri ambientali di influenzare la selezione dell'offerta, evitando che una proposta priva di miglioramenti ambientali possa essere favorita dalla marginalità dei relativi punteggi.

La significatività, quindi, non coincide necessariamente con l'entità numerica della quota assegnata, perché anche un punteggio percentualmente contenuto può concorrere alla differenziazione delle offerte, mentre una ponderazione apparentemente più elevata potrebbe risultare inadeguata rispetto agli obiettivi ambientali della procedura.

La scelta dei singoli parametri di valutazione e dei pesi da attribuire rimane espressione della discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile soltanto nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamato dall'Autorità.

La percentuale rappresenta pertanto soltanto uno degli elementi da considerare, insieme all'oggetto del contratto, alla complessità delle prestazioni e agli obiettivi ambientali perseguiti dall'amministrazione.

La valutazione di ANAC sul punteggio

Dall'esame della documentazione di gara è emerso che il punteggio riconducibile ai criteri premianti CAM non era limitato ai 5 punti indicati dall'istante, ma comprendeva anche 2 punti relativi al possesso di certificazioni attestanti competenze nella progettazione di edilizia sostenibile, rilasciate da organismi accreditati secondo la norma ISO/IEC 17024.

Il totale risultava quindi pari a 7 punti su 80, corrispondenti all'8,75% del punteggio tecnico disponibile, ai quali si affiancavano ulteriori aspetti ambientali considerati in altri parametri di valutazione, tra cui il monitoraggio durante la progettazione e la cantierizzazione e le metodologie operative e organizzative proposte dai concorrenti.

ANAC ha tenuto conto anche della particolare struttura dell'affidamento, trattandosi di un accordo quadro destinato a disciplinare una pluralità di contratti esecutivi relativi a interventi non ancora individuati, per i quali non era possibile conoscere anticipatamente le caratteristiche degli immobili, la tipologia delle opere e le soluzioni progettuali.

Molti criteri premianti del paragrafo 2.6 dei CAM Edilizia presuppongono infatti la disponibilità di queste informazioni, mentre il capitolato tecnico prevedeva che l'estensione e i contenuti degli elaborati CAM fossero definiti in occasione dei singoli contratti esecutivi, fermo restando l'obbligo dell'affidatario di recepire tutte le prescrizioni applicabili e vigenti al momento del relativo affidamento.

L'Autorità ha richiamato anche la sentenza del TAR Lazio n. 19910/2024, nella quale era stata censurata l'attribuzione di soli 3 punti su 70 ai criteri ambientali, rilevando che nella procedura esaminata il punteggio era superiore e che la sua valutazione doveva comunque considerare le caratteristiche dell'accordo quadro e la struttura complessiva della griglia.

Come dimostrare l'insufficienza del punteggio CAM

Una censura fondata esclusivamente sulla percentuale attribuita ai criteri ambientali non consente di dimostrare l'irragionevolezza delle scelte effettuate dalla stazione appaltante, perché il peso degli elementi premianti deve essere valutato anche in relazione alla loro capacità di influenzare la graduatoria.

Nel caso esaminato, l'istante avrebbe dovuto dimostrare che i punti disponibili non consentivano alle offerte caratterizzate dalle migliori soluzioni ambientali di ottenere un vantaggio apprezzabile, spiegando perché il peso assegnato risultasse inadeguato rispetto all'oggetto, alla complessità e agli obiettivi ambientali del servizio.

Sarebbe stato inoltre necessario dimostrare la pertinenza degli ulteriori criteri premianti CAM rispetto alla specifica procedura, considerando che la natura dell'accordo quadro non permetteva di conoscere anticipatamente gli interventi da progettare e che alcuni parametri richiedevano informazioni disponibili soltanto in occasione dei successivi contratti esecutivi.

La valutazione dell'adeguatezza dei punteggi richiede quindi un esame della griglia nel suo insieme, delle prestazioni oggetto dell'affidamento e della possibilità che i criteri ambientali producano una differenza effettiva tra le offerte. Una percentuale ritenuta troppo bassa, in assenza di elementi che ne dimostrino la marginalità, non permette di superare i limiti entro i quali può essere sindacata la discrezionalità amministrativa.

Gli elementi forniti dall'istante non hanno consentito ad ANAC di ritenere non significativo il punteggio previsto dalla stazione appaltante, senza che questo comporti un riconoscimento generale dell'adeguatezza della percentuale dell'8,75%.

La decisione di ANAC e le indicazioni operative

ANAC ha ritenuto che gli elementi forniti dall'istante non consentissero di considerare insufficiente il punteggio attribuito ai criteri premianti CAM, escludendo quindi i presupposti per sindacare nel merito le scelte della stazione appaltante. Le altre questioni sollevate sono state dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione attiva.

I 7 punti su 80 previsti nella procedura esaminata non rappresentano una soglia di riferimento per le altre gare, nelle quali la ponderazione deve essere definita considerando l'oggetto dell'affidamento, la complessità delle prestazioni e gli obiettivi ambientali perseguiti, affinché le soluzioni migliorative possano ottenere un vantaggio apprezzabile nella graduatoria.

La discrezionalità delle stazioni appaltanti nella scelta dei criteri e dei relativi pesi rimane sindacabile nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, sulla base di elementi che dimostrino l'inadeguatezza della valutazione adottata rispetto alle caratteristiche della procedura.