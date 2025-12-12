CAM Edilizia 2025: scarica la guida ai nuovi criteri ambientali minimi
Il 3 dicembre 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 281) il nuovo Decreto CAM Edilizia, che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi nel settore delle costruzioni pubbliche. Il decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 2026 e rappresenta un passo decisivo verso una maggiore sostenibilità, promuovendo l’adozione di materiali ecocompatibili, l’uso efficiente delle risorse e la riduzione degli impatti ambientali delle opere edili.
Sostenibilità, certificazioni e innovazione
Tra le principali novità introdotte, si segnala l’obbligo di certificazione ambientale per tutti i materiali da costruzione utilizzati in opere pubbliche o finanziate con fondi pubblici. Questo riguarda, ad esempio:
- Isolanti termici e acustici
- Pitture, vernici, vetri e schermature solari
- Serramenti e componenti per l’involucro edilizio
- Legno, materiali plastici e da pavimentazione
- Calcestruzzi, conglomerati bituminosi e materiali riciclati
- Prodotti prefabbricati in cemento o laterizio
I materiali elencati dovranno rispettare specifici requisiti ambientali stabiliti nel nuovo decreto. Per garantire la conformità, le aziende dovranno eseguire test di laboratorio e analisi tecniche approfondite, supportate da certificazioni riconosciute.
Il decreto 2025 rafforza anche l’integrazione dei CAM con strumenti digitali e metodologie innovative, introducendo:
- Incentivi per protocolli di edilizia sostenibile come LEED e BREEAM
- Criteri più stringenti per la qualità dell’aria indoor, fondamentali per il benessere negli ambienti chiusi
- Maggiore sinergia con il Building Information Modeling (BIM)
- Adozione del principio europeo "Do No Significant Harm" (DNSH), che vieta pratiche dannose per l’ambiente
L’approccio è sempre più orientato all’analisi del ciclo di vita (LCA) e alla valutazione economica del ciclo di vita (LCC), strumenti che spingono verso scelte consapevoli sia dal punto di vista ambientale che economico.
Ottenere queste qualifiche permette alle imprese di partecipare ai bandi pubblici con garanzie aggiuntive sulla qualità e conformità dei lavori svolti.
Come verificare la conformità dei materiali ai CAM?
Per verificare la conformità ai CAM edilizia 2025 è necessario
eseguire test specifici e analizzare le caratteristiche dei
materiali.
Istituto Giordano esegue prove di laboratorio e valutazioni tecniche, rilasciando certificazioni riconosciute e utilizzabili nei bandi pubblici.
Le principali certificazioni e verifiche includono:
- Certificazione del contenuto riciclato tramite UNI/PdR 88 o Remade®
- Certificazione ISO 14001 per la gestione ambientale
- Test su prestazioni termiche, acustiche e ottiche
- Verifica della distanza di approvvigionamento
- Certificazione delle competenze professionali
