Chi è in grado di dimostrare conformità, qualità e sostenibilità dei propri prodotti e processi può infatti migliorare il proprio posizionamento nelle gare pubbliche, accedere più facilmente ai criteri premianti e differenziarsi sul mercato.

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