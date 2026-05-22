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CAM Edilizia 2025: webinar gratuito con caso di studio su obblighi, certificazioni e materiali sostenibili

Istituto Giordano organizza un webinar dedicato ai nuovi CAM Edilizia 2025: focus su economia circolare, contenuto di riciclato, certificazioni REMADE® e verifiche di conformità per imprese, progettisti e stazioni appaltanti

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di Istituto Giordano - 22/05/2026
CONTENUTO SPONSORIZZATO | Articolo realizzato in collaborazione con Istituto Giordano S.p.A.

CAM Edilizia 2025: webinar gratuito con caso di studio su obblighi, certificazioni e materiali sostenibili

I nuovi CAM Edilizia 2025 stanno ridefinendo il modo in cui vengono progettati, affidati e realizzati gli interventi edilizi pubblici.

L’aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi introduce infatti nuovi obblighi, una maggiore attenzione all’analisi del ciclo di vita degli edifici e requisiti sempre più stringenti in materia di sostenibilità, contenuto di riciclato, salubrità dei materiali ed efficienza ambientale.

Per aiutare progettisti, imprese, stazioni appaltanti e produttori a comprendere gli impatti concreti della normativa, Istituto Giordano organizza un webinar gratuito dedicato ai nuovi CAM Edilizia.

Durante l’incontro si parlerà di:

  • premessa sui CAM Edilizia e principali novità rispetto al precedente Decreto;
  • focus sulle certificazioni REMADE® e UNI/PdR 88;
  • Casi studio aziendali
    • Certificazione REMADE di Ravaioli Legnami Srl
    • Certificazione UNI/PdR 88 T2D S.p.A. 
  • sessione Q&A finale.

Il webinar rappresenta un’occasione concreta per aggiornarsi sulle nuove disposizioni normative e comprendere come evitare criticità nelle fasi di gara, progettazione ed esecuzione.

CAM Edilizia 2025: iscriviti al webinar

Per partecipare gratuitamente al webinar è possibile registrarsi al seguente link:

Registrazione webinar CAM Edilizia 2025

Materiali sostenibili, economia circolare e contenuto di riciclato

Uno degli aspetti più importanti dei nuovi CAM riguarda l’impiego di materiali sostenibili e il rafforzamento dei requisiti legati all’economia circolare.

I Criteri Ambientali Minimi incentivano infatti:

  • l’utilizzo di materiali riciclati e recuperati;
  • la riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti;
  • la tracciabilità delle materie prime;
  • la durabilità dei componenti edilizi;
  • la riduzione dei rifiuti di cantiere;
  • il recupero dei materiali derivanti dalle demolizioni.

Per molte categorie di prodotto diventa quindi fondamentale dimostrare, attraverso certificazioni e verifiche di laboratorio, la presenza di contenuto riciclato e la conformità alle prescrizioni normative.

Certificazioni e prove di laboratorio come mezzi di prova

Per dimostrare il rispetto dei CAM Edilizia è sempre più necessario affidarsi a organismi indipendenti in grado di eseguire prove, verifiche e certificazioni accreditate.

Istituto Giordano opera come organismo di certificazione e laboratorio notificato ai sensi del Regolamento UE 305/2011, con accreditamenti ACCREDIA per certificazioni di prodotto, sistemi e personale.

Nell’ambito della sostenibilità ambientale, Istituto Giordano offre servizi dedicati alla verifica della conformità CAM, tra cui:

CAM Edilizia: una sfida tecnica, ma anche un’opportunità

L’evoluzione normativa sta trasformando i CAM da semplice obbligo normativo a leva strategica per la competitività delle imprese.

Chi è in grado di dimostrare conformità, qualità e sostenibilità dei propri prodotti e processi può infatti migliorare il proprio posizionamento nelle gare pubbliche, accedere più facilmente ai criteri premianti e differenziarsi sul mercato.

Partecipa gratuitamente al webinar

© Riproduzione riservata
Tag:
FORMAZIONE Appalti pubblici Codice Appalti Criteri ambientali minimi MASE
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