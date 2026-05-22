I nuovi CAM Edilizia 2025 stanno ridefinendo il modo in cui vengono progettati, affidati e realizzati gli interventi edilizi pubblici.
L’aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi introduce infatti nuovi obblighi, una maggiore attenzione all’analisi del ciclo di vita degli edifici e requisiti sempre più stringenti in materia di sostenibilità, contenuto di riciclato, salubrità dei materiali ed efficienza ambientale.
Per aiutare progettisti, imprese, stazioni appaltanti e produttori a comprendere gli impatti concreti della normativa, Istituto Giordano organizza un webinar gratuito dedicato ai nuovi CAM Edilizia.
Durante l’incontro si parlerà di:
- premessa sui CAM Edilizia e principali novità rispetto al precedente Decreto;
- focus sulle certificazioni REMADE® e UNI/PdR 88;
- Casi studio aziendali:
- Certificazione REMADE di Ravaioli Legnami Srl
- Certificazione UNI/PdR 88 T2D S.p.A.
- sessione Q&A finale.
Il webinar rappresenta un’occasione concreta per aggiornarsi sulle nuove disposizioni normative e comprendere come evitare criticità nelle fasi di gara, progettazione ed esecuzione.
CAM Edilizia 2025: iscriviti al webinar
Per partecipare gratuitamente al webinar è possibile registrarsi al seguente link:
Registrazione webinar CAM Edilizia 2025
Materiali sostenibili, economia circolare e contenuto di riciclato
Uno degli aspetti più importanti dei nuovi CAM riguarda l’impiego di materiali sostenibili e il rafforzamento dei requisiti legati all’economia circolare.
I Criteri Ambientali Minimi incentivano infatti:
- l’utilizzo di materiali riciclati e recuperati;
- la riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti;
- la tracciabilità delle materie prime;
- la durabilità dei componenti edilizi;
- la riduzione dei rifiuti di cantiere;
- il recupero dei materiali derivanti dalle demolizioni.
Per molte categorie di prodotto diventa quindi fondamentale dimostrare, attraverso certificazioni e verifiche di laboratorio, la presenza di contenuto riciclato e la conformità alle prescrizioni normative.
Certificazioni e prove di laboratorio come mezzi di prova
Per dimostrare il rispetto dei CAM Edilizia è sempre più necessario affidarsi a organismi indipendenti in grado di eseguire prove, verifiche e certificazioni accreditate.
Istituto Giordano opera come organismo di certificazione e laboratorio notificato ai sensi del Regolamento UE 305/2011, con accreditamenti ACCREDIA per certificazioni di prodotto, sistemi e personale.
Nell’ambito della sostenibilità ambientale, Istituto Giordano offre servizi dedicati alla verifica della conformità CAM, tra cui:
- prove VOC;
- verifiche termiche, acustiche e ottiche;
- certificazione del contenuto di riciclato (REMADE® e UNI/PdR 88);
- Certificazione dei sistemi di gestione ambientale ai sensi della ISO 14001;
- Certificazione delle figure professionali
- Regolamenti End of Waste
- certificazione della distanza di approvvigionamento;
CAM Edilizia: una sfida tecnica, ma anche un’opportunità
L’evoluzione normativa sta trasformando i CAM da semplice obbligo normativo a leva strategica per la competitività delle imprese.
Chi è in grado di dimostrare conformità, qualità e sostenibilità dei propri prodotti e processi può infatti migliorare il proprio posizionamento nelle gare pubbliche, accedere più facilmente ai criteri premianti e differenziarsi sul mercato.