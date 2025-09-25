mapei istituzionale
CAM Strade: in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto MASE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MASE 11 settembre 2025 sui CAM Strade: modifiche all'Allegato 1, nuove definizioni europee, regime transitorio e deroghe al DM 5 agosto 2024

di Redazione tecnica - 25/09/2025

A distanza di poco più di un anno dall’adozione del DM 5 agosto 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2025, n. 221, il decreto MASE 11 settembre 2025, "Modifiche all’allegato 1 del decreto 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade", con cui vengono introdotte modifiche e integrazioni ai CAM Strade. 

Il provvedimento è già in vigore.

CAM Strade: il nuovo decreto MASE in Gazzetta Ufficiale

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano i requisiti tecnici e contrattuali obbligatori che le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione di gara, in attuazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Si tratta di strumenti attraverso i quali il legislatore ha inteso orientare gli appalti pubblici verso obiettivi di sostenibilità ambientale, riduzione delle emissioni e utilizzo efficiente delle risorse, in coerenza con il Piano d’azione nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP).

Nel settore delle infrastrutture stradali, il primo riferimento normativo è stato appunto il DM 5 agosto 2024. A distanza di un anno, il nuovo decreto MASE introduce correttivi e indicazioni relativamente a:

  • Allegato 1 al Decreto;
  • definizioni di prodotto da costruzione;
  • applicazione ai procedimenti in corso;
  • disciplina di raccordo con procedure antecedenti il DM 2024.
