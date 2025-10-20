Nel corso della mia attività professionale ho notato come le migliori analisi, risposte e soluzioni derivano dalle buone domande, ovvero da come ci poniamo e ci pongono le stesse.

Le domande “corrette”, quasi inconsapevolmente, contengono già parte della risposta e questo mi capita di verificarlo spesso anche nella lettura dei vari articoli di approfondimento.

CAM Strade e D.Lgs. n. 50/2016

Il caso di specie riguarda un potenziale appalto la cui procedura di gara cade a cavallo fra l’emissione del D.Lgs. n. 50/2016, e quindi sotto l’egida dello stesso, e prima dell’emissione del c.d. CAM “Strade”, ovvero il D.M. 05/08/2024.

La domanda che ci poniamo è: risulta applicabile CAM “Strade”?

L’interessante del processo di analisi che andiamo ora ad illustrare per pervenire ad una risposta è che è esportabile ed applicabile ad una quantità infinita di temi, perché sostanzialmente ripercorre e delinea un processo logico di ricostruzione della norma e quindi di interpretazione della stessa.

Partiamo con il dire che il c.d. CAM “Strade”, modificato anche recentemente dal D.M. 11/09/2025, non prevede un regime transitorio ma solo un'entrata in vigore dopo 120 giorno dopo la sua emanazione ovvero il 21/12/2024.

Art. 3 del D.M. 05/08/2024 – “Entrata in vigore”

“1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

Pertanto secondo una logica stringente questo si applica, in maniera cogente, solo alle procedure successive a tale data non essendo esplicitamente previsto un transitorio come nel caso, per esempio, del D.Lgs. n. 36/2023.

Abbiamo quindi già anticipato la risposta finale, ma procediamo nell’analisi perché è la disamina approfondita dei vari casi che risulta interessante per capire e confermarci nelle soluzioni individuate.

Facciamo quindi un salto in avanti, ai giorni nostri per intenderci, per poi procedere a ritroso e verificare cosa è cambiato e l’applicabilità dei vari dettami.