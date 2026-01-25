Quando il cambio di destinazione d’uso comporta l’obbligo di monetizzare gli standard urbanistici? Negli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento ammessi dal Piano Casa, la monetizzazione costituisce la regola applicativa? Qual è il ruolo del regolamento comunale nella quantificazione e nella legittimità della richiesta economica?

Sono domande che nascono direttamente nella gestione dei procedimenti edilizi e che incidono, in modo molto concreto, sulle scelte progettuali e sulle valutazioni economiche degli interventi. A fornire un chiarimento puntuale su questo intreccio tra cambio di destinazione d’uso, disciplina premiale e standard urbanistici è la sentenza n. 587 del 23 gennaio 2026 del Consiglio di Stato.

La vicenda: cambio d’uso e demolizione-ricostruzione con ampliamento

La controversia riguardava un intervento qualificato come ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, con ampliamento volumetrico consentito dalla disciplina regionale del Piano Casa.

All’interno dell’intervento era previsto anche un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, tale da determinare un incremento del carico urbanistico complessivo. In sede di rilascio del titolo edilizio, l’amministrazione aveva applicato la disciplina comunale vigente, imponendo il pagamento di una somma a titolo di monetizzazione degli standard.

Il privato contestava tale richiesta, sostenendo che la monetizzazione fosse stata applicata in modo automatico, senza una verifica puntuale delle alternative e senza una motivazione specifica sull’impossibilità di soddisfare gli standard in forma reale.

Il giudizio di primo grado si era arrestato sul piano processuale: il T.A.R. aveva dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese, senza entrare nel merito delle questioni urbanistiche. È contro questa pronuncia che la vicenda è stata portata all’attenzione del Consiglio di Stato.

Quadro normativo di riferimento: standard urbanistici, cambio d’uso e interventi premiali

Il punto di partenza resta la funzione degli standard urbanistici, così come delineata dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, quali strumenti di equilibrio tra insediamenti e dotazioni pubbliche.

Il cambio di destinazione d’uso incide direttamente su questo equilibrio, in quanto modifica il fabbisogno di servizi, parcheggi e attrezzature collettive, determinando un incremento del carico urbanistico.

La disciplina del Piano Casa, pur ampliando l’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e consentendo demolizioni e ricostruzioni con ampliamento, non esonera tali interventi dal rispetto degli standard. Al contrario, proprio l’incremento di superfici e volumetrie rende necessario il soddisfacimento delle dotazioni urbanistiche, secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale e dagli atti comunali attuativi.

In questo contesto, la monetizzazione degli standard non opera come soluzione eccezionale, ma come modalità ordinaria di adempimento, quando così previsto dalla disciplina locale.

I principi affermati dal Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 587/2026, il Consiglio di Stato chiarisce che, negli interventi realizzati ai sensi del Piano Casa, la monetizzazione degli standard urbanistici trova fondamento diretto nella disciplina regionale e negli atti comunali di attuazione.

Il Collegio evidenzia che tali atti prevedevano espressamente che gli interventi ammessi dal Piano Casa restassero soggetti all’obbligo di soddisfare gli standard urbanistici, mediante cessione delle aree o, in alternativa, attraverso la monetizzazione, configurando quest’ultima come regola applicativa ordinaria. La possibilità di optare per la cessione delle aree è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, qualora essa risulti funzionale a un migliore inserimento urbanistico dell’intervento.

Il Consiglio di Stato chiarisce inoltre che la monetizzazione non è rimessa all’iniziativa del privato, ma costituisce uno strumento che l’amministrazione applica quando il rilascio del titolo edilizio comporta un aumento del carico urbanistico, come avviene nei casi di incremento di superfici e volumetrie consentiti dal Piano Casa.

Viene infine precisato che, in presenza di un regolamento comunale di monetizzazione, non è necessario dimostrare, in ogni singolo procedimento, l’impossibilità di reperire aree, poiché la scelta della monetizzazione discende dall’assetto regolatorio generale, salvo diversa valutazione discrezionale dell’amministrazione.

Analisi tecnica: monetizzazione degli standard e ruolo del regolamento comunale

La sentenza consente di mettere a fuoco un elemento centrale nella pratica applicativa: il ruolo determinante del regolamento comunale di monetizzazione.

Il Consiglio di Stato prende atto di un assetto nel quale la legittimità della richiesta economica non deriva dal singolo titolo edilizio, ma dalla presenza di atti generali previamente approvati, che disciplinano criteri, parametri e modalità di calcolo della monetizzazione. È questo impianto regolatorio a garantire uniformità applicativa e prevedibilità, evitando che la quantificazione degli standard sia rimessa a valutazioni estemporanee del singolo procedimento.

In assenza di una contestazione puntuale del regolamento o delle deliberazioni che fissano i parametri di calcolo, la verifica si concentra sulla corretta applicazione delle regole vigenti, non sulla scelta in sé della monetizzazione.

Per i tecnici, il punto è chiaro: negli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento ammessi dal Piano Casa, il tema degli standard va affrontato a monte, analizzando attentamente il regolamento comunale di monetizzazione e i criteri adottati, perché è lì che si determina l’impatto urbanistico ed economico dell’intervento.

Conclusioni

Il conclusione, il Consiglio di Stato ha chiarito che che, nel perimetro del Piano Casa, la monetizzazione degli standard urbanistici non rappresenta una soluzione eccezionale, ma una modalità ordinaria di adempimento, quando così stabilito dalla disciplina regionale e dagli atti comunali attuativi.

Il nodo operativo, quindi, non è stabilire se la monetizzazione sia legittima, ma come viene applicata: quali parametri utilizza il regolamento comunale, come viene misurato l’incremento del carico urbanistico e in che modo viene determinato il quantum dovuto.

Per chi progetta, questo implica un cambio di prospettiva: la sostenibilità dell’intervento non si gioca solo sul progetto edilizio, ma sulla preventiva verifica del quadro regolatorio locale. È lì che si definiscono, in modo strutturale, le condizioni urbanistiche ed economiche dell’operazione.

Negli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento ammessi dal Piano Casa, e ancor più quando si innesta un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, il confronto con l’amministrazione si misura sulla corretta applicazione degli atti generali. È su questo terreno che, oggi, si decide davvero la fattibilità dell’intervento.