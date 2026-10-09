Si può cambiare la destinazione d’uso di un edificio esistente se il Comune la vieta per le nuove costruzioni? E se il Comune ha chiuso l’intera zona per non appesantire parcheggi e servizi? Un permesso negato all’edificio esistente per quella ragione è davvero inevitabile?

La risposta arriva dalla Corte costituzionale con la sentenza del 6 ottobre 2026, n. 161, secondo cui la legge pugliese sul cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti nelle zone miste lascia al Comune la possibilità di consentirlo anche quando decide di escluderlo per gli immobili ancora da realizzare previsti dai piani di lottizzazione.

Per chi possiede un fabbricato legittimo in zona mista e vuole trasformare uffici in abitazioni, significa che la sorte della sua istanza non è legata per forza a quella dei lotti ancora da costruire, e che la carenza di standard imputabile ai nuovi interventi non è un motivo che la legge imponga di estendere anche al suo edificio.

Non regge più la lettura che vedeva nell’avverbio «altresì» dell’art. 27, comma 1, della Legge regionale Puglia n. 51/2021 un pacchetto unico da prendere o lasciare. La norma estende la deroga ai nuovi interventi, ma è la Consulta a ricavarne che la facoltà del Comune vale per ciascuna categoria di immobili e può essere esercitata in modo diverso.

Né basta un’unica sentenza del Consiglio di Stato a trasformare un’interpretazione in regola obbligata per tutti i Comuni; e neppure si può leggere la pronuncia come un via libera generalizzato, perché il cambio d’uso resta una scelta comunale e resta legato a parcheggi, verde e servizi che la nuova funzione richiede.

Cambio d’uso da uffici a residenze in zona mista: la vicenda

La controversia è nata dal diniego del permesso di costruire che una società aveva chiesto per convertire da uffici a residenze un fabbricato esistente, in una zona mista dove il piano regolatore ammette in parti uguali residenza e terziario, invocando la deroga regionale che consente ai Comuni di autorizzare questi mutamenti anche in contrasto con lo strumento urbanistico.

Il Comune aveva aperto la deroga in quella zona ai fabbricati esistenti e, quando la Regione l’aveva estesa agli interventi dei piani di lottizzazione, l’aveva mantenuta per l’esistente escludendo i nuovi interventi, per non aggravare il carico urbanistico. Quella scelta selettiva era stata però annullata dal TAR, con decisione confermata dal Consiglio di Stato, in un giudizio promosso da un altro operatore per un diverso immobile, sul presupposto che la legge imponesse un trattamento unitario nella stessa zona. Per adeguarsi, il Comune aveva vietato il cambio d’uso nell’intera zona, anche per l’esistente, e su questa base ha respinto l’istanza.

Investito del ricorso contro diniego e delibera, il TAR Puglia, convinto che la lettera della norma non lasciasse alternative, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 118 della Costituzione, ritenendo irragionevole equiparare recupero e nuova edificazione e lesivo dell’autonomia pianificatoria comunale il vincolo di inscindibilità tra le due categorie.

Deroga regionale sui cambi d’uso: cosa prevedono le norme

Il perimetro normativo è segnato dall’art. 8-bis della Legge regionale Puglia n. 33/2007, introdotto nel 2014, secondo cui i Comuni, per favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente, possono consentire mutamenti di destinazione d’uso di immobili legittimamente edificati, con o senza opere e senza incrementi volumetrici oltre le previsioni del piano, nelle zone che lo strumento urbanistico generale prevede a destinazione mista.

Serve una delibera del Consiglio comunale che, secondo criteri di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica, individui le parti del territorio interessate, garantendo le quantità minime di spazi pubblici per attività collettive, verde e parcheggi previste per la nuova destinazione e il rispetto delle norme di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e accessibilità. Il cambio d’uso va poi assentito con il titolo edilizio richiesto per il tipo di intervento, previo pagamento, quando dovuto, del contributo di costruzione previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Su questo impianto si innesta l’art. 27, comma 1, della Legge regionale Puglia n. 51/2021, secondo cui le norme dell’art. 8-bis si applicano, altresì, agli interventi non ancora realizzati o in corso di realizzazione previsti dai piani di lottizzazione approvati e convenzionati alla data di entrata in vigore della stessa legge del 2021. La disposizione non modifica il testo dell’art. 8-bis ma ne allarga il raggio.

Edifici esistenti e nuove costruzioni: perché per la Consulta il Comune può distinguere

Su questo sfondo, la Consulta afferma che l’art. 27 si limita a estendere l’applicabilità dell’art. 8-bis, con la conseguenza che la stessa facoltà di consentire o meno il cambio d’uso vale «altresì» per gli immobili da realizzare e può essere esercitata a prescindere dalla decisione assunta per i fabbricati esistenti. La norma incide sull’an, cioè su quali interventi rientrano astrattamente nella deroga, ma non sottrae al Comune il quomodo, cioè il modo in cui applicarla sul territorio, differenziando le due fattispecie secondo i contesti e nel rispetto dei criteri di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica dell’art. 8-bis.

La lettura teleologica porta allo stesso approdo. Solo il cambio d’uso dell’esistente realizza il riuso che l’art. 8-bis persegue, mentre quello degli immobili ancora da costruire è per definizione inidoneo a farlo e incide necessariamente sul carico urbanistico e sugli standard. Un obbligo di decisione unitaria rischierebbe di indurre i Comuni a negare il recupero dell’esistente soltanto per la carenza di dotazioni generata dai nuovi interventi, e l’argomento del TAR finisce per essere, agli occhi dei giudici, la conseguenza del significato sbagliato attribuito a quell’avverbio.

Né quella lettura può dirsi diritto vivente, perché la sentenza n. 7179/2024 di Palazzo Spada, resa in un altro giudizio e su un’altra delibera, resta un precedente isolato, mentre il diritto vivente richiede un’interpretazione consolidata, reiterata e uniforme.

Così interpretate, le norme superano tutti i dubbi. Non violano l’art. 3 della Costituzione, perché consentono di trattare diversamente situazioni diverse; non contrastano con l’art. 9, perché un riuso più ampio dell’esistente evita l’espansione verso nuove aree e favorisce la manutenzione attiva del territorio; non ledono gli artt. 97 e 118, perché la pianificazione comunale, che la Corte colloca nel nucleo dell’autonomia dei Comuni e che il legislatore regionale non può comprimere fino a negarla, resta pienamente esercitabile.

Mutamento d’uso e carico urbanistico: cosa cambia per progettisti e uffici tecnici

Guardata con gli occhi del progettista, la pronuncia separa due verifiche che la lettura unitaria aveva fuso in una sola. Nel riuso dell’esistente il controllo degli standard riguarda il passaggio dalla vecchia alla nuova funzione di un volume già presente nel tessuto urbano, mentre per i volumi ancora da realizzare investe le dotazioni su cui il piano di lottizzazione è stato convenzionato, e tenere distinti i due conti permette di motivarli separatamente.

Sul piano sistematico, anche se la pronuncia non si autodefinisce in questi termini, si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto, che lascia in vigore le norme e non ha l’efficacia generale di una declaratoria di illegittimità, ma preclude al giudice rimettente di applicarle nel significato disatteso. Il diniego e la delibera che lo ha preceduto non sono stati giudicati dalla Corte, e la loro sorte resta affidata al TAR.

Prima di un’istanza in deroga occorre quindi leggere la delibera comunale vigente, capire se distingue tra esistente e nuovo o se ha adottato un divieto uniforme ritenendolo imposto dalla legge, e documentare le dotazioni della nuova destinazione. Sul rapporto con l’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia è utile il Quaderno LP sul cambio di destinazione d’uso dopo il Salva Casa, mentre i limiti delle semplificazioni nazionali sono ricostruiti nel commento al TAR Lazio sul cambio d’uso al primo piano e nei seminterrati.

Cambio di destinazione d’uso in zona mista: le conclusioni operative

In conclusione, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate dal TAR Puglia, sulla base di una lettura delle norme regionali che riconosce ai Comuni la possibilità di distinguere tra edifici esistenti e interventi previsti dai piani di lottizzazione.

La postura che la decisione impone è di metodo. Le amministrazioni che hanno esteso il divieto all’intera zona solo perché lo ritenevano imposto dalla legge hanno ora, è ragionevole ritenere, lo spazio per riconsiderare quella scelta con una delibera motivata sulle dotazioni di ciascuna categoria, fermi gli effetti dei giudicati già formati; ai professionisti tocca costruire istanze che dimostrino la sostenibilità del nuovo carico per l’edificio da recuperare, senza appoggiarsi alle valutazioni fatte per i lotti ancora vuoti.

La pronuncia si inserisce nel costante orientamento, richiamato dalla stessa Consulta, che tutela la pianificazione comunale da compressioni eccessive del legislatore regionale. Il riuso dell’esistente, in fondo, smette di pagare il conto delle costruzioni che non ci sono ancora.

Cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti: le domande più frequenti

In Puglia il Comune può consentire il cambio d’uso degli edifici esistenti in zona mista e negarlo agli interventi ancora da realizzare?

Sì. Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 161/2026), l’art. 8-bis della Legge regionale Puglia n. 33/2007, esteso dall’art. 27 della Legge regionale Puglia n. 51/2021 agli interventi previsti dai piani di lottizzazione approvati e convenzionati, consente al Comune di decidere separatamente per le due categorie, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 7179/2024 impone ancora un trattamento unitario?

Non come regola generale. La Consulta ha escluso che quella pronuncia, isolata e resa in un altro giudizio, costituisca diritto vivente e ha adottato la lettura opposta, ferma restando l’efficacia dell’annullamento già pronunciato in quella causa.

Il proprietario di un edificio esistente ha diritto al cambio d’uso in zona mista?

Non in automatico. Il cambio d’uso in deroga resta una facoltà del Comune, esercitata con delibera consiliare, e richiede comunque le dotazioni minime di spazi pubblici, verde e parcheggi previste per la nuova destinazione, oltre al titolo edilizio necessario per l’intervento.