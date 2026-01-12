Quadro normativo di riferimento

Il ragionamento del giudice si muove all’interno di alcuni snodi normativi ben precisi del d.P.R. n. 380/2001:

la distinzione strutturale tra SCIA e permesso di costruire , legata alla tipologia di intervento e ai suoi effetti sul territorio;

, legata alla tipologia di intervento e ai suoi effetti sul territorio; la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti , in particolare quando avvengono tra categorie funzionalmente autonome ;

, in particolare quando avvengono tra ; il regime sanzionatorio degli abusi edilizi e, in particolare, l’ambito applicativo dell’art. 34, comma 2, che consente la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria solo in presenza di presupposti tecnici stringenti.

Sul piano generale, viene richiamato il principio per cui il carico urbanistico non è un elemento accessorio, ma costituisce il parametro centrale per valutare la legittimità di un mutamento d’uso, anche quando questo si realizza senza opere strutturali.

La disciplina del mutamento di destinazione d’uso si è formata nel tempo attraverso un intreccio complesso tra normativa primaria e costruzione giurisprudenziale, in cui si è progressivamente consolidato il criterio del carico urbanistico come parametro sostanziale di valutazione.

Un primo tentativo di razionalizzazione normativa è intervenuto con l’introduzione dell’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001, che ha tipizzato le categorie funzionali e ha chiarito che il mutamento tra categorie diverse non è urbanisticamente neutro. Tuttavia, la norma ha continuato a presentare profili di ambiguità applicativa, soprattutto nei casi di mutamento senza opere o di trasformazioni interne a edifici esistenti.

Su questo impianto si è innestato, più di recente, l’intervento del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), che ha inciso proprio sull’art. 23-ter, rafforzando la distinzione tra mutamenti d’uso rilevanti e mutamenti interni alla medesima categoria funzionale.

Anche il Salva Casa non ha mai messo in discussione il principio cardine secondo cui il mutamento d’uso tra categorie funzionalmente autonome – come il passaggio da agricolo a residenziale – comporta un diverso carico urbanistico e richiede una valutazione piena dell’amministrazione.

In questo quadro si colloca anche la disciplina sanzionatoria. L’art. 34, comma 2, del d.P.R. 380/2001 consente la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria solo in presenza di parziale difformità e quando il ripristino risulti tecnicamente impossibile o pregiudizievole per la parte conforme dell’edificio. Si tratta di uno strumento eccezionale, che non può essere utilizzato per assorbire trasformazioni funzionali incidenti sull’assetto urbanistico.