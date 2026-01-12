L'analisi del Consiglio di Stato

Il cuore della decisione si articola lungo due direttrici strettamente connesse: il rapporto tra procedimento giurisdizionale e sanatoria sopravvenuta e la qualificazione urbanistica del mutamento di destinazione d’uso.

Quanto al primo profilo, il Collegio ha escluso che la presentazione di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, intervenuta nelle more del giudizio, potesse incidere sulla prosecuzione o sull’utilità del contenzioso. La sanatoria costituisce un procedimento autonomo e non può neutralizzare gli effetti del giudizio.

Il rapporto tra i due piani viene letto in termini funzionali: l’esito del giudizio condiziona la portata dell’istanza di sanatoria, non viceversa.

Sul piano sostanziale, il Collegio ha ricondotto l’intervento nell’alveo dei mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, ribadendo che il passaggio da destinazione agricola a residenziale comporta un diverso carico urbanistico, indipendentemente dalla realizzazione di opere edilizie.

Ne consegue che la SCIA risultava strutturalmente inidonea a legittimare un mutamento d’uso tra categorie funzionalmente autonome. L’amministrazione è chiamata a un potere-dovere di verifica dell’incidenza dell’intervento sugli standard urbanistici e sui servizi, che richiede un titolo edilizio espresso.

In relazione alla sanzione pecuniaria sostitutiva, il giudice ha evidenziato che l’ordine di demolizione non aveva ad oggetto l’intero fabbricato, ma il solo mutamento di destinazione d’uso e le opere interne funzionali, con possibilità di ripristino senza pregiudizio per la stabilità strutturale dell’edificio.

Proprio questa circostanza esclude l’applicabilità dell’art. 34, comma 2, che resta confinato ai casi in cui la demolizione della parte difforme risulti tecnicamente impossibile o comporti un danno alla parte conforme. La sanzione pecuniaria non opera come rimedio ordinario, ma come strumento eccezionale, ancorato alla fase di esecuzione.