Cambio di destinazione d’uso, SCIA e sanatoria: i limiti tracciati dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato chiarisce quando la SCIA non basta per il cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, il rapporto con la sanatoria e i limiti della sanzione pecuniaria ex art. 34 d.P.R. 380/2001
Conclusioni
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la legittimità dell’inefficacia della SCIA, fermo restando che la decisione sull’istanza di sanatoria pendente determinerà la sorte finale delle opere.
Ancora una volta, il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante va letto in chiave di carico urbanistico, senza che la SCIA possa essere utilizzata come strumento di regolarizzazione sostanziale. La sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2 non costituisce un’alternativa generalizzata alla demolizione.
Rimane aperto solo lo spazio dei mutamenti d’uso interni a categorie omogenee e privi di incidenza urbanistica. Fuori da questo perimetro, una valutazione preventiva resta l’unica strada per individuare il corretto iter procedimentale.
Documenti AllegatiSentenza
