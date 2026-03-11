Il semplice utilizzo di un immobile per una funzione diversa da quella originaria può integrare un abuso edilizio? Il passaggio da ufficio ad abitazione può essere considerato un mutamento interno alla stessa categoria funzionale oppure comporta una trasformazione urbanisticamente rilevante? Il cambio di destinazione d’uso può essere considerato abusivo anche quando non vengono realizzate opere edilizie?

Sono domande che nella pratica professionale emergono molto più spesso di quanto si pensi. Il tema del mutamento di destinazione d’uso è infatti tra quelli che generano maggiori incertezze applicative, soprattutto nei casi in cui l’utilizzo dell’immobile cambia senza che vengano realizzati interventi edilizi.

Molto frequentemente si tende ad associare l’abuso edilizio alla presenza di opere, quasi come se l’assenza di lavori fosse sufficiente ad escludere qualsiasi rilievo urbanistico. Il sistema del Testo Unico Edilizia dimostra invece che il problema deve essere affrontato da una prospettiva diversa. Ciò che rileva non è soltanto la trasformazione fisica dell’edificio ma soprattutto la funzione urbanistica che l’immobile o la singola unità immobiliare vengono a svolgere nel territorio.

Su questo tema è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 940 del 4 febbraio 2026, che affronta il caso di un’unità immobiliare formalmente censita come ufficio ma utilizzata come abitazione.

Cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione: la vicenda

La controversia trae origine da un accertamento dal quale era emerso che un’unità immobiliare censita in categoria catastale A/10 e destinata ad uso ufficio veniva in realtà utilizzata come abitazione.

L’accertamento era stato comunicato dall’Agenzia delle Entrate e aveva evidenziato che l’unità immobiliare risultava adibita ad alloggio pur essendo formalmente classificata come ufficio.

Sulla base di tali elementi il Comune aveva adottato un’ordinanza con cui veniva disposto il ripristino della destinazione d’uso originaria dell’immobile.

Il proprietario aveva impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo contestando la qualificazione dell’intervento come abuso edilizio e la conseguente applicazione della sanzione demolitoria.

Il TAR aveva accolto il ricorso soltanto in parte ritenendo fondate le censure relative alla tipologia di sanzione applicata dal Comune. Il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto non corretta la scelta della demolizione senza tuttavia mettere in discussione l’illegittimità del mutamento di destinazione d’uso accertato dall’amministrazione.

Contro questa decisione era stato quindi proposto appello.

L’appellante sosteneva che non vi fosse stato alcun incremento del carico urbanistico dal momento che l’immobile non era stato interessato da interventi edilizi e che il passaggio da A/10 ad A/2 dovesse essere considerato interno ad un contesto funzionale sostanzialmente omogeneo.

Nel ricorso veniva inoltre contestata l’interpretazione della disciplina urbanistica locale che nella zona interessata consentiva la destinazione residenziale soltanto per unità immobiliari con superficie minima pari a novanta metri quadrati.

Mutamento di destinazione d’uso nel Testo Unico Edilizia: il quadro normativo

Per comprendere la vicenda occorre partire dal sistema delineato dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Nel Testo Unico Edilizia il mutamento di destinazione d’uso assume rilievo urbanistico quando comporta il passaggio dell’immobile o della singola unità immobiliare da una categoria funzionale ad un’altra.

Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia che individua le principali categorie funzionali tra cui residenziale, turistico ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale.

La norma stabilisce che costituisce mutamento urbanisticamente rilevante ogni forma di utilizzo dell’immobile diversa da quella originaria che comporti l’assegnazione dello stesso ad una diversa categoria funzionale.

Un elemento particolarmente importante riguarda il fatto che tale mutamento può verificarsi anche in assenza di opere edilizie. Il semplice utilizzo dell’immobile per una funzione diversa può infatti incidere sul carico urbanistico generato dall’insediamento e quindi sull’organizzazione del territorio.

Questa impostazione trova riscontro anche nella disciplina degli interventi edilizi contenuta nell’art. 3 del Testo Unico Edilizia. La manutenzione straordinaria non può infatti comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.

Ne deriva che il passaggio tra categorie funzionali diverse non può essere ricondotto ad un intervento edilizio minore e richiede un titolo edilizio adeguato.

Le modifiche introdotte dal decreto Salva Casa hanno ampliato alcune ipotesi di mutamento di destinazione d’uso consentite per le singole unità immobiliari, soprattutto nelle zone urbanistiche consolidate.

Tuttavia la riforma non incide sul principio generale secondo cui il mutamento realizzato in assenza di titolo edilizio resta comunque abusivo quando comporta il passaggio tra categorie funzionali diverse.

Mutamento di destinazione d’uso senza titolo: i principi affermati dal Consiglio di Stato

Nel decidere la controversia il Consiglio di Stato ha respinto l’appello confermando la legittimità del provvedimento comunale.

Il Collegio ha evidenziato che il profilo realmente decisivo della vicenda non riguardava la corretta interpretazione della disciplina urbanistica locale né la concreta incidenza dell’intervento sul carico urbanistico.

L’elemento determinante era rappresentato dal fatto che il mutamento di destinazione d’uso fosse avvenuto in assenza di qualsiasi titolo edilizio.

Questo dato è stato ritenuto sufficiente per qualificare la situazione come abusiva e per giustificare l’ordine di ripristino della destinazione originaria dell’immobile.

Richiamando l’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001 il Consiglio di Stato ha ricordato che costituisce mutamento urbanisticamente rilevante ogni forma di utilizzo dell’immobile diversa da quella originaria che comporti l’assegnazione dello stesso ad una categoria funzionale differente.

Nel caso esaminato il passaggio da ufficio ad abitazione comportava il passaggio dalla categoria funzionale direzionale a quella residenziale.

Il Collegio ha inoltre ribadito che la destinazione abitativa comporta un carico urbanistico diverso rispetto a quella professionale o direzionale e che proprio per questo motivo il cambio di destinazione assume rilievo urbanistico anche quando non vengano realizzate opere edilizie.

Cambio di destinazione d’uso senza opere: l’analisi tecnica della sentenza

La decisione del Consiglio di Stato mette in evidenza un passaggio particolarmente importante nel sistema del Testo Unico Edilizia.

Quando il mutamento di destinazione comporta il passaggio tra categorie funzionali diverse l’intervento assume rilievo urbanistico indipendentemente dalla presenza di opere edilizie. In questi casi il problema non riguarda tanto la trasformazione fisica dell’immobile quanto la modifica della funzione urbanistica che l’unità immobiliare viene a svolgere nel territorio. Il fatto che non siano stati eseguiti lavori non è quindi sufficiente ad escludere la necessità di un titolo edilizio.

La sentenza chiarisce inoltre che la questione relativa alla compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica locale non può superare il dato fondamentale rappresentato dalla mancanza di un titolo edilizio.

La conformità alle norme urbanistiche può assumere rilievo nell’ambito di un eventuale procedimento di sanatoria ma non elimina l’illegittimità derivante dalla realizzazione dell’intervento senza titolo.

Cambio di destinazione d’uso tra categorie funzionali: le conclusioni operative

La sentenza del Consiglio di Stato offre alcune indicazioni operative particolarmente utili per i tecnici che si trovano ad affrontare casi di cambio di destinazione d’uso.

Il punto centrale riguarda proprio una delle domande da cui siamo partiti. Il mutamento di destinazione d’uso può assumere rilievo urbanistico anche quando non vengano realizzate opere edilizie. Ciò che rileva non è infatti soltanto la trasformazione materiale dell’immobile, ma la funzione urbanistica che l’unità immobiliare viene a svolgere nel territorio.

Nel caso esaminato il passaggio da ufficio ad abitazione comportava il passaggio dalla categoria funzionale direzionale a quella residenziale e richiedeva quindi un titolo edilizio. L’assenza di lavori non è stata ritenuta sufficiente ad escludere l’abusività dell’intervento, perché il cambio di destinazione incide comunque sull’assetto urbanistico e sul carico generato dall’insediamento.

La verifica della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica locale può assumere rilievo soltanto nell’ambito di un eventuale procedimento di sanatoria. Non è invece idonea a superare il dato fondamentale rappresentato dalla mancanza di un titolo edilizio.

La sentenza ribadisce quindi un principio che nel sistema del Testo Unico Edilizia resta centrale. Quando cambia la funzione urbanistica dell’immobile cambia anche il regime giuridico dell’intervento. Non è quindi la presenza di opere a determinare la rilevanza urbanistica del mutamento, ma la diversa funzione che l’immobile viene a svolgere nel territorio. Ed è proprio questo elemento che rende necessario il titolo edilizio e che, in sua assenza, legittima l’adozione dei provvedimenti repressivi da parte dell’amministrazione.