Il quadro normativo

Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo muovendo da un presupposto che resta centrale anche dopo le recenti modifiche introdotte dal cosiddetto Decreto Salva Casa il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante non è una questione meramente edilizia, ma attiene direttamente al governo del territorio.

L’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 continua a rappresentare la norma di riferimento per distinguere i cambi d’uso rilevanti da quelli non rilevanti sotto il profilo urbanistico. Il passaggio tra categorie funzionalmente autonome è qualificato come rilevante in quanto idoneo a incidere sul carico urbanistico, alterando l’equilibrio tra funzioni insediate, standard e servizi. Non è quindi decisivo che l’intervento non comporti aumento di volume o modifiche della sagoma: ciò che rileva è l’effetto stabile sull’uso dell’immobile e sulle esigenze che ne derivano.

Questo principio si riflette anche sulla disciplina dei titoli abilitativi. Anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020 e confermate nel quadro attuale, i cambi di destinazione d’uso ammessi nell’ambito della manutenzione straordinaria sono esclusivamente quelli tra categorie urbanisticamente omogenee e comunque non incidenti sul carico urbanistico, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa più recente. Per i mutamenti tra categorie funzionalmente autonome, la SCIA non è idonea, restando necessario il permesso di costruire, proprio in ragione della rilevanza urbanistica dell’intervento.

Sul piano repressivo, infine, la disciplina sanzionatoria mantiene la propria struttura tradizionale. L’ordine di demolizione conserva natura vincolata e non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’accertamento dell’abuso, neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla sua realizzazione.

Questo impianto non risulta nemmeno scalfito dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 69/2024, convertito con legge n. 105/2024. Il nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia, pur ampliando le ipotesi di accertamento di conformità attraverso un meccanismo di sanatoria “dinamica”, non incide sulla qualificazione urbanistica del cambio di destinazione d’uso. Anche nel nuovo assetto normativo, la sanabilità resta subordinata alla compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica vigente e, soprattutto, alla corretta individuazione della categoria funzionale interessata.

In altri termini, il Salva Casa amplia gli strumenti di regolarizzazione delle irregolarità edilizie, ma non trasforma il cambio di destinazione d’uso tra categorie autonome in un fatto neutro o automaticamente sanabile. La distinzione tra profilo edilizio e profilo urbanistico resta, anzi, ancora più rilevante nella fase di qualificazione dell’intervento.