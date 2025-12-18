La decisione del Consiglio di Stato

Entrando nel merito, il Consiglio di Stato ha evidenziato anzitutto come il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 si fosse concluso con esito negativo e come tale provvedimento non fosse stato impugnato.

Il Collegio richiama, sul punto, il principio consolidato secondo cui chi presta acquiescenza al diniego di sanatoria non può successivamente rimettere in discussione le ragioni di quel diniego impugnando l’ordine di demolizione, poiché quest’ultimo trova proprio in quel provvedimento definitivo il suo presupposto.

L’onere della prova sulla destinazione legittima pregressa

Un secondo passaggio centrale riguarda la mancanza di prova della precedente destinazione legittima dell’unità immobiliare. Palazzo Spada ribadisce che spetta al privato dimostrare, mediante un adeguato titolo edilizio, quale fosse l’uso originariamente assentito. In assenza di tale prova, l’amministrazione è legittimata a qualificare l’intervento come abusivo e a irrogare la sanzione demolitoria.

Non è un dato secondario che lo stesso procedimento di sanatoria fosse stato impostato, in fatto, riconoscendo l’esistenza di un cambio di destinazione d’uso da abitazione a ufficio.

Il cambio d’uso come abuso urbanisticamente rilevante

Chiariti questi presupposti, il Consiglio di Stato conferma la valutazione del giudice di primo grado: l’intervento integra un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante tra categorie funzionalmente autonome, con conseguente necessità del titolo edilizio appropriato.

Il Collegio ribadisce che un immobile destinato ad attività professionale o direzionale comporta un carico urbanistico superiore rispetto all’uso residenziale, per il maggiore afflusso di persone e la diversa incidenza sui servizi.

La demolizione e la fase esecutiva

Quanto alla sanzione, il Consiglio di Stato esclude che l’amministrazione fosse tenuta a valutare sin dall’origine l’applicazione della sanzione pecuniaria. Si riafferma uno dei principi cardine del Testo Unico Edilizia: l’eventuale impossibilità di procedere a una demolizione parziale senza arrecare pregiudizio all’edificio potrà essere valutata in sede esecutiva, ma non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione.