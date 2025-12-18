Cambio di destinazione d’uso e ordine di demolizione: quando le opere interne non escludono l’abuso
Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti delle “opere interne” e il ruolo del carico urbanistico anche dopo il Salva Casa
Conclusioni
L’appello è stato respinto, con conferma della legittimità dell’ordine di demolizione delle opere che avevano di fatto determinato una variazione del carico urbanistico.
La sentenza si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, ma assume un rilievo particolare nel contesto normativo attuale, perché ribadisce con chiarezza un punto che nella pratica professionale continua a essere fonte di equivoci: il cambio di destinazione d’uso non può essere valutato solo in base alla consistenza materiale delle opere, ma va letto nella sua dimensione urbanistica e funzionale.
Anche quando l’intervento si traduce in modifiche apparentemente limitate alla distribuzione interna degli spazi, ciò che rileva è l’esito finale dell’operazione. Se questo comporta l’insediamento stabile di una funzione appartenente a una categoria funzionalmente autonoma, l’assenza di nuove volumetrie o di alterazioni strutturali non è sufficiente a escludere la rilevanza urbanistica del mutamento, né a degradare automaticamente il regime sanzionatorio applicabile.
In sintesi se ne può ricavare che:
- il cambio di destinazione d’uso va letto in chiave urbanistica, non ridotto a conseguenza accessoria delle opere;
- la qualificazione dell’intervento come “opere interne” non è sufficiente quando l’esito è una trasformazione funzionale stabile;
- la sanatoria ex art. 36 e il suo esito incidono in modo decisivo sugli sviluppi successivi del procedimento;
- la demolizione resta la regola nei casi di abuso urbanisticamente rilevante, mentre la sanzione pecuniaria opera, eventualmente, in fase di esecuzione e non come alternativa automatica.
Un'ulteriore conferma quindi del fatto che, nel Testo Unico Edilizia, la funzione dell’immobile può pesare più della consistenza materiale delle opere.
Documenti AllegatiSentenza
