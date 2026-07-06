Quando l'amministrazione può ordinare la demolizione per un cambio di destinazione d'uso da cantina ad abitazione? Basta la presenza di una libreria a soffitto per dimostrare che una cantina è diventata un'abitazione? Su chi grava l'onere di provare il mutamento di destinazione d'uso che l'amministrazione contesta?

A questi interrogativi risponde il TAR Lazio con la sentenza n. 11033 del 15 giugno 2026, che mette al centro non la qualificazione del cambio di destinazione d'uso da cantina ad abitazione, ma il modo in cui quel mutamento deve essere dimostrato prima di poterlo sanzionare. Chi adotta la misura repressiva ne deve provare i presupposti in modo documentato e univoco, senza desumerli in astratto da un elemento equivoco.

La vicenda dal sopralluogo all'ordine di demolizione

Il destinatario dell'ordine riceve dal Comune un'ingiunzione di demolizione, riferita ad alcuni locali, con cui l'amministrazione contesta un cambio di destinazione d'uso da cantina a residenziale. L'accertamento nasce da un sopralluogo della polizia locale, che nei locali non trova le dotazioni tipiche di un'abitazione, quindi né letto né cucina né impianto a gas, ma una stanza rivestita su tutte le pareti da una libreria a soffitto. Da quell'unico elemento l'amministrazione fa discendere il mutamento d'uso posto a fondamento della sanzione.

Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al giudice amministrativo, lamentando anzitutto il difetto di istruttoria e di motivazione, perché gli elementi raccolti non avrebbero in alcun modo provato il cambio d'uso contestato e la loro equivocità avrebbe imposto un supplemento di accertamento prima di procedere. Deduce poi l'illogicità di un ordine di demolizione che si risolverebbe nella mera rimozione di un arredo, e infine la violazione delle garanzie procedimentali per la mancanza di contraddittorio. Il giudizio viene definito in forma semplificata.

Motivazione, istruttoria e onere della prova nel quadro normativo

Il perno della decisione sta nei principi generali dell'azione amministrativa fissati dalla Legge n. 241/1990, e in particolare nell'obbligo di istruttoria adeguata e di motivazione che assiste ogni provvedimento, a maggior ragione quando ha contenuto afflittivo come un ordine di ripristino. A questi si affianca la regola, propria degli atti sanzionatori, per cui è l'amministrazione procedente a dover dimostrare i presupposti di fatto che giustificano la misura, dato che è essa a esercitare il potere repressivo.

Sul piano sistematico, e anche se la pronuncia non lo affronta, la cornice è quella dell'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che qualifica come mutamento rilevante ogni utilizzo diverso da quello originario, anche senza opere, quando comporti il passaggio a una diversa categoria funzionale, tra cui quella residenziale. Attribuire un uso abitativo a un vano nato come cantina rientra, in linea di principio, in questo perimetro, con la conseguenza che il presupposto di fatto del mutamento va accertato prima di attivare la reazione sanzionatoria.

Lo stesso articolo, al secondo comma, riferisce la destinazione d'uso rilevante a quella risultante dalla documentazione dello stato legittimo dell'immobile, con il richiamo all'art. 9-bis. È un aggancio che qui pesa, perché il termine di raffronto dell'uso contestato non è un dato astratto ma la destinazione legittimamente documentata, mentre la riforma del Salva Casa, pur avendo ampliato i mutamenti d'uso liberi, non estende quella liberalizzazione al passaggio da un locale accessorio alla categoria residenziale, che resta rilevante e subordinato a titolo.

I principi espressi dai giudici sul mutamento di destinazione d'uso

Alla luce di questo quadro, i giudici di primo grado affermano che l'amministrazione non ha dimostrato in modo idoneo il mutamento d'uso contestato, e per questo accolgono la censura sull'istruttoria. L'unico elemento posto a fondamento dell'ordine è la libreria a soffitto, che però dalle stesse fotografie allegate all'accertamento risulta priva di libri e di oggetti.

Un arredo di questa natura, osserva il TAR, non prova in modo univoco il passaggio a un uso abitativo, per una duplice ragione. Da un lato è privo di elementi che attestino una destinazione residenziale in atto, dall'altro la collocazione di libri non è di per sé incompatibile con l'uso a cantina del locale. Né soccorre la diffida di un terzo acquisita agli atti, che prospetta circostanze come uno stendino, l'ingresso di alcune persone e una targhetta, perché si tratta di fatti non verificati durante il sopralluogo e comunque equivoci e non riferibili con certezza al locale in questione.

Va colto con precisione il perimetro di ciò che i giudici decidono. La qualificazione del cambio d'uso da cantina ad abitazione non è stata in realtà accertata, perché la pronuncia si è arrestata prima, sul terreno della prova. Il TAR non afferma che il mutamento non vi sia stato né che sia legittimo, ma soltanto che l'amministrazione non lo ha dimostrato, con l'assorbimento delle altre censure che restano quindi impregiudicate.

Perché una libreria vuota non basta a provare l'uso abitativo

Dal punto di vista tecnico, il nodo sta nel salto logico tra ciò che il sopralluogo ha documentato e ciò che il provvedimento afferma. Gli agenti registrano l'assenza degli indici materiali dell'abitare, ovvero letto, cucina e impianto a gas, mentre l'atto attribuisce ai locali un uso residenziale sulla scorta di un mobile che, per collocarsi in un vano interrato, nulla dice del modo in cui quel vano è utilizzato. Un arredo amovibile non incide sull'organismo edilizio e non muta, da solo, la destinazione funzionale del locale.

Sul piano sistematico si può aggiungere un rilievo che la pronuncia non sviluppa, avendo assorbito la relativa censura. Un mutamento d'uso privo di opere si presta con difficoltà a un ordine di demolizione in senso proprio, perché non vi è un manufatto abusivo da abbattere ma, semmai, un uso da far cessare. Sul piano operativo la lettura utile è la richiesta di un accertamento documentato, capace di leggere gli allacci alle utenze, gli impianti presenti e gli arredi stabili come indici convergenti dell'uso effettivo, e non un singolo dettaglio ambiguo elevato a prova.

Cosa insegna la pronuncia a tecnici e uffici comunali

In conclusione, il TAR Lazio ha accolto il ricorso e annullato l'ingiunzione di demolizione, ravvisando il difetto di istruttoria e di motivazione che vizia un provvedimento fondato su un presupposto non dimostrato. La decisione impone all'amministrazione una postura di metodo, perché chi intende reprimere un cambio di destinazione d'uso deve poggiare la contestazione su elementi documentati e univoci, e non può ribaltare sul privato l'onere di smentire una qualificazione rimasta allo stato di ipotesi.

La pronuncia si inserisce in una linea che chiede rigore probatorio agli atti repressivi in edilizia, dove l'automatismo sanzionatorio non può sostituire l'accertamento del fatto. Per il professionista che assiste un proprietario, e per chi verifica lo stato legittimo di un immobile prima di una compravendita, il messaggio resta utile a rovescio, perché un uso effettivo che voglia essere contestato va provato con la stessa cura con cui andrebbe dimostrata la regolarità. Un ordine di demolizione, del resto, non può reggersi su un indizio muto come una libreria vuota.

Domande frequenti sul cambio d'uso da cantina ad abitazione

Su chi grava l'onere di provare il cambio di destinazione d'uso da cantina ad abitazione?

L'onere grava sull'amministrazione che adotta la misura repressiva. È il Comune a dover dimostrare, con elementi documentati e univoci, che il mutamento d'uso si è verificato, e non il privato a dover provare il contrario.

Basta una libreria a soffitto per provare che una cantina è diventata abitazione?

No. Secondo il TAR Lazio un arredo di questo tipo, per giunta privo di libri e oggetti, non prova in modo univoco l'uso abitativo, perché la collocazione di libri non è incompatibile con la destinazione a cantina del locale.

Il TAR ha stabilito che il cambio d'uso era legittimo?

No. La pronuncia non decide se il mutamento vi sia stato o se fosse legittimo, ma si arresta sul difetto di prova, annullando l'ordine di demolizione perché l'amministrazione non ha dimostrato il presupposto della sanzione.