Cambio d’uso da commerciale a residenziale: legittima la SCIA senza opere

Il TAR Campania chiarisce che per il mutamento di destinazione d’uso senza opere, tra categorie funzionali ammesse, è sufficiente la SCIA ai sensi dell’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 12/08/2025

Quale titolo edilizio è necessario per trasformare un locale commerciale in abitazione, in assenza di opere edilizie? La SCIA è sufficiente alla luce del nuovo art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)? E l’amministrazione può ancora esigere il permesso di costruire anche in assenza di opere rilevanti?

Cambio d’uso da commerciale a residenziale senza opere: interviene il TAR

Per rispondere a queste domande occorre considerare una vera e propria data spartiacque: il 30 maggio 2024, giorno di entrata in vigore del D.L. n. 69/2024 (c.d. “Salva Casa”), poi convertito nella Legge n. 105/2024.

Da quel momento è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia, profondamente rivisitato per semplificare la disciplina del cambio di destinazione d’uso — sia tra categorie funzionali differenti (mutamenti verticali), sia all’interno della stessa categoria (mutamenti orizzontali), sia con opere, sia in assenza di opere o con interventi riconducibili all’edilizia libera.

Nel vivace panorama giurisprudenziale successivo all’entrata in vigore del Salva Casa, il TAR Campania – con la sentenza n. 1198 del 25 giugno 2025 – ha offerto un contributo rilevante in tema di mutamento della destinazione d’uso senza opere, confermando la piena legittimità della SCIA nei casi previsti dal nuovo art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001.

Il caso riguardava un immobile precedentemente utilizzato per attività commerciale, poi riconvertito a uso residenziale senza opere edilizie. L’Amministrazione aveva ordinato il ripristino della destinazione originaria, ritenendo necessario il permesso di costruire, anche in assenza di trasformazioni edilizie materiali.

EDILIZIA Testo Unico Edilizia SCIA Cambio destinazione uso DPR n. 380/2001 Decreto Salva Casa

INDICE

1
Cambio d’uso da commerciale a residenziale: legittima la SCIA senza opere
2
I principi espressi dalla sentenza
3
Quadro normativo di riferimento
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
