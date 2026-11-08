Si può trasformare il deposito di un agriturismo in camere per gli ospiti con una semplice SCIA? Se la destinazione resta rurale, il Comune può davvero dire di no al cambio d’uso? Nuove aperture e qualche modifica strutturale possono far saltare tutto il progetto?

Ricavare qualche camera per gli ospiti dal deposito di un agriturismo è un cambio di destinazione d’uso che, sulla carta, non sembra porre problemi, perché l’edificio esiste già, l’uso resta rurale e dopo il Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) il passaggio all’interno della stessa categoria funzionale viene spesso dato per acquisito.

Dall’altra parte, però, l’ufficio tecnico comunale può leggere la stessa pratica con occhi diversi, chiedendosi che cosa diventano quei locali, chi li userà e che cosa cambia davvero nell’edificio, e da quelle risposte dipende sia il titolo da presentare sia la possibilità stessa di realizzare l’intervento.

Su una pratica di questo tipo si è pronunciato il TAR Campania con la sentenza n. 6277 del 4 novembre 2026, e conviene ripercorrerne il ragionamento prima di presentare una SCIA simile, perché insegna più dell’esito.

Deposito trasformato in camere per l’agriturismo: la vicenda

La vicenda riguarda un compendio a destinazione rurale formato da un fabbricato principale, sede di un’attività agrituristica, e da un manufatto pertinenziale adibito a deposito e magazzino. Nel 2023 è stata presentata una SCIA per completare il manufatto, con opere inquadrate come manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo; il progetto prevedeva tre camere per l’attività agrituristica con i relativi impianti, la modifica dei prospetti con la trasformazione di finestre in porte-finestre e interventi sulle parti strutturali.

Nel 2025 il Comune ha comunicato l’improcedibilità della segnalazione. Per l’amministrazione il piano regolatore ammetteva nuove utilizzazioni degli edifici esistenti soltanto per soddisfare gli standard urbanistici e non per esigenze private, il passaggio da deposito a camere aumentava addetti, utenti e carico urbanistico, la trasformazione delle finestre in porte-finestre era ristrutturazione pesante non consentita in zona e mancava ancora l’assenso dell’Ente Parco.

La società ricorrente ha impugnato l’atto sostenendo che non vi fosse alcuna diversa utilizzazione, avendo l’intero compendio destinazione agricola e agrituristica, e che non vi fosse contrasto con il piano idrogeologico, perché secondo la nota tecnica asseverata di parte l’attività produttiva svolta negli anni precedenti richiamava ogni giorno più persone di tre camere. Ha poi ricondotto le modifiche ai prospetti alla manutenzione straordinaria e attribuito al Comune, per difetto di istruttoria, la mancata acquisizione del nulla osta.

Manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione: cosa prevede il Testo Unico Edilizia

Per l’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), la manutenzione straordinaria (lettera b) ammette opere anche strutturali che non alterino la volumetria complessiva e non comportino mutamenti d’uso urbanisticamente rilevanti con incremento del carico urbanistico, e comprende le modifiche ai prospetti necessarie per l’agibilità o l’accesso solo se l’intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia e non riguarda immobili tutelati. Il restauro e risanamento conservativo (lettera c) rispetta gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo e ne ammette il mutamento d’uso solo se compatibile con quegli elementi e conforme allo strumento urbanistico. La ristrutturazione edilizia (lettera d), invece, può portare a un organismo in tutto o in parte diverso e richiede il permesso di costruire, o la SCIA alternativa dell’art. 23, nei casi dell’art. 10, comma 1, lettera c) (c.d. ristrutturazione pesante), restando negli altri soggetta alla SCIA ordinaria dell’art. 22.

Sul fronte degli usi, l’art. 23-ter distingue cinque categorie funzionali, tra cui quella rurale, e considera rilevante, salvo diversa previsione regionale, il passaggio dall’una all’altra. Il comma 1-bis, introdotto dal Decreto Salva Casa e modificato in conversione dalla Legge n. 105/2024, consente sempre il mutamento della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, mentre il comma 3 lo ammette per l’intero immobile, salva diversa previsione regionale o comunale. In entrambi i casi il titolo lo indica il comma 1-quinquies, ed è la SCIA per i mutamenti senza opere o con opere di edilizia libera o da CILA e, negli altri casi, quello richiesto per i lavori.

L’art. 32, comma 1, lettera a), indica poi tra le condizioni di variazione essenziale il mutamento d’uso che altera gli standard del D.M. 2 aprile 1968. Completano il quadro le norme del piano regolatore per la zona E, cioè quella agricola, il regolamento edilizio tipo regionale, che colloca i depositi tra le superfici accessorie, e il piano stralcio per l’assetto idrogeologico, che nelle aree a rischio frana molto elevato ammette, tra l’altro, la manutenzione e il restauro, sempre senza incremento del carico insediativo.

Cambio d’uso nella stessa categoria funzionale e carico urbanistico: i principi del TAR Campania

I giudici partono dal dato che l’agriturismo, secondo la disciplina regionale, rientra nella categoria rurale e che il deposito è pertinenza del fabbricato principale. Per il TAR, però, il cambio di destinazione d’uso da deposito a camere aumenta il carico urbanistico anche se la categoria funzionale non cambia, perché trasforma una superficie accessoria in superficie utile e porta a un organismo edilizio diverso, frequentato da più addetti e utenti.

Sul piano urbanistico, il passaggio da magazzino a camera è una diversa utilizzazione, che nella lettura del TAR le norme della zona agricola consentono soltanto per soddisfare gli standard, cioè attrezzature di interesse comune, e non per esigenze private. C’è poi il carico insediativo, perché al deposito, frequentato in modo occasionale, subentrano camere con soggiorni lunghi e notturni, che secondo l’id quod plerumque accidit (ciò che accade di regola) lo fanno crescere, in contrasto con il piano idrogeologico.

Il carico urbanistico, ricorda la sentenza richiamando il Consiglio di Stato (sentenza n. 9823/2024), è una nozione relazionale e differenziale, che comprende tanto il bisogno di nuove opere di urbanizzazione quanto l’uso più intenso di quelle esistenti e si accerta confrontando le esternalità negative del nuovo uso con quelle del precedente. Il suo accertamento giustifica il permesso di costruire e gli oneri di urbanizzazione, che compensano la collettività del peso aggiuntivo.

Il TAR richiama poi due precedenti, il TAR Lazio (sentenza n. 9570/2020), per cui trasformare locali accessori in vani residenziali esige il permesso di costruire pure in assenza di opere, e il Consiglio di Stato (sentenza n. 7884/2025), per cui trasformare un magazzino in locale abitabile equivale ad ampliare superficie e volumetria, con un aggravio del carico che il TAR riconduce all’ipotesi di variazione essenziale dell’art. 32.

Quanto alle opere, finestre trasformate in porte-finestre e modifiche alle parti strutturali configurano un organismo diverso dal precedente, per cui non sono restauro e risanamento conservativo ma ristrutturazione pesante dell’art. 10, che la disciplina di zona e quella idrogeologica non consentono. Per il nulla osta, infine, la pratica non è stata trasmessa al Parco perché non conforme, e le norme di salvaguardia prevedono la comunicazione del Comune soltanto a procedimento concluso.

Camere ricavate da un deposito: cosa deve verificare il progettista prima della SCIA

Dal punto di vista del progettista, la vicenda mostra che l’intervento va qualificato sul risultato complessivo, perché tramezzi e impianti presi uno per uno potrebbero sembrare manutenzione, ma insieme alle nuove aperture e alle modifiche strutturali fanno di un magazzino tre camere, un altro organismo. La sentenza lo riconduce alla ristrutturazione pesante senza dire quale dei casi dell’art. 10 ricorra, e non autorizza quindi a ritenere che una nuova apertura imponga da sola il permesso di costruire, dato che la ristrutturazione leggera resta soggetta a SCIA.

Sul piano sistematico, anche se la pronuncia non lo affronta, il «sempre consentito» del comma 1-bis, già in vigore quando il Comune ha adottato l’atto, difficilmente avrebbe cambiato l’esito. Il titolo segue i lavori, e la ristrutturazione pesante non era ammessa né dalle norme di zona né dal piano idrogeologico, che resta tra le normative di settore fatte salve. Più delicato è il limite che riserva i nuovi usi ai soli standard, perché nella lettura della guida operativa all’art. 23-ter dopo il Salva Casa il potere comunale si colloca sul piano regolatorio e non su quello del divieto generalizzato, anche se per l’intero immobile il comma 3 fa salva la diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali (su questo, però, la sentenza non entra).

Cambio di destinazione d’uso in agriturismo: le conclusioni operative

In conclusione, il TAR Campania ha respinto il ricorso, lasciando in piedi l’improcedibilità della SCIA.

La postura che la sentenza impone è di verificare, prima ancora di scegliere la casella del Testo Unico, che cosa il nuovo uso produce sul territorio e se le norme di zona e i vincoli di settore lo ammettono, perché in caso contrario nessun titolo ordinario lo rende realizzabile.

La decisione conferma un orientamento che misura il carico urbanistico sugli effetti e non sulle etichette, già emerso sul cambio di destinazione d’uso rilevante anche senza opere, e si salda con la giurisprudenza sul confine tra risanamento conservativo e ristrutturazione. La categoria funzionale resta la targa sulla porta, ma una stanza in cui si dorme pesa sul territorio più di un magazzino in cui si entra solo per prendere gli attrezzi.

Cambio di destinazione d’uso da deposito a camere: le domande più frequenti

Quale titolo serve per ricavare camere da un deposito in un agriturismo?

Dipende dalle opere e da ciò che ammettono le norme di zona e i vincoli di settore. Nel caso deciso dal TAR Campania (sentenza n. 6277/2026) le opere sono state qualificate come ristrutturazione edilizia pesante, non consentita dalle norme della zona agricola né dal piano idrogeologico, per cui la SCIA è stata legittimamente dichiarata improcedibile.

Trasformare una finestra in porta-finestra rientra nel restauro conservativo?

Solo se rispetta gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, come prevede l’art. 3, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380/2001, mentre le modifiche ai prospetti necessarie per l’agibilità o l’accesso possono rientrare nella manutenzione straordinaria alle condizioni della lettera b). Nel caso esaminato dal TAR Campania (sentenza n. 6277/2026), la trasformazione delle finestre in porte-finestre, insieme alla modifica delle parti strutturali, ha portato a un organismo diverso, ricondotto alla ristrutturazione edilizia pesante.

Dopo il Salva Casa il cambio d’uso nella stessa categoria funzionale è sempre consentito?

Per la singola unità immobiliare sì, perché l’art. 23-ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 lo consente sempre, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, mentre per l’intero immobile il comma 3 lo ammette salva diversa previsione regionale o comunale. Il titolo, secondo il comma 1-quinquies, è la SCIA se il cambio avviene senza opere o con opere di edilizia libera o da CILA, altrimenti quello richiesto per i lavori.