Il cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione è davvero sempre consentito dopo il Decreto Salva Casa? E se l'immobile non ricade in zona A, B o C, quella regola vale ancora? Il tempo trascorso senza controlli può rendere efficace una SCIA presentata male?

A questi interrogativi risponde il TAR Sicilia con la sentenza n. 1573 del 30 maggio 2026, che chiarisce uno degli aspetti più sottovalutati quando si progetta un cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione, ovvero che il Decreto Salva Casa ammette il passaggio tra categorie funzionali diverse soltanto dentro un preciso perimetro territoriale. Chi possiede un ufficio e conta di trasformarlo in casa può ritrovarsi con una segnalazione priva di effetti e con l'ordine di rimuovere quanto prodotto, senza che valgano l'asseverazione del tecnico, i mesi lasciati passare dal Comune o i precedenti mai contestati nello stesso edificio.

Non ci si può più appoggiare, insomma, alla lettura isolata del comma 1-quater dell'art. 23-ter, quello che sembra promettere il mutamento «sempre consentito» a chiunque. Quel comma vive attaccato al precedente e ne eredita i confini geografici.

La pronuncia affronta, inoltre, altri due aspetti meritevoli di interesse:

il primo riguarda il divieto di destinazione abitativa contenuto nelle norme tecniche di attuazione, che opera come limite di legittimità e non come prescrizione superabile con il titolo;

il secondo riguarda il decorso del tempo, che non consolida una segnalazione utilizzata fuori dal proprio ambito.

SCIA per il cambio d'uso da ufficio ad abitazione: la vicenda

Il 1° luglio 2025 il proprietario di un'unità immobiliare posta al primo piano di un fabbricato, censita in categoria catastale A/10, presenta una SCIA alternativa al permesso di costruire per passare dalla destinazione a ufficio a quella abitativa.

Il Comune interviene l'8 settembre successivo, dopo 68 giorni, con il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti della segnalazione. L'inibitoria è motivata sulla disciplina urbanistica dell'area, perché l'immobile ricade in una sottozona F destinata ad attrezzature e servizi privati, le cui norme tecniche di attuazione escludono espressamente la destinazione ad abitazione.

Il proprietario impugna su più fronti. Sostiene che l'amministrazione sia intervenuta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19, comma 6-bis, della Legge n. 241/1990, con la conseguenza che il Comune avrebbe potuto agire soltanto in autotutela. Lamenta la violazione dell'art. 23-ter, ritenendo il passaggio da A/10 ad A/2 urbanisticamente irrilevante e realizzabile con la SCIA dopo il Salva Casa. Denuncia infine una disparità di trattamento, riferendo che nello stesso fabbricato diciassette unità abitative sarebbero state realizzate con SCIA senza rilievi dell'ufficio tecnico.

Respinta la domanda cautelare, il giudice d'appello indica di approfondire nel merito la questione anche alla luce della novella del Testo Unico e della disciplina regionale.

Art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001: cosa prevede davvero il Salva Casa

L'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 considera urbanisticamente rilevante ogni utilizzo diverso da quello originario, anche senza opere, che assegni l'immobile a una diversa categoria funzionale tra le cinque elencate, ovvero residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale. Il comma 2 aggiunge un dato spesso trascurato, perché la destinazione rilevante è quella stabilita dalla documentazione che attesta lo stato legittimo ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis.

Su questo impianto intervengono i commi introdotti dal Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito dalla Legge n. 105/2024. Il comma 1-bis rende sempre consentito il mutamento della singola unità all'interno della stessa categoria funzionale, ferma la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Il comma 1-ter estende l'ammissibilità ai passaggi tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale, ma soltanto per le unità ubicate in immobili ricompresi nelle zone A, B e C dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle zone equipollenti regionali.

Il comma 1-quater dispone che, per le singole unità, il mutamento di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma la facoltà comunale di fissare condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento a una forma di utilizzo conforme a quella prevalente nelle altre unità dell'edificio. Lo stesso comma esonera quei mutamenti dagli standard aggiuntivi e dai parcheggi minimi, fa salvi gli oneri di urbanizzazione secondaria e rimette alla legislazione regionale il cambio d'uso delle unità poste al primo piano fuori terra o seminterrate. Il comma 1-quinquies individua i titoli, ma opera ai soli fini dei commi 1-bis e 1-ter.

Quando il cambio di destinazione d'uso richiede il permesso di costruire

Alla luce di questo quadro, i giudici di primo grado osservano che il passaggio da ufficio ad abitazione non resta all'interno della stessa categoria funzionale, perché l'ufficio appartiene a quella produttiva e direzionale mentre l'abitazione rientra nella residenziale.

Il classamento in A/10 non è di per sé decisivo sul piano urbanistico, ma concorre alla ricostruzione della destinazione del bene. Il TAR aggiunge che trasformare un ufficio in abitazione è idoneo ad aumentare il carico insediativo, perché all'ufficio non corrisponde ordinariamente una presenza stabile e continuativa di persone, e quel carico non dipende dal manufatto in sé quanto dalla destinazione e dall'attività che vi si svolge.

Da qui la conseguenza. L'indirizzo consolidato assoggetta a segnalazione il cambio d'uso interno alla stessa categoria urbanistica e pretende il permesso di costruire per il passaggio a una categoria funzionale diversa (Consiglio di Stato, sentenza n. 181/2025), perché quel passaggio si risolve in una trasformazione urbanistica e costituisce nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), con la necessità del titolo previsto dall'art. 10. Nel 2026 è stato ribadito che la destinazione abitativa comporta un carico urbanistico differente da quella professionale a prescindere dalla realizzazione di opere strutturali.

Cambio d'uso in zona F: perché non si applica il comma 1-ter

L'immobile non ricade nelle zone A, B o C, ma in una sottozona F del piano vigente, fuori quindi dall'ambito del comma 1-ter. Il ricorrente prova allora a fondare l'ammissibilità sul comma 1-quater, valorizzando la previsione che ammette «sempre» il mutamento della singola unità.

I giudici siciliani respingono la lettura, perché la norma reca l'espresso riferimento al mutamento «di cui al comma 1-ter» e non può essere staccata dai limiti territoriali di quest'ultimo. Il comma 1-quater, del resto, contiene a sua volta un'indicazione di salvaguardia delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, espressione della potestà pianificatoria rimessa agli enti locali. La ratio appare quella di preservare quella potestà, non di consentire forme surrettizie di disapplicazione delle regole che ogni comunità si è data.

È il punto in cui la decisione si separa dal precedente laziale, secondo cui le regolamentazioni urbanistiche previgenti sui mutamenti d'uso diventano recessive rispetto al nuovo art. 23-ter. Quel principio riguarda immobili nelle zone A, B e C, mentre qui la zona F fa venir meno il presupposto che lo rende applicabile.

PRG e destinazione residenziale vietata: la SCIA può superare il divieto?

Il divieto espresso di destinazione abitativa contenuto nelle norme tecniche di attuazione viene qualificato come limite conformativo, che opera quale parametro di legittimità dell'intervento proposto.

La SCIA alternativa presuppone, al pari del titolo espresso, la conformità dell'intervento alla disciplina di riferimento, per cui davanti a un divieto conformativo difetta un requisito essenziale della sua legittima efficacia. Nessun titolo edilizio possiede capacità derogatoria rispetto alle destinazioni stabilite dal piano.

SCIA alternativa e termine di 30 giorni: quando gli effetti non si consolidano

Anche la censura sulla tardività è infondata, perché alla SCIA alternativa al permesso di costruire non si applica il regime dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, escluso per le denunce edilizie alternative o sostitutive del permesso dall'art. 5, comma 2, lettera c), del Decreto-Legge n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011. Non possono quindi essere invocati né il termine del comma 6-bis né il regime di autotutela.

I giudici aggiungono una ragione autonoma. La segnalazione produce gli effetti tipizzati dall'ordinamento solo quando risponde al modello delineato dal legislatore e riguarda attività riconducibili alle fattispecie per cui quello strumento è ammesso. Sul piano sistematico, e senza che la pronuncia lo affronti, quel perimetro è disegnato dall'art. 23 del Testo Unico, che riserva la SCIA alternativa alla ristrutturazione cosiddetta pesante e alla nuova costruzione retta da piani attuativi o da previsioni plano-volumetriche di dettaglio. Presentata fuori da quell'ambito, la SCIA non attiva il consolidamento legato al decorso del tempo, e i 68 giorni trascorsi non bastano a trasformarla in un titolo idoneo.

Cade infine la censura sulla disparità di trattamento, che richiede l'identità assoluta delle situazioni e una prova rigorosa, non fornita dalle visure catastali depositate. Il legittimo operato dell'amministrazione, ricorda il TAR, non è inficiato dall'eventuale illegittimità della sua condotta precedente in casi analoghi.

Condizioni o limitazioni: cosa possono ancora fare i Comuni

Dal punto di vista tecnico la vicenda mostra un'inversione di metodo. La scelta del modulo edilizio viene dopo, mai prima, della verifica sull'ammissibilità della nuova funzione, e qui il difetto stava a monte, nella destinazione vietata dalla zona.

In una prospettiva di sistema, e senza che la pronuncia lo affronti, il ragionamento va letto insieme alla decisione con cui la Corte Costituzionale ha distinto le condizioni che i Comuni possono fissare dalle limitazioni che non possono introdurre, affermando l'applicazione diretta dell'art. 23-ter. Le due letture non confliggono, perché quel limite opera dove opera la norma statale, mentre fuori dal perimetro del comma 1-ter la previsione di piano torna a valere come ordinaria disciplina di zona.

Va nella stessa direzione l'indirizzo per cui la destinazione legittima si ricostruisce sui titoli edilizi e non sull'etichetta catastale, ribadito dal Consiglio di Stato pochi giorni dopo questa decisione. È la ragione per cui il classamento non può essere il punto di partenza di una pratica di mutamento d'uso, ma al più un riscontro di coerenza.

Cambio d'uso da ufficio ad abitazione: le verifiche prima di presentare la SCIA

In conclusione, il ricorso è stato respinto e sono state confermate la legittimità del divieto di prosecuzione e la rimozione degli effetti della segnalazione.

Resta la postura operativa che la pronuncia impone. Prima di scegliere il titolo occorre ricostruire la destinazione legittima dell'unità, individuare la categoria funzionale di partenza e quella di arrivo, verificare la zona, il piano su cui insiste l'unità e le prescrizioni delle norme tecniche di attuazione, coordinando tutto con la disciplina statale e regionale. Nessuno di questi passaggi è surrogabile da una modulistica compilata bene.

La decisione si inserisce nel percorso che sta definendo i confini reali del Salva Casa, dove alle aperture sul tessuto urbano consolidato corrisponde una tenuta piena della pianificazione altrove. Per i passaggi tra categorie funzionali diverse la formula «sempre consentito» viene letta come una porta aperta, mentre è una porta che si apre soltanto su alcuni pianerottoli.

Domande frequenti sul cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione

Il cambio d'uso da ufficio ad abitazione è sempre consentito dopo il Salva Casa?

No. L'art. 23-ter ammette i mutamenti tra categorie funzionali diverse per le singole unità immobiliari ubicate nelle zone A, B e C o nelle zone equipollenti individuate dalle leggi regionali. Fuori da questi ambiti l'ammissibilità dipende dalla disciplina urbanistica applicabile.

Il comma 1-quater vale per qualunque immobile?

No. Il comma 1-quater si riferisce espressamente al mutamento «di cui al comma 1-ter» e ne eredita i limiti territoriali, restando ferma la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

Se il Comune non risponde entro 30 giorni la SCIA diventa efficace?

Non sempre. Alla SCIA alternativa al permesso di costruire non si applica il regime dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e, quando la segnalazione è utilizzata fuori dal proprio ambito applicativo, il decorso del tempo non ne consolida gli effetti.