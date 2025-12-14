Negli ultimi anni, il proliferare dei campi da padel ha generato numerose richieste di autorizzazione anche in aree a forte sensibilità paesaggistica. Si tratta di opere che, pur essendo tecnicamente “leggere”, comportano un insieme di elementi strutturali e impiantistici che incidono significativamente sulla percezione del territorio.

Da qui la domanda legittima se sia possibile realizzare un campo da padel in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, tenendo conto dell’impatto che gli elementi dell’impianto - recinzioni, pareti vetrate, pali di illuminazione - possono avere sulla valutazione di compatibilità paesaggistica ed entro quali limiti un simile intervento possa essere considerato coerente con la tutela imposta dal Codice dei beni culturali e dai piani paesaggistici regionali.

Sul punto è intervenuto il TAR Lazio, con la sentenza 19 novembre 2025, n. 20598, mettendo in luce un principio difficilmente scalfibile: in presenza di vincolo paesaggistico, la realizzazione di impianti sportivi come i campi da padel richiede una valutazione rigorosa, soprattutto quando l'intervento comporta nuove volumetrie, movimenti di terra, strutture in elevazione e potenziali fonti di inquinamento luminoso.

Campi da padel in area vincolata: quando l’impatto paesaggistico supera ogni margine di tolleranza

La sentenza in esame rappresenta un caso emblematico, relativo all’installazione di campi da padel in un’area naturale vincolata, già interessata da precedenti interventi autorizzati quali la realizzazione di un parcheggio interrato e sistemazioni superficiali, ma ulteriormente soggetta a prescrizioni specifiche del piano paesaggistico.

La società proprietaria dell’area aveva presentato istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, proponendo un progetto che prevedeva:

quattro campi da padel/tennis sulla copertura di un parcheggio interrato;

un manufatto di circa 340 m² destinato a servizi aperti al pubblico;

una serie di sbancamenti con l’inserimento di una parete vetrata;

ulteriori spazi accessori (spogliatoi, area autolavaggio, attrezzature all’aperto).

Le autorità competenti hanno ritenuto compatibile solo una parte limitata del progetto (area ginnica all’aperto e modifiche d’uso del parcheggio), negando invece l’autorizzazione per le opere che comportavano nuove volumetrie, strutture in elevazione e sbancamenti visibili dal contesto naturale circostante.

I pareri contrari della Soprintendenza, confermati nel corso del procedimento, hanno condotto la Regione a un diniego parziale dell’autorizzazione.

Da qui l’impugnazione e la pronuncia del TAR.