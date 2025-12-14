Quadro normativo di riferimento

Nel valutare la legittimità del diniego paesaggistico, il TAR ha richiamato alcuni principi ormai consolidati nella disciplina di tutela del paesaggio. Il riferimento centrale rimane il d.lgs. n. 42/2004, che definisce il contenuto del vincolo e le modalità con cui ogni intervento deve essere sottoposto a controllo pubblico.

In presenza di un vincolo paesaggistico - sia esso ex lege, come accade per parchi e riserve naturali, sia di natura dichiarativa - ogni trasformazione del territorio richiede un giudizio di compatibilità secondo l’art. 146. Non si tratta di un controllo formale: la Soprintendenza esercita un potere tecnico-discrezionale finalizzato a verificare se l’opera, nel suo insieme, rispetti o comprometta i valori che il vincolo tutela.

Accanto al Codice, assume un ruolo determinante il Piano Paesaggistico, che nel caso esaminato classifica l’area come Paesaggio naturale di continuità. È una categoria che impone livelli di tutela molto elevati: l’obiettivo è conservare la morfologia, la continuità visiva e la naturalità del luogo, ammettendo soltanto interventi leggeri, reversibili e non percepibili a distanza.

Il piano, inoltre, contiene specifiche schede progettuali che definiscono con precisione la funzione e la portata degli interventi ammessi. Nel caso in esame, la scheda prevedeva esclusivamente sistemazioni superficiali e attrezzature di fruizione minimali: un quadro che mal si concilia con opere volumetriche o con impianti sportivi articolati.

Infine, il d.P.R. n. 31/2017 offre un ulteriore criterio interpretativo: la semplificazione autorizzatoria è possibile solo quando l’intervento non altera lo stato dei luoghi e non comporta trasformazioni visibili o permanenti. Quando entrano in gioco nuove volumetrie, sbancamenti o strutture in elevazione, il legislatore richiede invece una valutazione piena, proprio per evitare che modifiche non reversibili compromettano la percezione del paesaggio.

Nei contesti in cui la tutela è massima, l’opera deve quindi adattarsi al paesaggio e non il contrario. Ed è da questo principio che trae coerenza l’intera motivazione della sentenza.