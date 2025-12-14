Campi da padel in area vincolata: quando l’impatto paesaggistico rende illegittimo l’intervento
Il TAR Lazio ribadisce i limiti agli impianti sportivi in aree sottoposte a tutela paesaggistica e chiarisce che le strutture in elevazione e le nuove volumetrie non sono compatibili con i paesaggi naturali
Analisi tecnica
Nell’analizzare il caso, il TAR ha ribadito che la valutazione della Soprintendenza non è meramente formale: essa riguarda il modo in cui l’intervento, nel suo complesso, incide sui valori tutelati.
Ciò comporta che la presenza di un parcheggio interrato già autorizzato non legittima automaticamente nuove opere sulla copertura e che ogni intervento successivo deve essere valutato autonomamente sulla base del contesto attuale e delle prescrizioni vigenti.
Nello specifico, i campi da padel sono stati ritenuti incompatibili per diverse ragioni tra cui:
- l’impatto visivo delle strutture in elevazione;
- l'inquinamento luminoso;
- l'incoerenza con la scheda-progetto e con il PTPR.
I campi da padel, a differenza di altre attrezzature sportive, richiedono pareti vetrate perimetrali, telai metallici, recinzioni alte e illuminazione direzionale per il gioco serale.
Queste strutture determinano un “notevole impatto visivo” in un’area che deve preservare la continuità del paesaggio naturale.
Inoltre la presenza di fari notturni è stata valutata come potenzialmente dannosa per la fauna, elemento particolarmente sensibile ai fini della tutela paesaggistica quando l’area è anche una riserva naturale.
Infine, il PTPR consentiva aree attrezzate leggere, attrezzature di sosta, interventi vegetazionali e di sistemazione del suolo. Non erano invece previste nuove volumetrie, impianti sportivi complessi e sbancamenti ulteriori.
L’intervento proposto, quindi, non si collocava in continuità con le finalità originarie della riqualificazione, a differenza delle attrezzature fitness autorizzate in quanto leggere, facilmente removibili, non volumetriche, non visibili a distanza e prive di impianti luminosi significativi.
La differenza di trattamento, quindi, non è basata sulla “tipologia sportiva”, ma sul diverso impatto ambientale e paesaggistico.
Documenti AllegatiSentenza
