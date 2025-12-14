Conclusioni operative

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del diniego dell’autorizzazione paesaggistica per i campi da padel e per il manufatto di servizio, ritenendo fondati i motivi ostativi indicati dalla Soprintendenza.

La sentenza offre degli spunti pratici per tecnici e amministrazioni in caso di progettazione di impianti sportivi in area vincolata, ribadendo che strutture come campi da padel sono interventi ad alta criticità, il cui impatto paesaggistico è difficilmente compatibile con ambiti di tutela forte.

Questo fa comprendere come la localizzazione sia determinante: un impianto può essere valutato diversamente in zone classificate come “insediamenti in evoluzione” rispetto ai “paesaggi naturali”.

Non solo: è sempre bene tenere in considerazione che la presenza di opere già autorizzate non crea un diritto all’edificazione ulteriore. Ogni nuovo intervento deve essere valutato autonomamente in base al quadro normativo vigente e alle eventuali prescrizioni che i piani paesaggistici possono contenere.