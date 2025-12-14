Blumatica Energy
Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni

Campi da padel in area vincolata: quando l’impatto paesaggistico rende illegittimo l’intervento

Il TAR Lazio ribadisce i limiti agli impianti sportivi in aree sottoposte a tutela paesaggistica e chiarisce che le strutture in elevazione e le nuove volumetrie non sono compatibili con i paesaggi naturali

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 14/12/2025

Conclusioni operative

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del diniego dell’autorizzazione paesaggistica per i campi da padel e per il manufatto di servizio, ritenendo fondati i motivi ostativi indicati dalla Soprintendenza.

La sentenza offre degli spunti pratici per tecnici e amministrazioni in caso di progettazione di impianti sportivi in area vincolata, ribadendo che strutture come campi da padel sono interventi ad alta criticità, il cui impatto paesaggistico è difficilmente compatibile con ambiti di tutela forte.

Questo fa comprendere come la localizzazione sia determinante: un impianto può essere valutato diversamente in zone classificate come “insediamenti in evoluzione” rispetto ai “paesaggi naturali”.

Non solo: è sempre bene tenere in considerazione che la presenza di opere già autorizzate non crea un diritto all’edificazione ulteriore. Ogni nuovo intervento deve essere valutato autonomamente in base al quadro normativo vigente e alle eventuali prescrizioni che i piani paesaggistici possono contenere.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Permesso di costruire Autorizzazione paesaggistica Codice dei beni culturali

Documenti Allegati

INDICE

1
Campi da padel in area vincolata: quando l’impatto paesaggistico rende illegittimo l’intervento
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica
4
Conclusioni operative
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026