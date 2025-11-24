Campi Polivalenti: il futuro delle infrastrutture sportive

I campi polivalenti rappresentano una risorsa preziosa, offrendo spazi flessibili e accessibili per una vasta gamma di attività sportive e ricreative.

La loro importanza si estende oltre la semplice funzione di luogo per l'attività fisica, ridefinendo il concetto di spazi ludici e sportivi e abbracciando aspetti sociali, educativi ed economici che contribuiscono al benessere complessivo della società.

Campi polivalenti: una risorsa per la rigenerazione urbana

Le realizzazioni di Evolplay in provincia di Bergamo, in particolare nei comuni di Trescore e Dalmine, sono un esempio di questa nuova concezione.

Il Comune di Trescore Balneario (BG) ha realizzato un progetto per rimettere a nuovo uno dei luoghi caratteristici del paese, il Parco delle Stanze, adiacente all’omonimo palazzo.

L’intervento ‘Il Parco e le Stanze’ è un progetto di rigenerazione urbana che consente di esprimere il valore ed il potenziale dell’ampio spazio verde con effetti di miglioramento del tessuto urbano.

Un nuovo campo polivalente per la pallavolo e pallacanestro, un campo da calcetto, una pista di atletica, un’area fitness e un’area giochi, hanno dato nuovo smalto al cuore verde del paese. La costruzione di un punto di ristoro all’interno del parco consente inoltre di avere un punto di riferimento per la socializzazione. Il piano ha previsto dunque la realizzazione di strutture atte ad ospitare molteplici attività armonicamente concertate per rispondere ad usi e tempi diversi.

Nell’ambito di questo articolato progetto Evolplay si è occupata della realizzazione del manto sintetico per i due campi da gioco polivalenti e della pista di atletica a due corsie.

In tutto oltre 1.200 mq di pavimentazione in resina.

La realizzazione dei nuovi manti di gioco è stata eseguita con un sistema multistrato a base di resine acriliche in emulsione acquosa studiato per la finitura di pavimentazioni polivalenti quali campi tennis, basket, calcetto e piste ciclabili. La sua formulazione permette di avere un prodotto con le giuste caratteristiche di comfort e resistenza per elevate prestazioni meccaniche e resistente agli agenti chimici atmosferici. Questa pavimentazione sportiva outdoor mantiene un ottimo grip, favorisce i giochi veloci e permette sicuri cambi di direzione in corsa e richiede poca manutenzione.

Le medesime lavorazioni hanno riguardato anche l'altra importante riqualificazione, quella dell’area esterna della scuola primaria Carducci a Dalmine. L’area, fuori dagli orari scolastici, è liberamente accessibile anche a tutti i cittadini. Qui sono stati creati due spazi: uno a nord con un nuovo campo inclusivo baskin/basket, e il secondo a sud, definibile come area atletica che include la pista di atletica riqualificata a 4 corsie, la pista per il salto in alto e quella per il salto in lungo. Il lavoro di rifacimento manti ha riguardato un’area di circa 1500 mq.

La realizzazione di un campo polivalente in resina è un progetto che richiede una pianificazione accurata e l'utilizzo di materiali di alta qualità per garantire durabilità, sicurezza e ottime prestazioni sportive.

Una pavimentazione adeguata, infatti, minimizza il rischio di infortuni, preservando l’incolumità degli atleti ed offrendo un’esperienza di gioco confortevole e sicura. Inoltre questa soluzione è personalizzabile dal punto di vista estetico, con la possibilità di creare diversi colori e forme.