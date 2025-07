Campionatura nell’offerta tecnica: il TAR conferma l’esclusione per ritardo

Quali effetti produce la presentazione tardiva della campionatura in una procedura di gara? È ammissibile il soccorso istruttorio? E in che misura la lex specialis può qualificare la campionatura come elemento essenziale dell’offerta?

Presentazione tardiva della campionatura: offerta inammissibile?

A ribadire la centralità del rispetto rigoroso della tempistica di gara e i limiti di applicazione del soccorso istruttorio è il TAR Sardegna, con la sentenza del 26 giugno 2025, n. 596, in relazione al ricorso di un operatore economico escluso per aver trasmesso i campioni due giorni dopo il termine fissato dalla SA nell’ambito di una procedura aperta indetta per un appalto di forniture.

La lex specialis prescriveva, a pena di esclusione, la presentazione della campionatura entro il termine perentorio di scadenza dell’offerta, con l’indicazione delle quantità minime richieste. L’operatore economico aveva provveduto a trasmettere la campionatura con due giorni di ritardo, sostenendo che si trattasse di un adempimento meramente dimostrativo. La stazione appaltante aveva invece disposto l’esclusione, precisando che la campionatura costituiva elemento essenziale ai fini della valutazione dell’offerta tecnica e non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio.

Un’esclusione confermata pienamente dal giudice amministrativo, con una motivazione articolata su diversi argomenti. Vediamoli nel dettaglio.