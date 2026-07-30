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LavoriPubblici.it è su WhatsApp: l'informazione tecnica arriva direttamente sul tuo smartphone

Ricevere aggiornamenti non equivale a essere informati, e su un telefono che riceve di tutto la notizia che serve è quella che si perde per prima. Il canale WhatsApp di LavoriPubblici.it condivide una selezione degli articoli della redazione su norme, sentenze, appalti, edilizia, urbanistica e fiscalità, senza pubblicità e senza contenuti estranei all'informazione tecnica.

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di Redazione tecnica - 30/07/2026

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Il problema di chi lavora nel settore tecnico non consiste nel procurarsi le informazioni, ma nel distinguere quelle capaci di incidere sull'attività professionale da quelle che occupano soltanto tempo e attenzione. Una modifica normativa che cambia il modo di presentare un titolo edilizio, una pronuncia che consolida un orientamento rimasto per anni oscillante o un parere che scioglie un nodo applicativo discusso da tempo finiscono sommersi da comunicazioni commerciali, rilanci di comunicati e messaggi che di tecnico hanno soltanto l'apparenza.

Il canale WhatsApp di LavoriPubblici.it è nato per rovesciare questa proporzione ed è già seguito da oltre 15.600 lettori, che ricevono gli aggiornamenti della testata dentro uno strumento che utilizzano comunque ogni giorno.

Soltanto gli articoli tecnici della redazione, senza pubblicità

Nel canale non trovano spazio messaggi pubblicitari, comunicazioni commerciali o contenuti estranei ai temi della testata, perché lo spazio è stato concepito come prolungamento della linea editoriale del sito e non come strumento di promozione. Le materie sono quelle che compongono il lavoro di chi progetta, dirige, verifica, autorizza o realizza, dall'edilizia privata all'urbanistica, dai lavori pubblici ai contratti pubblici, dalla sicurezza nei cantieri all'ambiente, all'energia e alla fiscalità edilizia, e dietro ogni messaggio c'è un articolo redatto o selezionato dalla redazione, che ricostruisce il quadro normativo, individua il nodo interpretativo e spiega quali conseguenze possano derivarne sul piano operativo.

Nessun algoritmo tra la redazione e chi legge

Sui social la visibilità di un contenuto dipende da algoritmi e modalità di interazione, cosicché un articolo rilevante può non comparire nel proprio flusso oppure arrivare quando ha già perso attualità, e nelle materie di cui ci occupiamo, dove un termine di presentazione cambia l'esito di un adempimento, un ritardo di questo tipo non è un dettaglio. Il canale invece recapita gli aggiornamenti nella sezione dedicata, separata dalle conversazioni e dai gruppi, con una comunicazione unidirezionale che non genera discussioni collettive, mentre la scelta dei canali seguiti rimane privata e il numero di telefono non viene mostrato né agli amministratori né agli altri follower.

Come seguire il canale WhatsApp di LavoriPubblici.it

È sufficiente aprire il collegamento e selezionare il pulsante "Segui", dopodiché il canale sarà disponibile nella sezione “Aggiornamenti” di WhatsApp, con la possibilità di attivare o disattivare le notifiche in qualsiasi momento.

  • nessuna pubblicità e nessuna comunicazione commerciale nei messaggi
  • soltanto una selezione degli articoli tecnici pubblicati dalla redazione
  • numero di telefono non visibile agli amministratori e agli altri follower
  • notifiche gestibili e iscrizione revocabile in ogni momento

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