Non è raro che nei contratti di appalto venga indicato un preciso marchio di materiali, specie nei sistemi a cappotto in polistirene, per le più varie ragioni commerciali. Ma tale indicazione è davvero vincolante per l’impresa? Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 288 del 25 marzo 2026, fornisce una risposta che privilegia la sostanza tecnica rispetto al brand.

Il Tribunale, richiamando le risultanze della consulenza tecnica, ha chiarito che tale doglianza “non ha ragion d’essere”, in quanto i materiali utilizzati, pur provenendo da diversi produttori, erano comunque dotati di certificazione CE e conformi alle norme tecniche europee applicabili.

In particolare, la sentenza evidenzia che i pannelli in polistirene impiegati “rispettano la norma EN 13163… per essere impiegati nella posa di un sistema cappotto secondo la guida ETAG”, sottolineando così come la valutazione debba essere condotta sul piano tecnico e prestazionale, e non su quello meramente commerciale. Ne deriva un principio chiaro: il committente non può imporre rigidamente il marchio del polistirene o del sistema a cappotto, salvo che ciò sia espressamente qualificato come elemento essenziale del contratto. In mancanza, l’impresa può utilizzare prodotti diversi purché equivalenti.

Cappotto termico e contestazioni: come nasce il contenzioso sul saldo lavori

La vicenda trae origine da un contratto di appalto stipulato nel febbraio 2022 per la realizzazione di un cappotto termico con isolamento in polistirene. A fronte di acconti già versati per circa 58.000 euro, l’impresa appaltatrice richiedeva il saldo di oltre 80.000 euro, ottenendo un decreto ingiuntivo.

La committente proponeva opposizione, contestando non solo la validità formale del procedimento monitorio, ma soprattutto il merito della pretesa creditoria: secondo la sua prospettazione, le lavorazioni sarebbero state “diverse, parziali e comunque non a regola d’arte”, con conseguente diritto a una riduzione del prezzo. Tra le contestazioni rientrava anche l’asserito utilizzo di polistirene non conforme a quello richiesto, in quanto non appartenente a uno specifico sistema commerciale.

L’impresa, dal canto suo, sosteneva la correttezza dell’esecuzione e la legittimità dell’importo richiesto, evidenziando che il contratto non prevedeva un prezzo fisso ma una determinazione basata sulle quantità effettivamente realizzate.

Appalto a misura: perché la qualificazione del contratto incide sul prezzo

Il Tribunale ha attribuito rilievo decisivo alla natura del contratto, escludendo che si trattasse di un appalto “a corpo”. Al contrario, ha ritenuto che il rapporto fosse riconducibile a un appalto a misura, osservando che il corrispettivo “è dato dalle voci a prezzi unitari… da applicare alle quantità effettivamente eseguite e contabilizzate”.

Questa qualificazione ha inciso profondamente sull’esito della causa, poiché ha legittimato la contabilizzazione finale dei lavori, basata sulle quantità realmente eseguite e risultante dal cosiddetto “libro misure”. Il valore complessivo dell’opera è stato così determinato in misura significativamente superiore rispetto alla stima iniziale contenuta nell’offerta.

Difetti del cappotto: quando i vizi estetici comportano una riduzione del prezzo

Un altro profilo centrale della decisione riguarda i difetti dell’opera, ampiamente discussi nel corso del giudizio. La committente aveva denunciato numerose criticità, tra cui irregolarità geometriche, ombreggiature, crepe e difetti di finitura del cappotto termico.

La consulenza tecnica ha però ridimensionato tali contestazioni, accertando la presenza di “problemi estetici, non funzionali del sistema cappotto”. Ciò significa che i difetti non incidevano sulla capacità isolante del sistema in polistirene, ma riguardavano esclusivamente l’aspetto esteriore.

Nonostante ciò, il Tribunale ha riconosciuto la loro rilevanza giuridica, precisando che si tratta comunque di vizi risarcibili, in quanto non conformi alle tolleranze tecniche. Come osservato nella sentenza, tali difetti erano stati “già individuati in fase esecutiva” e avrebbero potuto essere corretti tempestivamente.

Di conseguenza, è stata disposta una riduzione del prezzo, quantificata sulla base del costo necessario per eliminare le imperfezioni, pari a circa 7.300 euro.

Saldo lavori e vizi: come il giudice ha determinato l’importo finale

Alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo ma condannando comunque la committente al pagamento di una somma residua.

Partendo da un valore complessivo dei lavori pari a oltre 134.000 euro, il giudice ha detratto sia l’importo riconosciuto per i vizi sia gli acconti già versati, giungendo alla condanna al pagamento di circa 69.000 euro oltre interessi.

La decisione si inserisce così in un quadro di soccombenza reciproca: da un lato, viene riconosciuta la fondatezza parziale delle contestazioni della committente; dall’altro, si conferma l’esistenza di un credito significativo in favore dell’impresa.

Nel complesso, la sentenza offre indicazioni operative di grande rilievo per il settore: nei sistemi a cappotto in polistirene conta la conformità tecnica del materiale e non il marchio commerciale, mentre la qualità esecutiva resta decisiva, anche sotto il profilo estetico, ai fini della determinazione del corrispettivo.

A cura di Cristian Angeli

ingegnere esperto di agevolazioni edilizie

www.cristianangeli.it