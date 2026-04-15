Cappotto termico su murature umide: il rischio nascosto della condensa interstiziale

La riqualificazione energetica degli edifici esistenti mediante sistemi ETICS, comunemente noti come cappotto termico, è una delle soluzioni più diffuse per migliorare le prestazioni dell'involucro edilizio.

Tuttavia, quando l'intervento viene eseguito su murature che presentano contenuti di umidità elevati senza un'adeguata diagnosi preventiva, il rischio di generare una patologia ancora più grave del problema originario è concreto e documentato: la condensa interstiziale.

Condensa interstiziale: il rischio nascosto in un cappotto termico applicato su murature umide

Il fenomeno si verifica quando il vapore acqueo presente nell'aria interna, migrando attraverso i materiali per effetto della differenza di pressione parziale tra interno ed esterno, incontra strati a temperatura inferiore al punto di rugiada e condensa in forma liquida all'interno della stratigrafia della parete. A differenza della condensa superficiale, facilmente individuabile, quella interstiziale rimane nascosta fino a quando i danni non diventano evidenti e, purtroppo, spesso irreversibili.

Formazione della condensa interstiziale: il vapore condensa dove la pressione parziale supera quella di saturazione

L'applicazione di pannelli isolanti in EPS su murature umide crea una configurazione particolarmente critica. L'isolante, con un fattore di resistenza alla diffusione del vapore (fattore mu) compreso tra 30 e 70, si comporta come una barriera al vapore posizionata sul lato freddo della parete. Questo viola il principio fondamentale della fisica delle costruzioni, codificato dalla norma ISO 13788, secondo cui la resistenza alla diffusione deve diminuire procedendo dall'interno verso l'esterno. Il rapporto raccomandato tra resistenza esterna e interna è di almeno 1 a 5.

Le conseguenze documentate dalla letteratura tecnica e dalla pratica professionale includono: distacco dell'intonaco di finitura, rigonfiamento e delaminazione del sistema, plasticizzazione dell'adesivo con perdita delle proprietà meccaniche, degradazione del materiale isolante e, nei cicli gelo-disgelo, danni strutturali progressivi.

La lana minerale, spesso proposta come alternativa all'EPS, è in realtà ancora più vulnerabile all'umidità, con incrementi drastici della conducibilità termica che ne compromettono la funzione isolante.

Degrado reale alla base di un sistema ETICS applicato su muratura con umidità non risolta

La normativa UNI/TR 11715:2018 e le linee guida europee EAD impongono verifiche specifiche prima dell'installazione di sistemi ETICS su murature esistenti, tra cui la misura del contenuto di umidità del substrato mediante metodo gravimetrico, l'analisi termografica per identificare anomalie e la simulazione igrotermica dinamica con software validati come WUFI Pro.

Nella pratica professionale corrente, queste verifiche vengono troppo spesso omesse, con conseguenze che possono emergere anche dopo diversi anni dall'intervento.

La stagione del Superbonus ha amplificato enormemente questo problema. Migliaia di cappotti termici sono stati installati in Italia con tempistiche accelerate dagli incentivi fiscali, spesso senza le verifiche preliminari prescritte dalla normativa.

In molti casi i danni hanno iniziato a manifestarsi dopo 2-3 anni: rigonfiamenti alla base delle pareti, distacchi localizzati dell’intonaco di finitura, comparsa di macchie di umidità in corrispondenza dei piani terra. In questi edifici, l’umidità preesistente nelle murature, mai diagnosticata né trattata, è rimasta intrappolata sotto il sistema isolante, generando condensa interstiziale cronica e compromettendo sia le prestazioni energetiche dell’intervento sia la durabilità del sistema ETICS.

Cappotto termico e condensa interstiziale: diagnosi e soluzioni

L’approccio corretto prevede sempre una fase diagnostica preliminare: prima di qualsiasi intervento di isolamento, è indispensabile verificare il contenuto di umidità del substrato murario e, se necessario, procedere al risanamento della muratura. Solo su un supporto asciutto e stabile il cappotto termico può garantire le prestazioni attese.

Nei casi in cui l’isolamento esterno non sia praticabile, l’alternativa dell’isolamento interno con materiali capillary-active e freni al vapore igrovariabili consente di migliorare le prestazioni energetiche senza creare barriere alla diffusione del vapore, a condizione che la progettazione sia supportata da una simulazione igrotermica adeguata.

Per protocolli diagnostici completi, metodi di calcolo e strategie progettuali di prevenzione della condensa interstiziale, si rimanda al volume "Murature umide: cause e rimedi" (Grafill, 2026) di Renzo Spedicato.