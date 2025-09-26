mapei istituzionale
blumatica corso formativo fondamenti bim
bive visita
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Cappotto termico e sconfinamento: il TAR chiarisce i limiti e annulla il diniego comunale

Il cappotto termico non costituisce ampliamento né sconfinamento edilizio. Una sentenza del TAR richiama i Comuni all’obbligo di istruttoria adeguata e motivazione concreta, confermando la tutela degli interventi di efficientamento energetico.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 26/09/2025

L’applicazione del cappotto termico può essere contestata per sconfinamento edilizio? Fino a che punto un’amministrazione può negare la validità della SCIA in presenza di minime proiezioni verso fondi confinanti? Quale peso assumono le distanze legali, le planimetrie catastali e le funzioni igienico-sanitarie di aperture e canne fumarie?

Cappotto termico e sconfinamento: la sentenza del TAR Toscana

Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che, con la sentenza n. 1034 del 12 giugno 2025, ha affrontato il caso di un’abitazione per la quale era stata presentata una SCIA per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico consistenti fra l’altro nella installazione di un cappotto termico, nella realizzazione di una canna fumaria esterna, creazione di un cavedio e apertura di luci.

Il Comune ha inibito gli effetti della SCIA ritenendo che:

  • l’intervento fosse stato qualificato erroneamente come manutenzione straordinaria invece che come ristrutturazione conservativa;
  • la posa del cappotto termico determinasse uno sconfinamento nel terreno confinante;
  • la proiezione del cavedio ricadesse anch’essa su area non di proprietà;
  • la documentazione presentata fosse insufficiente;
  • la canna fumaria violasse le distanze legali;
  • le luci non garantissero un effettivo miglioramento igienico-sanitario.

Contestazioni alle quali è stato opposto ricorso al TAR, sostenendo che:

  • manutenzione straordinaria e ristrutturazione conservativa sono entrambe soggette a SCIA, quindi l’errore formale non poteva bloccare l’intervento;
  • cavedio e canna fumaria interessavano solo una minima porzione di terreno inutilizzabile, con proiezioni di pochi centimetri;
  • il cappotto non ampliava la sagoma, ma colmava un disallineamento con le fondazioni;
  • le motivazioni del Comune su distanze e requisiti igienici erano generiche e prive di adeguata istruttoria.
© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Distanze legali tra gli edifici Efficientamento energetico Cappotto termico

Documenti Allegati

INDICE

1
Cappotto termico e sconfinamento: il TAR chiarisce i limiti e annulla il diniego comunale
2
Pagina 2
3
Quadro normativo di riferimento
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
Impianti fv a terra: la nuova soluzione sun ballast

IL NOTIZIOMETRO

1
PROFESSIONE - 23/09/2025
Direttore dei lavori responsabile per i difetti nelle impermeabilizzazioni
2
FISCO E TASSE - 18/09/2025
Superbonus senza SAL finale: decade l’agevolazione?
3
LAVORI PUBBLICI - 17/09/2025
Verifica della progettazione: il MIT chiarisce ruolo del RUP e incompatibilità
4
EDILIZIA - 24/09/2025
Agibilità e altezza interna dei locali: il TAR Lombardia sulle deroghe del Salva Casa
5
EDILIZIA - 19/09/2025
Stato legittimo e ultimo titolo edilizio: il TAR smentisce (di nuovo) le linee guida MIT
6
EDILIZIA - 22/09/2025
Autorizzazione paesaggistica: il ddl delega approvato dal Senato e ora alla Camera