Quesito - Nel nostro condominio sono stati eseguiti lavori Superbonus con realizzazione del cappotto termico. Durante i lavori ho potuto osservare che i tasselli utilizzati per il fissaggio dei pannelli venivano inseriti in una muratura costituita da mattoni forati che apparivano di scarsissima consistenza.

Oggi ci troviamo a discutere con l'impresa e con i tecnici in relazione al pagamento delle somme rimaste a carico dei condomini e non coperte dal Superbonus. Prima di procedere vorremmo essere certi che il cappotto sia stato realizzato correttamente e, in particolare, che i tasselli siano effettivamente in grado di garantire la necessaria tenuta.

È possibile verificarlo a lavori ormai ultimati senza dover demolire il cappotto?

Gradiremmo la risposta del vostro esperto ing. Cristian Angeli.

Fissaggio cappotto termico e verifica tenuta tasselli: l’esperto risponde

Il dubbio è tecnicamente fondato in quanto la presenza dei tasselli non costituisce, da sola, garanzia della corretta esecuzione del sistema.

Nei sistemi ETICS il fissaggio meccanico deve essere compatibile con il supporto sul quale viene installato. Calcestruzzo, laterizio pieno, blocchi forati, calcestruzzo alleggerito e calcestruzzo cellulare presentano caratteristiche molto diverse e i tasselli devono essere scelti in funzione del materiale di base.

La questione assume particolare importanza negli edifici esistenti, dove dietro l'intonaco possono trovarsi murature eterogenee, laterizi con setti sottili, blocchi degradati o supporti che non corrispondono esattamente a quelli assunti nella documentazione tecnica del fissaggio.

La UNI/TR 11715 costituisce uno dei principali riferimenti nazionali per la progettazione e posa dei sistemi ETICS, mentre per i tasselli assumono rilievo la relativa valutazione tecnica e i documenti EAD applicabili. Quando il supporto non può essere chiaramente classificato, la documentazione tecnica di settore contempla proprio l'esecuzione di prove in cantiere per determinarne il comportamento effettivo.

La prova di estrazione

Una delle indagini che possono essere utilizzate è la prova di estrazione, comunemente indicata come pull-out test.

Il concetto è abbastanza semplice: un tassello viene installato nel supporto da verificare e sottoposto, mediante un'apposita apparecchiatura, a una forza di trazione crescente. In questo modo è possibile misurare la capacità del sistema tassello-supporto di opporsi all'estrazione.

L'esecuzione, però, è meno banale di quanto possa sembrare.

Prima della prova occorre ricostruire, per quanto possibile, la stratigrafia della parete e individuare le diverse tipologie di supporto presenti. Se una facciata è costituita in parte da laterizio forato e in parte da calcestruzzo, ad esempio, i risultati non possono essere indiscriminatamente riuniti in un unico valore.

Devono poi essere individuati punti di prova rappresentativi, evitando di scegliere soltanto le zone che appaiono migliori. Il tassello utilizzato, il diametro del foro, la profondità di ancoraggio e le modalità di perforazione devono essere coerenti con il sistema che si intende verificare. Anche la perforazione è importante: sui supporti forati o poco resistenti l'impiego improprio della percussione può danneggiare i setti del laterizio e modificare sensibilmente la capacità di ancoraggio.

Installato il fissaggio, l'apparecchiatura applica progressivamente la trazione fino al livello previsto dalla procedura di prova o, quando la prova è impostata a rottura, fino al cedimento. Il valore della forza viene registrato e l'operazione viene ripetuta su un numero di punti adeguato alle finalità dell'indagine.

Si può verificare anche un cappotto già realizzato?

È proprio questo uno degli aspetti più interessanti in presenza dei numerosi cappotti realizzati negli anni del Superbonus.

Quando sorgono contestazioni a lavori ultimati, il tecnico può predisporre un piano di indagine finalizzato a verificare alcuni aspetti non più direttamente osservabili. L'attività può richiedere saggi localizzati, l'individuazione della muratura retrostante, la verifica dei fissaggi e, ove tecnicamente necessario, prove di estrazione realizzate in punti rappresentativi.

Occorre però evitare un equivoco. Una prova favorevole eseguita su alcuni tasselli non dimostra automaticamente che l'intero cappotto sia stato realizzato a regola d'arte. Restano da valutare numero e distribuzione dei fissaggi, compatibilità del tassello con il supporto, profondità effettiva di ancoraggio, schema di posa, incollaggio dei pannelli e condizioni complessive del sistema.

Analogamente, un risultato insoddisfacente deve essere interpretato prima di attribuirgli conseguenze sull'intera facciata.

È per questo che, soprattutto quando la verifica nasce nell'ambito di una contestazione tra condominio, impresa e professionisti, è opportuno che le prove siano programmate da un tecnico specializzato e documentate in una relazione che descriva supporti, metodologia, punti indagati, valori ottenuti e modalità di cedimento.

Il vantaggio è evidente: un dubbio nato dall'osservazione effettuata durante il cantiere può essere trasformato, anche a distanza di tempo, in un accertamento tecnico misurabile e documentato.

Ed è proprio questa una delle funzioni più importanti delle indagini specialistiche: stabilire, prima di formulare contestazioni o assumere decisioni economiche, se il dubbio sulla corretta esecuzione trovi effettivamente riscontro nelle caratteristiche dell'opera realizzata.

A cura di Cristian Angeli,

ingegnere esperto in agevolazioni edilizie e perizie tecniche

www.cristianangeli.it