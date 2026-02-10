Caserta diventa la “capitale dell’edilizia” con SED: torna la tre giorni fieristica dedicata a edilizia, costruzioni e impianti

Dopo il successo delle precedenti edizioni, SED – Il Salone dell’Edilizia, Costruzioni e Impianti annuncia il suo ritorno a Caserta dal 22 al 24 maggio 2026. La quinta edizione della fiera, punto di riferimento per il settore nel Centro-Sud Italia, si presenterà con una formula aggiornata per rispondere alle sfide di un mercato in forte evoluzione, consolidando il ruolo della città campana come polo strategico per l'intera filiera delle costruzioni.

Una formula weekend per professionisti e imprese

L'edizione 2026 si terrà presso il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista (CE) con una novità logistica: l’evento si svolgerà nel fine settimana, da venerdì a domenica, mantenendo l’ingresso gratuito. La fiera si articolerà su cinque settori espositivi chiave, con un importante potenziamento del comparto macchine:

Software e Digitalizzazione (BIM e nuove tecnologie) Soluzioni e materiali per le costruzioni Impianti e domotica Edilizia leggera Macchine e attrezzature per l'edilizia (settore rinnovato e ampliato)

Edilizia e ZES Unica: il volano della crescita nel Mezzogiorno

Il SED 2026 si colloca in un momento storico cruciale per il Sud Italia. Al centro del dibattito fieristico ci sarà l’impatto della ZES Unica (Zona Economica Speciale) per il Mezzogiorno, operativa dal 1° gennaio 2024. Con agevolazioni fiscali che possono raggiungere crediti d’imposta significativi (fino al 60% per beni strumentali e immobili, combinabili con i vantaggi di Transizione 5.0), la ZES rappresenta un binomio strategico con il settore edile. La realizzazione di nuovi insediamenti industriali, logistici e la riqualificazione delle aree portuali richiedono infrastrutture moderne, soluzioni prefabbricate e impiantistica all’avanguardia: tutti temi che troveranno spazio espositivo e di approfondimento durante la fiera.

Formazione e Network con la SED Academy

Non mancherà l’offerta formativa di alto livello garantita dalla SED Academy. Attraverso un programma riveduto di convegni e seminari tecnici distribuiti su più sale, i professionisti del settore (ingegneri, architetti, geometri e imprenditori) potranno aggiornarsi sulle ultime normative, sulle tecniche di rigenerazione urbana e sulle opportunità legate agli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno.

“SED 2026 non è solo una vetrina commerciale, ma un laboratorio di sinergie,” sottolineano gli organizzatori. “In un contesto dove la Campania e il Sud mostrano dati incoraggianti per il comparto, vogliamo offrire alle imprese gli strumenti per posizionarsi come partner privilegiati nei grandi progetti di sviluppo infrastrutturale e industriale attivati dalla ZES Unica.”