Doppio riconoscimento per Ibuild Italia, società di Heidelberg Materials specializzata nella posa di pavimentazioni in calcestruzzo, nell’ambito dei Cassa Edile Awards 2026, il premio dedicato alle imprese e ai protagonisti del settore delle costruzioni che si distinguono per l’adozione di comportamenti virtuosi e buone pratiche.

L’azienda ha ricevuto il premio nella categoria “Top Player Impresa” sia dalla Cassa Edile di Milano sia dalla Cassa Edile di Varese, che hanno riconosciuto il percorso portato avanti dalla società, evidenziandone il comportamento virtuoso.

Cassa Edile Awards: un premio alle buone pratiche nel settore delle costruzioni

I Cassa Edile Awards nascono con l’obiettivo di valorizzare lavoratori, imprese e intermediari che contribuiscono alla crescita e al miglioramento del settore delle costruzioni attraverso comportamenti responsabili e pratiche esemplari.

L’iniziativa pone al centro valori come la correttezza, la trasparenza, il rispetto degli impegni e dei contratti di lavoro e la valorizzazione delle persone, promuovendo modelli organizzativi e comportamenti capaci di favorire lo sviluppo di un comparto delle costruzioni sempre più responsabile.

È all’interno di questo percorso di valorizzazione delle buone pratiche che si inseriscono i due riconoscimenti assegnati a Ibuild Italia, che confermano l’attenzione dell’azienda verso un modello operativo fondato sulla serietà, sulla responsabilità e sul rispetto delle persone.

Ibuild Italia premiata dalle Casse Edili di Milano e Varese

A sottolineare il valore del doppio riconoscimento è Riccardo Pasa, responsabile Ibuild Italia, che evidenzia come i due premi rappresentino una conferma del lavoro svolto dall’azienda negli ultimi anni. «L'attribuzione del premio da parte di due Casse Edili, Milano e Varese, rappresenta un risultato significativo e un riconoscimento concreto del percorso portato avanti dall'azienda in questi anni».

Riccardo Pasa_Ph © Giorgio_Salvatori

Il responsabile di Ibuild Italia ha inoltre ricordato che entrambi gli attestati riportano espressamente il “comportamento virtuoso” dell’azienda come motivazione dell’assegnazione del premio nella categoria Top Player Impresa. «Un risultato che rafforza l'impegno di Ibuild Italia, e di Heidelberg Materials in generale, a contribuire alla qualità del settore delle costruzioni attraverso un approccio attento non soltanto ai risultati, ma anche al modo in cui questi vengono raggiunti, valorizzando correttezza, sicurezza sul lavoro, etica, responsabilità e rispetto delle persone».

Cassa Edile Awards: gli organizzatori dell'iniziativa

I Cassa Edile Awards sono organizzati dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), da Formedil, ente unico per la formazione e la sicurezza nel settore delle costruzioni, da SAIE, la fiera delle costruzioni, e da SanEdil, il fondo sanitario dei lavoratori edili.

L’iniziativa intende dare visibilità alle realtà che si distinguono per il rispetto delle regole e degli impegni contrattuali, contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa attenta alla qualità del lavoro e alla responsabilità nei confronti dell’intera filiera delle costruzioni.