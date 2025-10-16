Qual è il reale perimetro di responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)? Quando l’obbligo di vigilanza si trasforma in un dovere di intervento immediato? E, soprattutto, il coordinatore può essere chiamato a rispondere anche per pericoli che non derivano da interferenze tra lavorazioni?

Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): la sentenza della Cassazione

Sono interrogativi tutt’altro che teorici, soprattutto perché nei cantieri, dove si intrecciano competenze, ruoli e tempistiche, la distinzione tra “alta vigilanza” e “controllo operativo” è spesso sottile. L’argomento è stato affrontato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 8 maggio 2024, n. 18040, è intervenuto per definire con precisione dei confini spesso sfumati, riaffermando che il coordinatore non è un semplice spettatore, ma una figura di garanzia chiamata ad agire ogniqualvolta percepisca un pericolo grave e imminente, anche quando non si tratta di rischio interferenziale.

La pronuncia nasce a seguito di un infortunio mortale in cantiere. Al coordinatore per la sicurezza era stato contestato di non essersi attivato, pur in presenza di segnali evidenti di pericolo. La Cassazione ha confermato la responsabilità, chiarendo che la funzione di vigilanza del CSE non si esaurisce nella gestione dei rischi derivanti dall’interferenza tra imprese, ma si estende a qualunque situazione di pericolo grave e imminente che egli sia in grado di percepire o di conoscere.

In altri termini, il coordinatore risponde anche per omissione quando, pur avendo la possibilità di accorgersi del rischio, non adotta le misure necessarie a prevenire l’evento dannoso.

Gli ermellini hanno, infatti, sottolineato che:

“Il coordinatore per la sicurezza risponde per colpa in omissione allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informato dell’esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere dal fatto che tale pericolo sia correlato o meno a un rischio interferenziale”.